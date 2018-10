Pasaules 11. rakete Sevastova, kura šajā turnīrā izlikta ar piekto numuru, otrās kārtas mačā ar 7-5, 4-6, 6-4 uzvarēja Kazahstānas pārstāvi Jūliju Putincevu, kura planētas rangā atrodama 48. vietā.

Par šī turnīra ceturtdaļfināla sasniegšanu Sevastova nopelnījusi 100 WTA ranga punktus, bet nākamajā mačā viņa sacentīsies pret pasaules ranga 161. vietas īpašnieci Veru Zonarevu no Krievijas, kas savā otrās kārtas cīņā trešdien negaidīti ar 6-1, 6-2 sagrāva sacensību otro numuru Karolīnu Plīškovu no Čehijas (WTA 5.).

Sevastovai šī spēle neiesākās sekmīgi, lai gan pašā pirmajā geimā viņa pamanījās neizmantot kopumā četras breikbumbas. Latvijas pārstāvei lauzt pretinieces servi tā arī neizdevās, bet Putincevai gan - Kazahstānas tenisiste to pārliecinoši izdarīja otrajā geimā, bet pēc tam panāca 3-0. Sevastova gan parādīja raksturu un piektajā geimā breiku atspēlēja, pietuvojoties līdz minimumam.

Tiesa, Sevastova šajā mačā regulāri pieļāva kļūdas, kas viņai maksāja nākamo geimu - Latvijas tenisiste nenosargāja savu servi un Putinceva atkal ieguva viena breika pārsvaru, viņai pēcāk panākot 2-5. Devītajā geimā Kazahstānas pārstāve varēja servēt par uzvaru setā, tomēr arī viņa kļūdījās, bet pēc saīsinātā sitiena Sevastova ieguva uzreiz trīs breikbumbas (40:0). Pēc šāda pavērsiena viņas pretiniece bija ļoti emocionāla un trieca raketi pret zemi, tomēr tas netraucēja Latvijas tenisistei izmantot pirmo breikbumbu un pēc tam savas serves geimā panākt 5-5.

Svarīgajā pirmā seta 11. geimā Putinceva pamanījās pieļaut dubultkļūdu, kas Sevastovai deva otro breikbumbu geimā un to viņa arī izmantoja, jo pretiniece sita bumbiņu ārpus laukuma. Līdz ar to nākamajā geimā jau Latvijas tenisiste varēja servēt par uzvaru setā, taču tas neklājās viegli, jo viņas sāncense ieguva breikbumbu, ko gan Sevastova atspēlēja un pēcāk tomēr spēja geimu un setu noslēgt sev par labu ar 7-5.

Sevastova turpināja pirmā seta beigās iesākto un otrā seta ievadā izvirzījās vadībā ar 2-0, vienreiz laužot pretinieces servi. Latvijas tenisistei bija iespēja lauzt pretinieces servi arī trešajā geimā, tomēr Putinceva breikbumbu atspēlēja, bet uzreiz pēc tam lauza jau Sevastovas servi un panāca neizšķirtu. Nākamajos divos geimos sportistes neizmantoja breikbumbas, allaž pārākai esot serves izpildītājai.

Seta izskaņa aizritēja līdzīgā cīņā, bet desmitajā geimā Putinceva tika pie breikbumbas, kas vienlaikus bija arī setbumba. Kazahstānas pārstāve uzvarēja nākamajā izspēlē un uzvarēja otrajā setā ar 6-4.

Līdz ar to šī mača uzvarētāja tika noskaidrota izšķirošajā - trešajā - setā. Tā trešajā geimā Sevastovai izdevās iegūt breiku, bet uzreiz pēc tam Putinceva atbildēja ar to pašu un atjaunoja līdzsvaru. Tiesa, Latvijas tenisiste vēlreiz pie breika tika piektajā geimā un paveica to pārliecinoši, ļaujot sāncensei uzvarēt tikai vienā izspēlē.

