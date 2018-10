"VEF Rīga" basketbolisti pēc pirmā puslaika zaudē Sanktpēterburgas "Zeņit" komandai

Maču no "Elektrum" Olimpiskā sporta centra tiešraidē translē televīzijas kanāls "Best4Sport TV".

Rīdziniekiem desmit punktus iemetis Stīvs Zeks, bet astoņi punkti ir Artūra Ausēja kontā.

Rīdzinieki mača pirmajās divās minūtēs nosargāja savu grozu neiekarotu, kas palīdzēja panākt 4:0. Ceturtdaļas otrajā pusē viesi pārņēma vadību, taču pēc "VEF Rīga" jaunieguvuma Džebrila Durema tālmetiena un Andra Mistera divpunktnieka laukuma saimniekiem bija atkal četru punktu pārsvars (17:13).

Tiesa, pirmo ceturtdaļu "VEF Rīga" zaudēja un jau nākamā ceturkšņa otrajā minūtē nonāca iedzinējos ar pieciem punktiem (20:25), bet vēl nedaudz vēlāk komandas šķīra jau septiņi punkti (27:34). Lai gan mājinieki četrus punktus atguva un nonāca viena precīza metiena attālumā, "Zeņit" ātri palielināja savu pārsvaru līdz 11 punktiem un ar šādu handikapu noslēdza arī pirmo puslaiku (47:36).

Rīdziniekiem šī ir ceturtā spēle šajā Vienotās līgas sezonā. Šosezon komanda pie uzvarām šajā turnīrā vēl nav tikusi, kas kopvērtējumā liek atrasties pašā lejasgalā. Zaudējumu piedzīvoti pret Maskavas apgabala "Himki" (67:96), Permas "Parma" (76:80) un Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ" (63:92).

Sekmīgāk "VEF Rīga" spēlējusi "OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas čempionātā, kur ar četrām uzvarām piecās spēlēs atrodas kopvērtējuma trešajā vietā.

Tiesa, ne pārāk sekmīgais sezonas sākums jau veicinājis izmaiņas rīdzinieku sastāvā - šonedēļ tika pārtraukts līgums ar amerikāņu saspēles vadītāju Ostinu Lūku, bet viņa vietā paņemts tautietis Džebrils Durems.

Savukārt šodienas pretiniece Sanktpēterburgas "Zeņit" ir bruņojusies ar vienu no lielākajām līgas zvaigznēm - amerikāņu saspēles vadītāju Brendonu Dženingsu. No 2009. līdz 2018. gadam aizsargs aizvadījis 555 spēles Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā sezonā, vidēji spēlē gūstot 14,1 punktu un atdodot 5,7 rezultatīvas piespēles. Jau savā debijas sezonā Dženingss pārsteidza visus, iemetot 55 punktus vienā spēlē, kas joprojām ir viņa karjeras rekords. Turklāt viņš to paveica tikai savā septītajā NBA mačā.

Vēl 2016./2017. gada sezonā Dženingss spēlēja Ņujorkas "Knicks", būdams komandas biedrs latvietim Kristapam Porziņģim. Šajā vasarā viņš nolēma pārcelties uz Eiropu, pievienojoties "Zeņit", kur ir viens no komandas līderiem, jo līdz šim vidēji iemetis 15,5 punktus un veicis 2,5 rezultatīvas piespēles.

Sanktpēterburgas kluba galvenā trenera amtu saglabājis Vasīlijs Karasjovs, tāpat komandā vadoša loma ir viņa dēlam Sergejam, kuram līdzīgi kā Dženingsam iepriekšējā darbavieta arī bija NBA. Kopsummā "Zeņit" rīcībā ir septiņi viesspēlētāji - četri amerikāņi, viens kanādietis, viens serbs un viens izraēlietis.

Pirmajās divās Vienotās līgas spēlēs "Zeņit" gan piedzīvoja zaudējumus. Nesenākā Sanktpēterburgas komandas spēle norisinājās trešdienas vakarā ULEB rīkotā Eirokausa ieskaitē, kur tika gūta uzvara savā laukumā pār Spānijas komandu "Valencia" (104:93).

Šajā Vienotās līgas sezonā regulārajā turnīrā startē 14 komandas, aizvadot divu apļu turnīru un pēc tam astoņām labākajām kvalificējoties "play-off" cīņām. Turnīrā startē deviņas Krievijas komandas, kā arī pa vienai vienībai no Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas.

Iepriekšējā sezonā par čempioniem tika kronēti Maskavas CSKA basketbolisti, kuri finālsērijā ar 3-0 pārspēja Maskavas apgabala "Himki" vienību.

"VEF Rīga" pagājušās sezonas Vienotās līgas turnīrā ceturtdaļfināla sērijā ar 0-3 zaudēja CSKA basketbolistiem, bet Latvijas čempionātā ieguva sudrabu, finālsērijā ar 2-4 zaudējot "Ventspilij".