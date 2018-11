Siliņa un Strautiņa sekmīgais sniegums nodrošina uzvaru; Timma rezultatīvs Grieķijas kausā

Triestes komanda savā laukumā pārliecinoši ar 96:79 (31:21, 21:14, 23:15, 21:29) apspēlēja Pistoijas "Oriora".

Siliņš šajā mačā laukumā pavadīja 23 minūtes, kuru laikā grozā raidīja vienīgo divpunktnieku, piecus no deviņiem tālmetieniem un visus trīs "sodiņus". Tāpat Latvijas basketbolista kontā trīs atlēkušās bumbas un viens izprovocēts noteikumu pārkāpums, kas ļāva tikt pie 18 efektivitātes punktiem.

Teicamu sniegumu svētdien demonstrēja arī Strautiņš, kurš laukumā pavadītajās 29 minūtēs iemeta piecus no septiņiem divpunktniekiem, vienu no pieciem trejačiem un visus piecus soda metienus. Viņš šajā cīņā atzīmējās arī ar deviņām atlēkušajām bumbām, trim piezīmēm, pieciem izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem, kas ļāva tikt pie 21 efektivitātes punkta,

Tiesa, uzvarētāju sastāvā rezultatīvākais ar 23 punktiem bija horvāts Hrvoje Peričs.

Pašlaik 20 gadus vecais Strautiņš vasarā ar Triestes klubu noslēdza līgumu uz trim sezonām. Tikmēr Siliņš vienībai pievienojās vien oktobrī, noslēdzot līgumu uz diviem mēnešiem.

Cita latvieša Daira Bertāna pārstāvētā "EA7 Emporio Armani" ar četrām uzvarām tikpat spēlēs atrodas A sērijas līderpozīcijā, kamēr "Alma" ar diviem panākumiem piecos mačos ir 11. vietā 16 komandu konkurencē.

Milānas klubs pagājušajā sezonā uzvarēja Itālijas čempionātā, valsts titulu tam iegūstot jau 28. reizi.

Timma rezultatīvs; Strēlnieks nespēlē

Latviešu basketbolists Jānis Timma guva 21 punktu un palīdzēja viņa un Jāņa Strēlnieka pārstāvētajai Pirejas "Olympiakos" sasniegt Grieķijas kausa pusfinālu.

Turnīra ceturtdaļfinālā "Olympiakos" savā laukumā ar 84:53 (21:12, 23:11, 20:17, 20:13) sagrāva Rodas "Kolossos H Hotels".

No Latvijas basketbolistiem šajā mačā piedalījās tikai Timma, kurš ar 21 punktu bija mača rezultatīvākais basketbolists. Latvietis 24 minūtēs un deviņās sekundēs grozā raidīja piecus no desmit divpunktniekiem, divus no desmit tālmetieniem un visus piecus "sodiņus".

Vēl Timma šajā spēlē izcēlās ar sešām atlēkušajām bumbām un vienu rezultatīvu piespēli.

Savukārt Strēlnieks pašlaik turpina atkopties no veselības likstām.

Strēlnieks slavenajā "Olympiakos" klubā aizvada savu otro sezonu, kamēr Timma par viņa komandas biedru kļuva šajā vasarā, nedaudz negaidīti pārceļoties no Spānijas vienības Vitorijas "Baskonia".

Iepriekšējā sezonā par Grieķijas kausa ieguvējiem kļuva Atēnu AEK basketbolisti, kuri finālā ar 88:83 pārspēja "Olympiakos". Pirejas vienība par kausa ieguvēju kļuvusi deviņas reizes, kas ir visu laiku otrais labākais sasniegums. Tiesa, iepriekšējo reizi tas izdevās 2011. gadā.

Peineram vēl viens zaudējums

Zaudējumu Turcijas basketbola čempionāta mačā cieta Latvijas izlases spēlētāja Žaņa Peinera pārstāvētā Stambulas "Dariššafaka Tekfen".

