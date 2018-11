"TTT Rīga" FIBA Eirolīgas mačā uzvar spēcīgo Turcijas komandu "Hatay"

"TTT Rīga" rindās rezultatīvākā ar 20 punktiem bija Kate Krēsliņa, 19 punkti bija Šejai Pedijai, ar 12 punktiem izcēlās Gunta Baško, bet 11 punkti bija Baibai Eglītei. Savukārt 11 atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles bija Kristīnei Vītolai.

Tikmēr "Hatay" komandā ar 21 punktus atzīmējās beļģiete Hinda ben Abdelkadere, bet 14 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija amerikānietei Kortnijai Perisai.

Rīdzinieces spēles pirmajās četrās minūtēs realizēja tikai pāris metienus, kā rezultātā nonāca iedzinējos ar 4:11. Atspēlēšanos ievadot pieredzējušajām Guntai Baško un Aijai Brumermanei, ceturtdaļas otrajā pusē izdevās pietuvoties pretiniecēm, pēc Šejas Pedijas tālmetiena rīdziniecēm atrodoties iedzinējos vairs tikai ar vienu punktu (18:19).

Otrajā ceturtdaļā laukuma saimnieces turējās 4-7 punktu attālumā, bet pēc Baibas Eglītes diviem veiksmīgiem uzbrukumiem "TTT Rīga" panāca izlīdzinājumu 31:31. Lai gan pretinieces atkal nedaudz attālinājās, Kristīne Vītola 24 sekundes pirms puslaika beigām izlīdzināja rezultātu (39:39). "Hatay" spēles pirmā puslaika beigās iemeta divus "sodiņus", tādējādi "TTT Rīga" pārtraukumā devās ar divu punktu deficītu.

Otrā puslaika pirmajās minūtēs ar Pedijas gādību rīdzinieces ieguva četru punktu pārsvaru (48:44), rīdziniecēm lielāko daļu no trešās ceturtdaļas atrodoties vadībā. Tiesa, pēdējā minūtē ielaistais tālmetiens lika pirms ceturtās ceturtdaļas atrasties iedzinējos ar 54:57.

Spēles ceturtā nogriežņa sākumā pa trejacim iemeta arī Krēsliņa un Pedija, amerikānietei izvirzot Rīgas klubu vadībā ar 62:61. Turpinājumā pusminūtes laikā piecus punktus iemeta Krēsliņa, kura panāca jau 67:61 "TTT Rīga" labā. Četras minūtes pirms pamatlaika beigām savu vārdu no tālienes teica arī Aivija Slotere, kura viešņām panāca jau desmit punktu handikapu - 73:63.

Tiesa, turpinājumā rīdzinieces savus metienus nerealizēja un pieļāva kļūdas, kas pretiniecēm ļāva pietuvoties līdz mīnus četriem punktiem (73:69). Tomēr, tuvojoties mača pēdējai minūtei, leģionāres Slotere un Pedija panāca 77:69, atjaunojot viešņām drošu vadību. Pēdējā minūtē "Hatay" pietuvojās līdz vienam precīzam metieniem (77:74), taču rīdzinieces nosargāja vadību un svinēja uzvaru.

Vēl šodien šajā grupā spēli aizvada Grieķijas komanda Pirejas "Olympiakos" un Ungārijas vienība Šopronas "Uniqa".

Trešdien šajā apakšgrupā zvaigžņotā Krievijas komanda Kurskas "Dinamo" savā laukumā ar 83:62 apspēlēja Francijas vienību "Flammes Carolo", bet Aijas Putniņas pārstāvētā Spānijas komanda Salamankas "Perfumerias Avenida" pagarinājumā ar 88:82 uzvarēja Turcijas klubu Stambulas "Fenerbahce".

B apakšgrupā divas uzvaras divās spēlēs izcīnījusi "Dinamo", bet viens panākums divās cīņās ir "TTT Rīga", "Hatay", "Flammes Carolo", "Perfumerias Avenida" un "Fenerbahce" basketbolistēm. Tikmēr ar zaudējumiem līdz šim vienīgajās cīņās sezonu iesākušas "Uniqa" un "Olympiakos" vienības.

Jau ziņots, ka "TTT Rīga" pirmajā Eirolīgas mačā teju visu spēli negaidīti bija vadībā pret spēcīgo "Dinamo", un cīņas izskaņā Latvijas komandai bija iespēja izspēlēt pēdējo uzbrukumu, tomēr komandas kapteines Ievas Pulveres kļūda piespēlē neļāva izraut negaidītu uzvaru, spēlei noslēdzoties ar sāpīgu zaudējumu (69:70).

Līdz neveiksmei pret Kurskas komandu "TTT Rīga", visos turnīros kopā ņemot, bija deviņas uzvaras pēc kārtas, kamēr "Hatay" šobrīd ir piecu panākumu sērija.

"Hatay" pirms divām sezonām triumfēja FIBA Eirokausā, bet iepriekšējā sezonā apstājās šo sacensību pusfinālā. Hatajas vienība jauno sezonu sāka ar uzvaru Turcijas superkausā, kur pieveica Stambulas "Fenerbahce" komandu.

Komandas sastāvā ir šogad par Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) čempioni kronētā Kortnija Perisa, pērn WNAB triumfējusī Aleksisa Džonsa un divu WNBA Visu zvaigžņu spēles dalībniece Glorija Džonsone.

"TTT Rīga" oktobrī pēc astoņu gadu pārtraukuma atgriezās Eirolīgas pamatturnīrā, jo kvalifikācijā divu maču summā pārspēja Anetes Šteinbergas pārstāvēto Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer".

Latvijas komandas mērķis ir iekļūt labāko sešiniekā starp grupas astoņām komandām. Labākās četras vienības cīnīsies izslēgšanas sacensībās, kamēr piekto un sesto vietu ieguvējas sezonu turpinās FIBA Eurokausa ceturtdaļfinālā.

Eirolīgas A grupā cīnās Jekaterinburgas UGMK, "Nadežda"/"Čukurova" (abas - Krievija), Prāgas ZVVZ USKA (Čehija), "Bourges Basket" (Francija), Brenas "Etixx Mithra Castors" (Beļģija), Skio "Familia" (Itālija), Polkovices CCC (Polija) un ESBVA (Francija).

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" sastāvs 2018./2019.gada Eirokausu sezonai:

Dita Rozenberga, Ieva Kūlīte, Gunta Baško, Karlīne Pilābere, Šeja Pedija, Aija Brumermane, Ieva Pulvere, Aivija Slotere, Kristīne Vītola, Kate Krēsliņa, Baiba Eglīte.