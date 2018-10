Šonakt jauno NBA sezonu uzsāks arī trīs Latvijas basketbolistu klubi

Šī būs pirmā reize Latvijas basketbola vēsturē, kad NBA komandu pieteikumos ir uzreiz trīs pašmāju spēlētāji - Ņujorkas "Knicks" vienības sastāvu spodrina Kristaps Porziņģis, titulētajā Sanantonio "Spurs" savu trešo sezonu aizvadīs Dāvis Bertāns, bet Bruklinas "Nets" rindās debitēt gatavojas Rodions Kurucs.

"Knicks" jauno sezonu uzsāks plkst.2.30 pēc Latvijas laika, kad uzņems Atlantas "Hawks", "Spurs" plkst.3.30 savā laukumā tiksies ar Minesotas "Timberwolves", bet "Nets" plkst.2 viesosies pie Detroitas "Pistons".

Līdz Porziņģa iznākšanai laukumā gan būs jāpagaida - februārī viņš pārrāva ceļgala krusteniskās saites un pagaidām netiek prognozēta viņa atgriešanās laukumā ātrāk par Ziemassvētkiem, turklāt nav izslēgta iespēja, ka viņš varētu izlaist pat visu sezonu. "Knicks" pārāk neuzspiež uz latvieša atgriešanos, klubs ir gatavs gaidīt krietnu laiku - galvenais, lai basketbolists būtu vesels par 100%, kad atkal kāps laukumā. Zināmā mērā tas ir arī tādēļ, ka lielākais Ņujorkas basketbola klubs beidzot ir īstenā pārbūves procesā un to nemaz neslēpj. "Knicks" ir izdevies piesaistīt vienu no daudzsološākajiem NBA treneriem Deividu Fizdeilu, kurš stājās pēc iepriekšējās sezonas atlaistā Džefa Hornačeka vietā. Arī sastāvs ir piedzīvojis pārmaiņas, jo prom ir tādi basketbolisti kā Kails O’Kvins, Maikls Bīzlijs, Džerets Džeks un Žoakims Noā.

Savukārt šī gada NBA draftā ar devīto numuru "Knicks" izvēlējās vien 19 gadus veco uzbrucēju Kevinu Noksu, kurš kopā ar Porziņģi tiek uzskatīti par kluba nākotnes cerībām. Tāpat kā brīvais aģents tika piesaistīts 2015. gada draftā uzreiz pēc latvieša ar piekto numuru izvēlētais Mario Hezonja un savulaik ar devīto numuru draftētais Noā Vonlē. "Knicks" pastiprinājumi nav bijuši skaļi - būtiskākais ieguvums varētu būt tieši Fizdeils -, bet līdzjutēji ar lielām cerībām gaida nākamo vasaru. Pēc šīs sezonas līgumi ar Ņujorkas komandu beigsies uzreiz desmit pašreiz sastāvā esošiem basketbolistiem, tostarp Porziņģim, kura nākotne Ņujorkā gan netiek apšaubīta. Lai arī vadība vairās komentēt situāciju ap Latvijas basketbola zvaigznes kontraktu, tā uzsver, ka viņš ir kluba ilgtermiņa plānos.

"Porziņģis zina, ka vēlamies viņu paturēt un noslēgt ilgtermiņa līgumu," pirms sezonas teica "Knicks" ģenerālmenedžeris Skots Perijs.

Kā jau tas bija gaidāms, "Knicks" un Porziņģis debitanta līguma ietvaros nevienojās par 2019./20. gada sezonu, kas latvieti nākamajā vasarā padarīs par ierobežoti brīvo aģentu un ļaus viņam noslēgt, iespējams, pašu dāsnāko kontraktu, sezonā nopelnot vairākus desmitus miljonus dolāru. Tiesa, šāds gājiens no kluba puses ir vairāk stratēģisks, jo algu griestos ļaus ietaupīt papildus desmit miljonus dolāru (8,6 miljonus eiro) un nākamvasar noslēgt brangāku līgumu ar kādu no brīvajiem aģentiem.

