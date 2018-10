Mārtiņš Zībarts: "Iekļūšana Eirolīgas pamatturnīrā palīdzēs attīstīties Latvijas sieviešu basketbolam"

Zībarts: "TTT Rīga" iekļūšana Eirolīgas pamatturnīrā palīdzēs attīstīties Latvijas sieviešu basketbolam

Rīga., 16.okt., LETA. zskata komandas galvenais treneris Mārtiņš Zībarts.

Jau vēstīts, ka "TTT Rīga" aizvadītajā nedēļā sasniedza Eirolīgas pamatturnīru, Vecā kontinenta prestižākajā klubu turnīrā atgriežoties pēc astoņu gadu pārtraukuma. Zībarta trenētā "TTT Rīga" kvalifikācijas atbildes spēlē viesos ar rezultātu 73:56 pārspēja Anetes Šteinbergas pārstāvēto Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer", divu maču summā svinot panākumu ar rezultātu 140:112.

"Jau pašā sezonas sākumā mums bija tik svarīgas spēles, turklāt iekļūt Eirolīgas pamatturnīrā bija viens no galvenajiem šīs sezonas mērķiem," sacīja Zībarts. "Pirms tam mums bija komandas sapulces un gan treneriem, gan spēlētājiem šīs bija ļoti svarīgas spēles, lai jau sezonas sākumā izpildītu svarīgu uzdevumu. Liels prieks, ka tas izdevās, turklāt - tik pārliecinoši."

"TTT Rīga" sezonu turpinās FIBA Eirolīgas B grupā, sacenšoties pret Kurskas "Dinamo" (Krievija), Stambulas "Fenerbahce", Stambulas "Hatay" (abas - Turcija), Aijas Putniņas pārstāvēto Salamankas "Perfumerias Avenida" (Spānija), Šopronas "Uniqa" (Ungārija), "Flammes Carolo" (Francija) un Pirejas "Olympiakos" (Grieķija).

"Komandai bija nepieciešams ļoti īsā laikā saliedēties, jo pilnā sastāvā pirms šīm spēlēm trenējāmies tikai vienu nedēļu. Tas arī bija galvenais, turklāt mēs spējām abos mačos ļoti labi nospēlēt aizsardzībā. Abu spēļu garumā tieši aizsardzība mūs noturēja spēlē un tikko mums atvērās iespējas uzbrukumos, tajos brīžos arī izdevās veikt lielākus atrāvienus," sacīja treneris.

"Ļoti grūti spriest, vai šis panākums bija viens no lielākajiem manas trenera karjeras sasniegumiem. Vienmēr ir ļoti patīkami, ja izdodas sasniegt nospraustos mērķus. Tāpat vēlējos pēc iespējas ātrāk izcīnīt kādu panākumu, lai palīdzētu attīstīties Latvijas sieviešu basketbolam. Mums Latvijā reāli ir tikai viena izteikti spēcīga komanda un spēcīgos ārzemju klubos mums spēlē salīdzinoši maz basketbolistes. Ja mēs nebūtu izcīnījuši vietu Eirolīgas pamatturnīrā, šajās sacensībās piedalītos Aija Putniņa un Šteinberga, bet šobrīd esam uz šīm sacensībām aizveduši uzreiz desmit latviešu spēlētājas. Latvijas sieviešu basketbola attīstības ziņā šis bija ļoti svarīgs panākums."

Latvijas komandas mērķis ir iekļūt labāko sešiniekā starp grupas astoņām komandām.

"Grupu turnīrā mums pretī stāsies tāda komanda kā "Dinamo", kas principā ir pasaules izlase. Šajā komandā spēlē viena no vadošajām Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) spēlētājām Brīena Stjuarta, kura aizvadītajā sezonā tika atzīta par šīs līgas vērtīgāko spēlētāju. Tāpat ir divas Spānijas izlases pamatsastāva spēlētājas Anna Krusa un Marta Sargaja, labākā Serbijas spēlētāja Sonja Petroviča un virkne Krievijas valstsvienības spēlētāju. Iepriekšējās divās Eirolīgas sezonās šī komanda ir zaudējusi tikai vienu spēli un tā ir pati spēcīgākā vienība grupā. Vēl ir arī tādas vienības kā Turcijas čempione "Fenerbahce", Turcijas Superkausa ieguvēja "Hatay" un Spānijas čempione "Perfumerias Avenida"," situāciju grupā komentēja Zībarts.

Tāpat Latvijas treneris noteica, ka komandas mērķis ir savā apakšgrupā iekļūt labāko sešiniekā, lai maksimāli pagarinātu sezonu starptautiskos turnīros. Labākās četras komandas no grupas iekļūs Eirolīgas izslēgšanas spēlēs, bet piektās un sestās vietas īpašnieces turpinās cīņu Eirokausā.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

Latvijas klubs aizvadītajā sezonā 17.reizi un piekto pēc kārtas kļuva par Latvijas čempionēm, kā arī triumfēja apvienotajā Latvijas-Igaunijas līgā. Tāpat Rīgas komanda ieguva Austrumeiropas Sieviešu basketbola līgas sudrabu, bet FIBA Eiropas kausā apstājās izslēgšanas turnīra otrajā kārtā.

"TTT Rīga" sastāvs 2018./2019.gada Eirokausu sezonai:

Dita Rozenberga, Ieva Kūlīte, Gunta Baško, Karlīne Pilābere, Šeja Pedija, Aija Brumermane, Ieva Pulvere, Aivija Slotere, Kristīne Vītola, Kate Krēsliņa, Baiba Eglīte.