Rīdzinieces FIBA Eirolīgā šosezon trīs mačos guvušas vienu uzvaru.

"TTT Rīga" rindās rezultatīvākā ar 19 punktiem bija Kristīne Vītola, 14 punkti bija Šejai Pedijai, astoņus punktus guva Aivija Slotere, seši punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Aijai Brumermanei, piecus punktus iemeta Kate Krēsliņa, bet četrus - Ieva Pulvere.

Rīdziniecēm šajā mačā nevarēja palīdzēt pieredzējusī Gunta Baško.

Viešņām Aija Putniņa iemeta sešus punktus, bet rezultatīvākā ar 16 punktiem bija Silvija Domingesa, kamēr 12 punkti un 11 atlēkušās bumbas bija brazīlietei Ērikai de Souzai.

Putniņa šajā mačā bija tikai pirmajā puslaikā, laukumā pavadot sešas minūtes un 38 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem, bet aizmeta garām divus tālmetienus. Tāpat viņai bija viena atlēkusī bumba un divi efektivitātes koeficienta punkti.

Pirmā ceturtdaļa aizritēja mazrezultatīvi, lielākoties vadībā atrodoties viešņām, kuras vairākkārt bija četru punktu attālumā, bet spēles pirmo nogriezni noslēdza ar sešu punktu handikapu (18:12). Otrajā ceturtdaļā, pateicoties Šejas Pedijas un Ievas Pulveres trejačiem, pretinieču pārsvars tika sadeldēts līdz diviem punktiem.

Turpinājumā precīza bija arī Kristīne Vītola un tālmetienu pievienoja Kate Krēsliņa, bet punktu 13:0 izrāvienam pielika Pedija, kura panāca jau 30:25. Līdz ceturtdaļas beigām komandas apmainījās vēl gūtiem punktiem, "TTT Rīga" basketbolistēm pārtraukumā dodoties ar piecu punktu pārsvaru (32:27).

Tiesa, otrā puslaika pirmās septiņas minūtes mājiniecēm bija nesekmīgas, jo šajā laikā tika realizēts tikai viens metiens, kā rezultātā "TTT Rīga" nonāca iedzinējos ar deviņiem punktiem (34:43), ar tādu pašu starpību zaudējot pēc trešās ceturtdaļas (42:51).

Neveiksmes metienos "TTT Rīga" basketbolistes vajāja arī ceturtās ceturtdaļas sākumā, kā dēļ pretinieču pārsvars sasniedza jau 18 punktus (62:44). Ceturtdaļas turpinājumā Latvijas komanda veica astoņu punkti izrāvienu, bet ar to nebija gana un tika ciests zaudējums ar rezultātu 56:68.

Vēl šodien B apakšgrupā Krievijas grands Kurskas "Dinamo" viesos ar rezultātu 73:67 (19:20, 20:14, 12:19, 22:13) pārspēja Grieķijas klubu Pirejas "Olympiacos", Turcijas vienība Stambulas "Fenerbahce" savu skatītāju priekšā ar 69:67 (20:18, 14:21, 17:9, 18:19) apspēlēja Ungārijas komandu Šopronas "Uniqa" un "Flammes Carolo" Francijā ar 90:79 (23:15, 21:24, 28:20, 18:20) uzveica "Hatay" basketbolistes no Turcijas.

B apakšgrupā trīs uzvaras trīs spēlēs izcīnījusi "Dinamo", pa divām uzvarām ir "Flammes Carolo", "Perfumerias Avenida" un "Fenerbahce" komandām, pie vienas uzvaras tikušas "TTT Rīga", "Hatay", un "Uniqa" basketbolistes, kamēr trīs zaudējumus cietusi "Olympiakos" vienība.

"TTT Rīga" Eirolīgas pirmajā mačā cienījami ar 69:70 piekāpās Kurskas "Dinamo", bet otrajā duelī negaidīti ar 77:74 pārspēja spēcīgo Turcijas klubu "Hatay".

Savukārt Salamankas vienība arī pirmajās divās spēlēs guva vienu uzvaru. Vispirms tā ar 80:88 piekāpās "Hatay", bet pēc tam ar 88:82 pagarinājumā pieveica citu Turcijas klubu Stambulas "Fenerbahce".

Latvijas komandas mērķis ir iekļūt labāko sešiniekā starp grupas astoņām komandām. Labākās četras vienības cīnīsies izslēgšanas sacensībās, kamēr piekto un sesto vietu ieguvējas sezonu turpinās FIBA Eurokausa ceturtdaļfinālā.

Salamankas klubs 1988.gadā pilsētas universitātes paspārnē un no 1992.gada spēlē Spānijas augstākajā līgā. Salamankas vienībai ir 17 sezonu pieredze Eirokausos, tai skaitā 11 gadi FIBA Eirolīgā. Salamanka 2009.gadā rīkoja finālčetrinieka turnīru, iegūstot sudrabu, savukārt 2011.gadā pārtrauca Maskavas apgabala "Sparta&K" četru gadu dominanci un kļuva par Eirolīgas čempioni.

"Perfumerias Avenida" basketbolistes 13 gadus pēc kārtas spēlējušas nacionālā čempionāta finālā, ir seškārtējas Spānijas čempiones (2006, 2011, 2013, 2016-2018), septiņkārtējas Karalienes kausa ieguvējas (2005, 2006, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018) un septiņkārtējas Superkausa ieguvējas.

No Latvijas basketbolistēm Salamankas komandas rindās spēlējušas Liene Jansone (2006-2007), Gunta Baško (2008-2009) un Kristīne Vītola (2015-2016), savukārt šosezon "pūču" krāsas aizstāv Putniņa.

"TTT Rīga" oktobrī pēc astoņu gadu pārtraukuma atgriezās Eirolīgas pamatturnīrā, jo kvalifikācijā divu maču summā pārspēja Anetes Šteinbergas pārstāvēto Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer".

Eirolīgas A grupā cīnās Jekaterinburgas UGMK, "Nadežda"/"Čukurova" (abas - Krievija), Prāgas ZVVZ USKA (Čehija), "Bourges Basket" (Francija), Brenas "Etixx Mithra Castors" (Beļģija), Skio "Familia" (Itālija), Polkovices CCC (Polija) un ESBVA (Francija).

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" sastāvs 2018./2019.gada Eirokausu sezonai:

Dita Rozenberga, Ieva Kūlīte, Gunta Baško, Karlīne Pilābere, Šeja Pedija, Aija Brumermane, Ieva Pulvere, Aivija Slotere, Kristīne Vītola, Kate Krēsliņa, Baiba Eglīte.