"Barcelona" spēlē neizšķirti ar "Inter" un iekļūst UEFA Čempionu līgas izslēgšanas turnīrā

"Barcelona" komandai šajā mačā piederēja izteikts pārsvars, tomēr tas nevainagojās panākumiem, jo "Inter" futbolisti prasmīgi darbojās aizsardzībā. Tiesa, mājinieku vārti tika atslēgti 83.minūtē, kad precīzs bija Malkolms.

Līdz "Inter" atbildei gan nebija ilgi jāgaida, jo 87.minūtē pēc cīņas soda laukumā neizšķirtu panāca Mauro Ikardi.

Arī šajā mačā nepiedalījās spāņu kluba lielākā zvaigzne Lionels Mesi, kurš kopā ar Barselonas komandu bija devies uz Milānu, tomēr argentīnietis joprojām atkopjas no pagājušajā mēnesī gūtā rokas lūzuma, tāpēc viņš šim duelim nebija pieteikts.

Abu vienību pirmajā savstarpējā cīņā "Barcelona" izcīnīja uzvaru ar 2:0.

Tikmēr otrā B grupas mačā Anglijas komanda Totenhemas "Hotspur" savā laukumā ar 2:1 (0:1) pārspēja Eindhovenas PSV no Nīderlandes.

Pēc Lūka de Jonga precīzā sitiena jau mača otrajā minūtē PSV izvirzījās vadībā ar 1:0, tomēr otrajā puslaikā, pateicoties diviem Herija Keina vārtiem, "Hotspur" izcīnīja uzvaru.

Pirmajā riņķī "Hotspur" un PSV spēlēja neizšķirti 2:2.

B grupas kopvērtējumā pēc četrām kārtām "Barcelona" kontā ir desmit punkti, kas tai ļāvis nodrošināt iekļūšanu izslēgšanas turnīrā, kamēr septiņi punkti ir "Inter" kontā. Savukārt "Hotspur" tikusi pie četriem punktiem, bet PSV ir viens punkts.

Savukārt C grupā Itālijas vienība "Napoli" savā laukumā nospēlēja 1:1 (0:1) ar Francijas flagmani Parīzes "Saint-Germain" (PSG).

Vēl pirmā puslaika kompensācijas laikā PSG pēc Huana Bernata precīzā sitiena izvirzījās vadībā, bet "Napoli" neizšķirtu panāca 63.minūtē, kad ar trāpīgu raidījumu atzīmējās Lorenco Insinje.

Pirmajā riņķī "Napoli" ar PSG arī nospēlēja neizšķirti (2:2).

Pirms tam otrdien viens no lielākajiem Anglijas futbola klubiem "Liverpool" C grupas mačā viesos ar 0:2 (0:2) negaidīti piekāpās Belgradas "Crvena zvezda" no Serbijas.

Līdz ar to Belgradas vienība savā vēsturē tikusi pie pirmās uzvaras UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā.

Mājinieki, nekautrējoties uzbrukt, jau pirmajā puslaikā spēja iegūt 2:0 vadību, jo divreiz vārtus guva Milans Pavkovs, kurš otrajā vārtu guvumā izcēlās ar iespaidīgu tālsitienu.

Pēc šāda pavērsiena "Liverpool" metās atspēlēties, taču otrajā puslaikā izniekoja vairākas labas vārtu gūšanas iespējas. Tikmēr "Crvena zvezda" futbolisti ļoti atzīstami cīnījās aizsardzībā, beigās noturot pelnītu uzvaru.

Pirmajā aplī šo abu komandu divcīņā "Liverpool" savā laukumā guva graujošu uzvaru ar 4:0.

Vēl tikai šovasar "Crvena zvezda" sarežģītā cīņā divu maču summā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā pārspēja tā brīža Latvijas čempioni Jūrmalas "Spartaku".

Šīs grupas kopvērtējumā "Liverpool" un "Napoli" ir seši punkti četrās spēlēs, kamēr par punktu mazāk iekrājusi PSG. Savukārt ceturtā ar četriem punktiem ir "Crvena zvezda".