Tā kā "Knicks" ar lielāko daļu spēlētāju ir līgumi vēl uz vienu sezonu, tas vienībai nākamajā vasarā ļaus nopietni iesaistīties cīņā par kādas NBA zvaigznes nolīgšanu. Jau izskanējuši tādi vārdi kā Kairijs Ērvings, Džimijs Batlers un Kevins Durants, turklāt kā viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc viņi varētu vēlēties spēlēt Ņujorkā, ir tieši Porziņģa klātbūtne.

Ir skaidrs, ka no "Knicks" komandas šajā sezonā neviens negaida iekļūšanu izslēgšanas turnīrā. Tā drīzāk ir pamatu ielikšana nākamajiem gadiem, Fizdeila filozofijas ieviešana un arī Noksa iespēlēšana. Ņujorkas vienība šajā sezonā ir viena no jaunākajām līgā.

NBA apskatnieki uzsver, ka pēc ilgāka pārtraukuma "Knicks" izskatās pēc komandas, kam priekšā spoža nākotne. Tomēr panākumi gaidāmi vēl ne šosezon - šī vienība izslēgšanas turnīru nav sasniegusi jau piecas sezonas pēc kārtas un izskatās, ka būs arī sestā.

Arī šajā sezonā "Knicks" aizvadīs Latvijas tematikai veltītu spēli - tā gaidāma nākamā gada 24. februārī, kad Ņujorkā viesosies Dāvja Bertāna pārstāvētā Sanantonio "Spurs". Līdzīgu maču "Knicks" aizvadīja jau iepriekšējā sezonā, kad 7.aprīlī tikās ar Milvoki "Bucks". Šajā spēlē gan nepiedalījās Porziņģis, kurš tobrīd jau bija guvis ceļgala traumu, bet cīņu klātienē apmeklēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Pavisam citas gaidas saistībā ar izslēgšanas turnīru ir Sanantonio, kuras komandā "Spurs" jau trešo sezonu aizvadīs Dāvis Bertāns. Lai arī šī vienība starpsezonā ir būtiski mainījusies, tās vietu "play-off" apšauba tikai retais. Pirms iepriekšējās sezonas karjeru noslēdza "Spurs" simbols Tims Dankans, bet šīs sezonas priekšvakarā ar komandu vairs nav pārējie divi basketbolisti no lielās trijotnes - profesionāla sportista gaitas beidzis arī Manu Džinobili, bet Tonijs Pārkers pārcēlās uz Šarlotas "Hornets", kam spēlētājs pievienojās kā brīvais aģents. Tāpat starpsezonā tika veikts viens no lielākajiem darījumiem, kurā "Spurs" pēdējo gadu lielākā zvaigzne Kavai Lenards, kuram gan bija konflikts ar klubu, un Denijs Grīns pārcēlās uz Toronto "Raptors", kamēr pretējā virzienā devās cits līgas spīdeklis Demars Derozens un austriešu centrs Jakobs Peltls. Sanantonio klubu atstāja arī viens no tiešajiem Bertāna konkurentiem uz spēles laiku Kails Andersons, kurš vasarā parakstīja četru gadu līgumu ar Memfisas "Grizzlies".

"Spurs" komandā šajā vasarā atgriezās itāļu snaiperis Marko Belinelli, kurš kopā ar šo vienību 2014. gadā kļuva par NBA čempionu, bet draftā ar 18. numuru klubs izvēlējās aizsargu Loniju Volkeru.

Starpsezonā jauns līgums tika noslēgts ar Bertānu - vienošanās panākta uz diviem gadiem par kopējo summu 14,5 miljoni dolāru (12,5 miljoni eiro). Sastāva pārmaiņas un arī gana branga līguma noslēgšana liek domāt, ka latvietim jaunajā sezonā "Spurs" sastāvā būs gana nozīmīga doma, jo iepriekšējās divas sezonas viņš bija izteikts rezervists. Tiesa, līdzīgs noskaņojums bija jau pirms iepriekšējās sezonas, tomēr tās sākums bija vilšanās gan Latvijas līdzjutējiem, gan pašam spēlētājam, jo Bertāns laukumā tika ļoti ierobežotu laiku, taču pēc tam situācija uzlabojās.