Seta otrajā pusē Sevastova bija ieguvusi iniciatīvu, kas vainagojās ar divu breikbumbu iegūšanu septītajā geimā. Tiesa, tās viņai izmantot neizdevās, jo Putinceva abos gadījumos atspēlējās un savu servi nosargāja. Turpinājumā Latvijas tenisiste gan pārliecinoši nosargāja savu servi, bet devītajā geimā Sevastova atkal ieguva breikbumbu, kas vienlaicīgi bija arī mačbumba, taču Kazahstānas sportiste spēja atspēlēties un nosargāt savu savu servi.

Desmitajā geimā Sevastva gan varēja servēt par uzvaru mačā, ko viņa ne bez grūtībām arī izdarīja un triumfēja trešajā setā ar 6-4.

Jau ziņots, ka Sevastova Maskavas turnīra pirmajā kārtā ar 4-6, 7-5, 6-3 pārspēja slovākieti Magdalēnu Ribārikovu, kura ir planētas 39. rakete.

Savukārt Putinceva pirmajā mačā ar 6-2, 6-0 sagrāva rumānieti Irinu Kamelju Begu (WTA 53.).

Sevastovas pašlaik ieņemtā 11.vieta pasaules rangā ir viņas karjeras rekords, bet, ja Maskavā viņa demonstrēs teicamu sniegumu, viņai ir labas izredzes ielauzties pat pirmajā desmitniekā.

Līdz šim Sevastova un Putinceva savā starpā bija spēkojušās divas reizes, katrai tiekot pie viena panākuma. Pirmajā tikšanās reizē 2016. gadā Latvijas pārstāve, atrodoties iedzinējos ar 1-6, 1-4, nepabeidza Ķīnā notikušā Uhaņas WTA "Premier" sērijas turnīra pirmās kārtas spēli, savukārt pērn Vimbldonas čempionāta pirmajā kārtā Sevastova bija pārāka ar 6-1, 7-6 (7:3).

Pašlaik 23 gadus vecā Putinceva WTA līmenī nostiprinājās 2016. gadā, bet viņas līdz šim lielākais panākums ir aizkļūšana līdz Francijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālam 2016. un 2018. gadā. Savas karjeras laikā viņa gan nav izcīnījusi nevienu WTA raudzes titulu.

Kazahstānas tenisistes rekords pasaules rangā ir 27. vieta, ko viņa sasniedza pērnā gada sākumā, bet šī gada septembrī viņa sasniedza savu otro finālu karjerā, kad aizkļuva līdz Ķīnā notikušā Guandžou WTA "International" sērijas turnīra izšķirošajam mačam, taču tur pārliecinoši piekāpās mājiniecei Vanai Cjanai.

Putinceva ir dzimusi Maskavā un vēl līdz 2012. gadam sacentās zem Krievijas karoga.

Sevastova šosezon izcīnījusi 41 uzvaru un cietusi 18 zaudējumus, kamēr Putincevas bilance ir negatīva - 15 uzvaras un 20 zaudējumi.

Sevastovas labākais sasniegums šajā turnīrā līdz šim tieši ir bijusi ceturtdaļfināla sasniegšana 2015. gadā, bet nākamajos divos gados viņa sacensības Maskavā noslēdza jau pirmajā spēlē.

Iepriekšējā turnīrā Sevastova mēneša sākumā aizkļuva līdz prestižā Pekinas WTA "Premier" turnīra finālam, kurā atzina planētas otrās raketes, dānietes Karolīnas Vozņackas pārākumu. Fināla sasniegšana viņai ļāva WTA rangā pakāpties uz 12. pozīciju un no Aļonas Ostapenko atgūt Latvijas pirmās raketes godu.

Latvijas tenisiste šosezon nopelnītajos punktus pašlaik ieņem 12. vietu. Sezonas noslēguma turnīrā piedalīsies šogad astoņas labākās tenisistes, tomēr dažas no planētas vadošajām sportistēm pēdējā laikā cīnās ar traumām, līdz ar to Sevastova vēl nav zaudējusi cerību spēlēt "WTA Finals".

Kremļa kauss Maskavā notiek iekštelpu kortos uz cietā seguma. Ar šo nedēļu noslēdzas WTA tūre, bet pēc tam gaidāmi abi sezonas noslēguma turnīri.