Savukārt par zaudējumu iepriekšējā riņķī revanšējusies Spānijas vienība Madrides "Atletico", kas otrdien A grupas mačā savā laukumā ar 2:0 (1:0) pārspēja Vācijas klubu Dortmundes "Borussia".

Mājiniekiem katrā no puslaikiem pa vārtiem guva Sauls un Antuāns Grīzmans.

Pirmajā aplī Dortmundes komanda šo vienību divcīņā guva pārliecinošu uzvaru ar 4:0.

Pirms tam otrdien A grupas spēlē Beļģijas komanda "Club Brugge" negaidīti ar 4:0 (3:0) sagrāva pagājušā gada Francijas čempioni "Monaco".

Uzvarētāju sastāvā divus vārtus iesita Hanss Vanakens, kamēr pa reizei izcēlās brazīlietis Veslijs un komandas kapteinis Rūds Vormers.

Pirmajā riņķī abas vienības cīnījās neizšķirti 1:1.

Visu turnīru ietvaros "Monaco" nav uzvarējusi jau kopš 11.augusta, turklāt cerētos rezultātus nav devusi arī slavenā Tjerī Anrī nolīgšana par galveno treneri.

Šīs grupas kopvērtējumā pirmās ar deviņiem punktiem četros mačos ir "Borussia" un "Atletico". Četrus punktus iekrājusi "Club Brugge", bet viens punkts ir "Monaco" kontā.

Visbeidzot D grupā pārliecinošu uzvaru guvusi Portugāles vienība "Porto", kas savā laukumā ar 4:1 (2:0) uzveica Krievijas klubu Maskavas "Lokomotiv".

Maskavas vienība līdz ar to kļuvusi tikai par otro komandu UEFA Čempionu līgas vēsturē, kas, izlozē būdama ievietota pirmajā grozā, zaudējusi izredzes sasniegt "play-off" kārtu jau pēc četrām kārtām.

"Porto" pirmajā savstarpējā duelī apspēlēja krievus ar 3:1.

Savukārt otrā šīs grupas spēlē Gelzenkirhenes "Schalke 04" no Vācijas savā laukumā ar 2:0 (1:0) pārspēja Turcijas klubu Stambulas "Galatasaray", lai gan pirmajā aplī abas vienības cīnījās bezvārtu neizšķirti.

D grupā pirmā ar desmit punktiem četrās spēlēs ir "Porto", kam ar astoņiem punktiem seko "Schalke 04". Savukārt četri punkti ir "Galatasaray" kontā, bet "Lokomotiv" cietusi zaudējumus visos mačos un ir bez punktiem.

Apakšgrupu turnīrā tiks aizvadītas divu apļu spēles, pēc kurām katras grupas divas labākās komandas tiks izslēgšanas spēlēs, trešo vietu ieguvējas pārcelsies uz UEFA Eiropas līgu, bet katras grupas vājākajai vienībai Eirokausu sezona būs noslēgusies.

UEFA Čempionu līgas grupu kārtas pēdējās spēles tiks aizvadītas 11. un 12.decembrī.

Izslēgšanas spēles sāksies nākamā gada februārī, bet fināls notiks 1.jūnijā Madridē.

Iepriekšējā sezonā par čempioni tika kronēta Madrides "Real", kas Kijevā ar rezultātu 3:1 pārspēja "Liverpool" vienību. Madrides "Real" kļuva par pirmo komandu, kam UEFA Čempionu līgā kopš tās izveidošanas izdevies uzvarēt trīs gadus pēc kārtas. Tāpat karaliskais spāņu klubs pie šīs trofejas tika ceturto reizi pēdējo piecu gadu laikā.

Madrides "Real" ir visu laiku titulētākā Eiropas prestižākā klubu kausa dalībniece, par Vecā kontinenta labāko komandu kļūstot 13 reizes. Kopš Čempionu līgas izveides, kas notika 1992./1993.gada sezonā, "Real" spēlētāji trofeju virs galvas cēluši septiņas reizes. Spānijas galvaspilsētas klubam šī bija 16.reize Eiropas klubu nozīmīgākā turnīra finālā, kurā viņi zaudējuši vien trīs gadījumos, pēdējo reizi 1981.gadā.