Pretēji "Knicks", "Spurs" vienība gaidāmajā sezonā būs starp pieredzējušākajām līgā, turklāt jau pirms atklāšanas spēles komandu piemeklējušas sastāva problēmas - ceļgala krustenisko saišu traumu guvis daudzsološais saspēles vadītājs Dežonte Marejs, kuram bija paredzēta vieta starta pieciniekā. Iespējams, viņam šī sezona būs jāizlaiž pilnībā. Tāpat sezonas sākumā vienībai nevarēs palīdzēt debitants Volkers un vēl viens saspēles vadītājs Deriks Vaits.

Pārmaiņu dēļ "Spurs" šī varētu būt sarežģīta sezona, jo nav zināms, kā komandā iedzīvosies Derozens un citas izmaiņas sastāvā, tomēr sagaidāms, ka vienība jau 22. reizi pēc kārtas kvalificēsies NBA izslēgšanas turnīram. Tiesa, neko vairāk tā nespēs, jo jau "play-off" pirmajā kārtā pretī varētu stāties krietni jaudīgākās Goldensteitas "Warriors" vai Hjūstonas "Rockets".

Jaunajā NBA sezonā gaidāma arī vēl viena Latvijas basketbolista debija - Bruklinas "Nets" sastāvā pašlaik ir vieglais uzbrucējs Rodions Kurucs. Viņš pasaules spēcīgākajā basketbola līgā nonāca īsi pirms jāņiem, kad "Nets" viņu draftēja otrajā kārtā ar kopējo 40. numuru. Savukārt līgums ar spēlētāju tika noslēgts jūlijā - aptuveni septiņi miljoni dolāru (seši miljoni eiro) četros gados. Aprēķini liecina, ka starp šī gada drafta otrajā kārtā izraudzītiem basketbolistiem tas ir ienesīgākais kontrakts.

Iespējams, Kurucs pasaules spēcīgākajā basketbola līgā varētu debitēt jau trešdien sezonas pirmajā spēlē pret Detroitas "Pistons". Pirmssezonas pārbaudes mačos viņš sevi apliecināja negaidīti labi, jo četrās cīņās vidēji iemeta 7,8 punktus un izcīnīja 4,5 atlēkušās bumbas, lai gan laukumā caurmērā pavadīja vien 12 minūtes.

Tiesa, noslēdzošo pārbaudes maču pret Ņujorkas "Knicks" vienību "Nets" aizvadīja bez trim potenciālajiem sākumsastāva basketbolistiem - Alena Kreba, Demara Kerola un Rondija Holisa-Džefersona, kuri cīnās ar veselības likstām. Šobrīd Kurucam tiek atvēlēta diezgan tāla rezervista loma, turklāt, visticamāk, Bruklinas vienība sezonas laikā sūtīs viņu arī uz savu fārmklubu NBA Attīstības līgā.

Tomēr pašā sezonas sākumā Kurucs varētu tikt pie lielāka spēles laika, jo "Nets" nevarēs palīdzēt viens no komandas līderiem Demare Kerols, kurš spēlē tieši Kuruca pozīcijā.

Kā vēsta klubs, vieglajam uzbrucējam veikta neliela ķirurģiska iejaukšanās labās kājas potītē. Pagaidām gan nav zināms, cik ilgs laiks viņam būs nepieciešams, lai atgrieztos laukumā.

Pašlaik 32 gadus vecā basketbolista veselības likstām teorētiski vajadzētu uzlabot iespējas pie lielāka spēles laika tikt "Nets" debitantam Kurucam, kurš arī spēlē vieglā uzbrucēja pozīcijā. Pagājušajā sezonā Kerols vidēji mačā iemeta 13,5 punktus un izcīnīja 6,6 atlēkušās bumbas.

"Nets" jauno NBA sezonu atklās trešdien, viesojoties pie Detroitas "Pistons". Jau šobrīd traumas dēļ ir izslēgta arī Alena Kreba dalība šajā spēlē. Viņš var spēlēt gan aizsarga, gan uzbrucēja pozīcijās. Arī Krebam problēmas pašlaik sagādā potīte. Viņš pagājušajā sezonā vidēji spēlē iemeta 13,2 punktus.

Turklāt zem jautājuma zīmes ir arī cita uzbrucēja Rondija Holisa-Džefersona dalība sezonas atklāšanas mačā. Tāpat savainojumu dēļ gatavošanās sezonai nepilnīga bija augstāk par Rodionu draftētajam bosnietim Džananam Musam, kurš ir tiešais konkurents arī pēc pozīcijas.

