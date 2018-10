Ronaldu vasarā par 100 miljoniem eiro no "Real" pārcēlās uz Itālijas vadošo klubu Turīnas "Juventus".

Sarunā ar prestižo futbola mediju "France Football" Ronaldu atzina, ka pēdējā sezonā "Real" vienībā viņš vairs neesot jutis "neaizstājamā futbolista" lomu.

"No kluba puses un it sevišķi no prezidenta Florentino Peresa jutu, ka es vairs netieku uzskatīts par neaizstājamu futbolistu kā iepriekš. Pirmajos četros piecos gados Madridē jutos kā Krištianu Ronaldu, taču pēc tam šī sajūta mazinājās. Prezidents uz mani skatījās kā uz futbolistu, kurš vairs nav neaizstājams, kas man lika apsvērt domu par kluba pamešanu," pauda Ronaldu.

Lai arī Ronaldu debijas sezona Itālijā pagaidām ir izvērtusies visai veiksmīga, jo viņš ir guvis septiņus vārtus desmit spēlēs, kas ļauj būt otrajam rezultatīvākajam spēlētājam līgā, portugālis ir nonācis skandālu ēnā.

Lasvegasas policija oktobra sākumā atsāka izmeklēšanu pret Ronaldu par apsūdzībām izvarošanā. Runa ir par 2009.gada jūnijā notikušo incidentu starp futbolistu un bijušo amerikāņu modeli Ketrīnu Majorgu, kura apgalvo, ka portugālis viņu 2009.gada 13.jūnijā izvaroja Lasvegasas viesnīcas luksusa numurā.

"Protams, tas negatīvi ietekmē manu dzīvi," sacīja Ronaldu. "Man ir draudzene, četri bērni, māte, brāļi un māsas, ar kuriem esmu ļoti tuvs. Tas ietekmē manu reputāciju, jo uzskatu, ka esmu paraugs citiem. Zinu, kas es esmu un ko esmu darījis - patiesība drīzumā kļūs zināma un tie cilvēki, kuri mani kritizē, to uzzinās."

Ronaldu piecas reizes ir atzīts par gada pasaules labāko futbolistu.