Hārtlija trenētā "Avangard" atsakās no "Ziemas klasikas" mača

Kā kluba mājaslapā pamato "Avangard" prezidents Maksims Sušinskis, atteikšanās iemesls ir Omskā neesoša atbilstoša laukuma.

"Iepriekšējo divu mēnešu laikā mēs esam lūkojušies pēc iespējas Omskā šosezon aizvadīt "Ziemas klasikas" maču, tomēr jau divi potenciālie varianti atteicās to uzņemt, turklāt neviens no laukumiem šajā pilsētā neatbilst minimālajām KHL prasībām. Ja gribētu noorganizēt tikai vienu šādu spēli, mums būtu jāceļ laukums no nulles, kas ir nevajadzīgi lielas izmaksas," atzina Sušinskis.

"Avangard" šosezon saskaras ar nopietnām infrastruktūras problēmām. Klubs spiests savas mājas spēles aizvadīt netālu no Maskavas esošajā Balašihā, jo arēnai Omskā ir plaisas pamatos un šī celtne neatbilst drošas ekspluatācijas noteikumiem.

Klubs šobrīd strādājot pie plāna, lai tomēr varētu mijiedarboties ar saviem faniem Omskā. Sagaidāms, ka hokejisti regulāri varētu doties uz šo pilsētu un tikties ar līdzjutējiem, turklāt "Avangard", tuvojoties izslēgšanas turnīram, plāno palielināt bezmaksas braucienus uz Balašihu, kas no Omskas atrodas vairāk nekā 2500 kilometru attālumā.

Par spīti nedienām ar laukumiem, "Avangard" sezonu uzsākusi labi, jo ar 34 punktiem 23 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem otro vietu.