Sagaidāms, ka 20 gadus vecais Kurucs trešdien debitēs NBA. Pirmssezonas pārbaudes mačos viņš sevi apliecināja negaidīti labi, jo četrās cīņās vidēji iemeta 7,8 punktus un izcīnīja 4,5 atlēkušās bumbas, lai gan laukumā caurmērā pavadīja vien 12 minūtes.

"Nets" izslēgšanas turnīrā nav spēlējusi trīs sezonas pēc kārtas.

Kā jau pēdējos gados ierasts, no "Nets" netiek gaidīti lieli panākumi, tomēr šajā sezonā tā beidzot varētu apsteigt Ņujorkas pilsētas zināmāko komandu "Knicks". Pagājušajā sezonā Porziņģa pārstāvētais klubs izcīnīja tikai par vienu uzvaru vairāk - 29 pret 28.

Latvijas basketbolisti šajā sezonā vairākkārt tiksies arī aci pret aci. Jau piektdien savstarpēju maču aizvadīs "Knicks" un "Nets", kur gan nepiedalīsies Porziņģis. "Knicks" un "Nets" savā starpā tiksies arī 29. oktobrī, 8. decembrī un 25. janvārī. Savukārt "Knicks" un "Spurs" savstarpējas cīņas aizvadīs 24. februārī un 15. martā, kamēr "Nets" un "Spurs" spēkosies 31. janvārī un 25. februārī.

Latvijas basketbolistu pārstāvētās komandas gaidāmajā sezonā nepretendē uz uzvaru NBA čempionātā, bet teju droši var prognozēt, ka titulu iegūs kāda no Rietumu konferences vienībām, ja vien nenotiks kas negaidīts. Iepriekšējās divās sezonās par čempionu kļuvusi Goldensteitas "Warriors", kas šajā vasarā savam sastāvam par nieka 5,3 miljoniem dolāru (4,5 miljoniem eiro) piesaistīja "All-Star" līmeņa basketbolistu Demarkusu Kazinsu, kuram gan vēl pilnībā jāatgūstas pēc Ahilleja cīpslas plīsuma. Arī šajā sezonā čempionei izaicinājumu metīs Hjūstonas "Rockets", kas vasarā pastiprinājās ar šobrīd jau norietējušo NBA zvaigzni Karmelo Entoniju un kas kopā ar Džeimsu Hārdenu un veselu Krisu Polu veido bīstamu spēku.

Starpsezonas skaļākais darījums bija Lebrona Džeimsa pārcelšanās no Klīvlendas "Cavaliers" uz Losandželosas "Lakers", tādā veidā vēl vairāk pastiprinot Rietumu konferenci. "Lakers" jau piecas sezonas pēc kārtas nav sasniegusi NBA izslēgšanas turnīru, bet skaidrs, ka pavasarī šī sērija tiks pārtraukta. Lai arī šī vienība ir nolīgusi ne tikai Džeimsu, bet arī Maiklu Bīzliju, Lensu Stīvensonu, Reidžonu Rondo un Džavalu Makgī, prognozējams, ka nopietnā cīņā par čempiontitulu tā neiesaistīsies.

Ja Džeimsam izdosies reanimēt "Lakers" un padarīt to par vienu no vadošajām vienībām konferencē, viņš varētu iegūt līgas vērtīgākā spēlētāja balvu, pie kā basketbolists iepriekš ticis 2009., 2010., 2012. un 2013. gadā.

Savukārt Austrumu konferencē kritienu piedzīvos Džeimsa atstātā "Cavaliers", kas iepriekšējās četrās sezonās sasniedza NBA finālu, bet tagad tā ar grūtībām varētu kvalificēties izslēgšanas turnīram. Tikmēr par šī reģiona vadošajām vietām cīnīsies Bostonas "Celtics", Toronto "Raptors" un Filadelfijas "76ers".

NBA regulārais čempionāts ilgs līdz nākamā gada 10.aprīlim, katrai vienībai aizvadot pa 82 spēlēm. Savukārt izslēgšanas turnīrs sāksies 13. aprīlī, bet 73. sezonas čempioni būs zināmi jūnijā.