"Crvena zvezda" labā abus vārtus guva Milans Pavkovs (#9). (Foto: REUTERS/SCANPIX)

"Liverpool" piedzīvo negaidītu fiasko Belgradā

Futbols LETA

Viens no lielākajiem Anglijas futbola klubiem "Liverpool" otrdien UEFA Čempionu līgas C grupas mačā viesos ar 0:2 (0:2) negaidīti piekāpās Belgradas "Crvena zvezda" no Serbijas.