"TTT Rīga" nenotur pārsvaru un mača galotnē piekāpjas spēcīgajai Kurskas "Dinamo"

"TTT Rīga" sastāvā rezultatīvākā ar 18 punktiem bija Kristīne Vītola, kamēr ar 13 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Šeja Pedija. Savukārt 11 punktus iemeta Aija Brumermane.

Tieši rīdzinieces atklāja šīs spēles rezultātu, kad divpunktnieku realizēja pieredzējusī Brumermane. Pēcāk gan spēcīgās pretinieces atbildēja ar sešiem punktiem pēc kārtas, tomēr "TTT Rīga" basketbolistes izrādīja cienījamu pretestību un spēja spēles gaitu līdzsvarot. Lai arī komandas lielākoties cīnījās punkts punktā, pirmā ceturkšņa beigās Kurskas "Dinamo" pārņēma iniciatīvu, pirmo ceturksni viešņām noslēdzot ar sešu punktu vadību (23:17).

"TTT Rīgas" basketbolistēm otrā ceturkšņa sākumā diez ko nesekmējās ar punktu gūšanu, kas pretiniecēm ļāva panākt 27:19, bet otrās ceturtdaļas vidū mājinieces veica izrāvienu, trīspunktniekus realizējot Guntai Baško un Aivijai Sloterei, kas ļāva panākt neizšķirtu 27:27.

Vienu minūti pirms pirmā puslaika beigām viena no pretinieču līderēm Epifānija Prinsa pamanījās nopelnīt nesportisko piezīmi, kas rīdziniecēm ļāva no soda metienu līnijas saglabāt neizšķirtu uz tablo 30:30, ar kādu rezultātu arī noslēdzās pirmais puslaiks.

Otrajā puslaikā starp abām komandām turpinājās sīva spēkošanās, bet vadību izdevās pārņemt tieši "TTT Rīga" basketbolistēm. Mača otro pusi ar īsā laikā gūtiem pieciem punktiem iesāka Ieva Pulvere, bet vēl divus punktus pievienoja Šeja Pedija, kas mājiniecēm ļāva iegūt septiņu punktu vadību (37:30). Turpinājumā punktu garšu atguva arī Krievijas komanda, taču beidzamo ceturtdaļu "TTT Rīga" sagaidīja ar solīdu astoņu punktu pārsvaru - 54:46.

Ceturtās ceturtdaļas ievadā rīdziniecēm vēl kādu brīdi izdevās saglabāt drošu vadību, tomēr Kurskas "Dinamo" basketbolistes izdarīja arvien lielāku spiedienu uz pretiniecēm, un vairāk nekā sešas minūtes līdz pamatlaika beigām krievu komandas spēlētāja Sonja Petroviča ar tālmetienu pēc ilgāka pārtraukuma vadībā izvirzīja viešņas (57:56).

Noslēdzošajās minūtēs aizritēja bezkompromisa cīņa par uzvaru, tomēr nelielu iniciatīvu bija ieguvusi Kurskas komanda. Pēdējā minūte tika iesākta ar neizšķirtu 68:68, bet 56 sekundes pirms pamatlaika beigām pustālo metienu iemeta Prinsa, izvirzot vadībā Krievijas klubu. Pēc tam pretējā laukuma pusē ar vienu precīzu soda metienu atbildēja Slotere.

Rīdzinieces pretinieču uzbrukumā teicami nospēlēja aizsardzībā, bet pēdējās sekundēs neprecīzu piespēli veica Pulvere, kā rezultātā "TTT Rīga" piedzīvoja zaudējumu ar 69:70.

Vēl trešdien šajā apakšgrupā Turcijas klubs Stambulas "Fenerbahce" izbraukumā ar 63:54 (15:21, 21:13, 16:8, 11:12) pārspēja Grieķijas Pirejas "Olympiakos". Savukārt Francijā vietējā "Flammes Carolo" ar 80:74 (21:18, 14:20, 27:16, 18:20) pārspēja Ungārijas vienību Šopronas "Uniqa". Savukārt ceturtdien Aijas Putniņas pārstāvētā Spānijas komanda Salamankas "Perfumerias Avenida" plkst.18 viesosies pie Turcijas vienības Stambulas "Hatay".

Kurskas "Dinamo" komandu pārstāv tādas zināmas basketbolistes, kā amerikāniete Brīena Stjuarta (šī gada Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) čempione, sezonas un finālsērijas vērtīgākā spēlētāja, kā arī Pasaules kausa ieguvēja un turnīra MVP), spānietes Marta Šargaja un Anna Krusa (Pasaules kausa bronzas medaļas laureātes), serbiete Sonja Petroviča, kā arī krievietes Aļona Kirilova un Tajana Vidmera.

Kurskas vienībā no 2014. līdz 2017.gadam par galvenā trenera Lukasa Mondelo asistentu strādāja "TTT Rīga" un Latvijas izlases stūrmanis Mārtiņš Zībarts, kurš pērn Krievijas klubam palīdzēja kļūt FIBA Eirolīgas čempioni.

Kurskas klubs dibināts 1994.gadā un Krievijas premjerlīgā startē kopš 1999 gada. Eirokausos aizvadītas 17 sezonas, tai skaitā divas sezonas Liliānas Ronketi kausā un 11 sezonas Eiropas kausā. Trijās no četrām sezonām Eirolīgā "Dinamo" sasniedza finālčetrinieka turnīru, pērn kļūstot par čempioni. 2012.gadā komanda ar Guntu Baško sastāvā triumfēja FIBA Eiropas kausa izcīņā.

Savukārt šajā pavasarī Kurskas klubs Eirolīgā guva trešo vietu.

"TTT Rīga" oktobrī pēc astoņu gadu pārtraukuma atgriezās Eirolīgas pamatturnīrā, jo kvalifikācijā divu maču summā pārspēja Anetes Šteinbergas pārstāvēto Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer".

Latvijas komandas mērķis ir iekļūt labāko sešiniekā starp grupas astoņām komandām. Labākās četras vienības cīnīsies izslēgšanas sacensībās, kamēr piekto un sesto vietu ieguvējas sezonu turpinās FIBA Eurokausa ceturtdaļfinālā.

Eirolīgas A grupā cīnīsies Jekaterinburgas UGMK, "Nadežda"/"Čukurova" (abas - Krievija), Prāgas ZVVZ USKA (Čehija), "Bourges Basket" (Francija), Brenas "Etixx Mithra Castors" (Beļģija), Skio "Familia" (Itālija), Polkovices CCC (Polija) un ESBVA (Francija).

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" sastāvs 2018./2019.gada Eirokausu sezonai:

Dita Rozenberga, Ieva Kūlīte, Gunta Baško, Karlīne Pilābere, Šeja Pedija, Aija Brumermane, Ieva Pulvere, Aivija Slotere, Kristīne Vītola, Kate Krēsliņa, Baiba Eglīte.