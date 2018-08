Jauns.lv komandai vēsturisks panākums “Sporta viktorīnas” finālā; pārspēti pat Sportacentrs.com

Lai iekļūtu finālā bija nepieciešams 8 spēļu kopvērtējumā iekļūt labāko pieciniekā, ja tas neizdevās, tad 50 lielisku un erudītu komandu konkurencē bija jāiekļūst starp labākajām 26 komandām, kuras tika sadalītas divos līdzīgos pusfinālos. Pusfinālā bija nepieciešams iekļūt labāko trijniekā.

Kopā finālā vietu izcīnīja 11 labākās sporta entuziastu komandas, no kurām vairākās bija pārstāvēti atpazīstami sporta žurnālisti un komentētāji, gan Sportacentrs.com komandā (iepriekšējās sezonas čempionvienība), kuru pārstāvēja Jānis Celmiņš ar saviem kolēģiem, gan Katlakalna komandā ar Edgaru Buļu priekšgalā, viņi cīnījas gan par savas komandas lielisko sniegumu, gan centās pierādīt, ka ir labāki par dīvāna ekspertiem jeb parastiem sporta pārzinātājiem.

Komandu nosaukumi vien ir ko vērti šajā aizraujošajā pasākumā – “Diskusiju klubiņš”, “Zinātāji” (viņiem gan spēle galīgi neizdevās šoreiz), Japānas beisbola izlase un citi tikpat aizraujoši ar sportu saistīti un nesaistīti nosaukumi – viena komanda ir nosaukta par godu Zigfrīdam Muktupāvelam, cita slavenajam uzbeku sportistam Džamolidinam Abdužaparovam.

Aizraujošā 11 raundu cīņā vadošās komandas mainījās tabulā nepieredzēti bieži. Spriedzei augot ar katru viktorīnas jautājumu, finiša taisnē vairākas komandas atradās pāris pareizu atbilžu attālumā no uzvaras finālā. Spēles vidū vadībā izvirzījās arī Jauns.lv komanda “Alus zaldāti” ar Kristapu Saulīti priekšgalā. Aizvadot pāris ne tik sekmīgus raundus, beigās nācās piedalīties pārspēlē par 3./4.vietu ar regulārās sezonas vairākkārtējiem čempioniem – “Fireball”.

Regulārās sezonas pārliecinošajiem uzvarētājiem "Fireball" finālā nācās samierināties ar ceturto vietu. (Foto: Sporta viktorīna)

Veiksmīgāki pārspēlē bija „Alus zaldāti”, kuri prata atbildēt uz jautājumiem par pludmales volejbolu, NBA vēsturi un snūkeru labāk par spēcīgajiem konkurentiem. Sezonas noslēguma mačā – 3. vieta!

Līdzīgi kā sezonu iepriekš, arī šoreiz pirmās vietas šķīra pavisam nedaudz punktu. Līdz 11. raundam vadībā atradās sporta žurnālista Inta Megņa komanda “Zigfrīds Muktupāvels”, bet neveiksme noslēgumā liedza uzvarēt finālā.

Nevar noliegt, ka pašu veiksme un konkurentu likstas finiša taisnē, palīdzēja savu pirmo uzvarētāja titulu iegūt komandai “Nobody ***** with Jesus”. Interesanti, ka šī finālā bija vienīgā komanda, kurā piedalījās daiļā dzimuma pārstāve.

Jaunie čempioni "Nobody ***** with Jesus" (Foto: Sporta viktorīna)

Sporta viktorīna ir vadošais sporta erudīcijas pasākums komandām Latvijā, kas izklaidējošā gaisotnē norisinās jau vairākus gadus. Piedalīties var jebkurš - “dīvāna eksperts”, sporta žurnālists, komentētājs vai vienkārši sporta fans.

Komanda sastāv no 3 -5 dalībniekiem un uzvarēt var ikviens!

Finālspēle kā jau ierasts ir grūtāka par regulārās sezonas spēli, bet ieskatam daži jautājumi, lai arī Jūs varat pārbaudīt savas zināšanas.

1. Nosauciet valsti, pret kuru 2017.gadā pirmo reizi Latvijas izlases sastāvā laukumā izgāja Kristaps Porziņģis un pēc vairāku gadu pārtraukuma sarkanbaltsarkanajā formas tērpā atgriezās Dāvis Bertāns!

2. Kopš debijas 1999. gadā šīs valsts regbija izlase vienmēr piedalījusies Pasaules kausu finālturnīros, taču visās spēlēs zaudējusi - tai pieder antirekords 19 spēles Pasaules kausos bez uzvaras. Rekordsmagā sakāve 0:142 pret Austrāliju 2003.gadā daudziem lika apšaubīt šīs valstsvienības jēgu startēt Pasaules kausā. Nosauciet šo valsti!

3. Šis tenisists (ir bijis Nr.1. pasaules rangā) savu pirmo uzvaru Deivisa kausā izcīnīja pār latvieti Jāni Skroderi. Pret šo tenisistu turnīros ir spēlējis vēl tikai Ernests Gulbis. Nosauciet šo tenisistu!

4. Šim 1997.gada notikumam tika dots nosaukums "The Sound and the Fury" ("Troksnis un niknums"), bet tas ilga vien 9 minūtes. Nosauciet abus iesaistītos sportistus!

5. Nosauciet visu laiku jaunāko hattrick guvēju Čempionu Līgas vēsturē (tas notika 18 gadu un 114 dienu vecumā mačā pret «Ferencvaros»).

Atbildes vari rakstīt gan komentāros, gan sūtīt uz info@viktorina.lv

Jauno sezonu sāksim jau septembra beigās, ja šis pasākums tevi uzrunā, tad komandu vari pieteikt rakstot uz info@viktorina.lv vai facebook.com/sportaviktorina.

Uz tikšanos!