ULEB Eirolīgā spēlējošā "Dariššafaka Tekfen" savā laukumā ar 78:82 (16:24, 22:14, 17:25, 23:19) piekāpās Bursas "Tofas" vienībai.

Peiners šajā mačā laukumā pavadīja 26 minūtes un 21 sekundi, kuru laikā guva astoņus punktus. Viņš grozā raidīja divus no trim divpunktniekiem un visus četrus "sodiņus", kamēr vienīgais viņa trejacis lidoja grozam secen. Vēl Latvijas basketbolista kontā sešas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena piezīme un pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi.

Bursas komandas sastāvā 23 punktus sameta Diante Garets.

Ar vienu uzvaru četros mačos "Dariššafaka Tekfen" komanda Turcijas čempionāta kopvērtējumā ir tikai 11. pozīcijā, kamēr līdere Stambulas "Fenerbahce" guvusi uzvaras visās četrās spēlēs. Labākās astoņas komandas regulārajā čempionātā nodrošinās dalību izslēgšanas spēlēs.

Pašlaik 28 gadus vecais Peiners Stambulas vienības rindas papildināja jūnijā, parakstot līgumu pēc sistēmas 1+1.

Iepriekšējo sezonu Peiners pavadīja Lietuvas klubā Panevēžas "Lietkabelis", kur bija viens no vienības līderiem un izpelnījās interesi no citām komandām Vācijā, VTB Vienotajā līgā un Turcijā.

"Dariššafaka" iepriekšējā sezonā triumfēja ULEB Eirokausā, izcīnot tiesības šajā sezonā startēt ULEB Eirolīgā. Savukārt Turcijas čempionātā "Dariššafaka" regulārajā turnīrā ieņēma sesto vietu, bet "play-off" apstājās ceturtdaļfinālā, kur atzina Stambulas "Anadolu Efes" pārākumu.

Pasečņiks pieticīgs zaudējumā; Šmits un Laksa nespēlē

Latvijas basketbolists Anžejs Pasečņiks svētdien atzīmējās ar pieticīgu sniegumu Spānijas augstākās basketbola līgas (ACB) čempionātā, kamēr viņa pārstāvētā Grankanārijas "Herbalife" piedzīvoja zaudējumu.

"Herbalife" izbraukumā ar 79:86 (21:19, 16:21, 25:23, 17:23) piekāpās "Manresa" basketbolistiem.

Pasečņiks šajā mačā laukumā pavadīja deviņas minūtes un 38 sekundes, kuru laikā guva vienu punktu, jo realizēja vienu no diviem "sodiņiem", bet visi četri viņa divpunktnieki lidoja grozam secen. Tāpat Latvijas basketbolista kontā viena atlēkusī bumba, trīs piezīmes un divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi.

"Manresa" sastāvā rezultatīvākais ar 17 punktiem bija kādreizējais "VEF Rīga" leģionārs Alekss Renfro.

Savukārt sestdien laukumā neizgāja Rolands Šmits, kura pārstāvētā Barselonas "Lassa" viesos ar 73:79 (16:17, 18:18, 18:16, 21:28) piekāpās latvieša bijušajam klubam Fuenlavradas "Montakit".

Barselonas klubam tas bija pirmais zaudējums sezonā.

Tikmēr ārpus pieteikuma sestdien bija Mārtiņš Laksa, kura pārstāvētā Kompostelas "Monbus Obradoiro" vienība savā laukumā ar 88:82 (17:17, 23:25, 30:20, 18:20) pārspēja Sansevastjanas "Delteco GBC".

Ar sešām uzvarām septiņās spēlēs "Lassa" un Madrides "Real" atrodas Spānijas čempionāta kopvērtējuma vadībā. Tikmēr "Monbus Obradoiro" ir trīs panākumi un desmitā vieta, bet "Herbalife" ir divas uzvaras, kas pagaidām liek atrasties 16. pozīcijā starp 18 vienībām.