"Zinu, ka pēdējos gados Mančestras "United" nav bijusi virsotnē, bet es šeit atgriezos, lai palīdzētu komandai atkal būt tur," uzsvēra Pogba. (Foto: Action Images via Reuters/Scanpix)

Pogbā nenožēlo pārcelšanos no Turīnas "Juventus" uz Mančestras "United"

Futbols LETA

Viena no lielākajām šī brīža pasaules futbola zvaigznēm Pols Pogbā no Francijas nenožēlo pārcelšanos no Itālijas granda Turīnas "Juventus" uz Anglijas komandu Mančestras "United", kur gan viņš nav saskāries ar vieglu dzīvi.