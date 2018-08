Latvijas U-18 izlases basketbolists Adrians Šnipke: "Man ir liels sapnis spēlēt Eirolīgā, uz to arī nopietni eju"

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas U-18 izlase svētdien "Arēnā Rīga" Eiropas čempionāta izšķirošajā mačā ar 90:99 zaudēja Serbijas vienaudžiem.

Latvijas U-18 puišu izlase pie Vecā kontinenta sudraba medaļām tika pirmo reizi vēsturē, tomēr nespēja gūt valsts jaunatnes basketbolam vēsturisku panākumu, jo neviena no jauniešu komandām līdz šim Eiropas čempionātos nav triumfējusi.

"Par medaļu ir liels gandarījums, jo ieguldījām milzīgu darbu, kas beigās atmaksājās. Varējām pacīnīties par uzvaru, bet bija iztrūkums garajā galā, turklāt Edvards [Mežulis; centra spēlētājs] čempionāta sākumā salauza roku. Cīnījāmies, beigās jau nemaz nebijām tik tālu. Neskatoties uz zaudējumu, tāpat esam priecīgi," stāstīja Šnipke.

Latvijas jaunie basketbolisti finālā pamatīgi zaudēja cīņā zem groziem - 24 atlēkušās bumbas pret pretinieku 55 bumbām.

"Centimetri garajā galā atspoguļojās arī atlēkušajās bumbās. Zem groziem bija diezgan maz variantu, bet cīnījāmies tik daudz, cik varējām," atzīmēja Šnipke, kuram no vieglā uzbrucēja pozīcijas bija jāpārkārtojas uz spēka uzbrucēja pozīciju. "Tikpat kā visi spēlējam mazajās pozīcijās, bet nolika cīnīties ar garajiem. Pret viņiem darījām, ko varējām. Pašam bija neierasti spēlēt citā pozīcijā, taču gandrīz visu čempionātu tur nospēlēju. Turnīra laikā pakāpeniski pieradu. Būtu vēl pāris spēles, būtu vēl labāk."

Šnipke uzteica arī Latvijas U-18 izlases komandas garu.

"Bijām ļoti saliedēts kolektīvs. Viens otru uzmundrinājām un papildinājām, nav par ko sūdzēties. Nebija nekādu kašķīšu, tikai sīkumi joku līmenī," atklāja Šnipke.

Viņaprāt, U-18 izlases galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis ļoti labi prata motivēt komandu.

"Treneris teica, lai ejam soli pa solim uz priekšu un ar katru spēli uzlabojam savu sniegumu. To arī darījām. Zelta nav, bet arī sudrabam nav ne vainas. Jau pirmajā treniņnometnē nostādījām mērķi - uzvarēt. Es ticēju, varbūt kāds neticēja. Zinājām, ka mēs to varam. Kāpēc gan mēs nevarētu izcīnīt zeltu? Uz to arī gājām," uzsvēra Šnipke.

Tāpat kā galvenais treneris un vairāki basketbolisti, arī Šnipke uzskata, ka lūzuma punkts čempionātā bija astotdaļfināla spēle pret Turciju, kas dramatiskā cīņā tika uzvarēta ar viena punkta pārsvaru.

"Bija kritums spēlē pret Turciju, savācāmies un pēc tam tikām līdz finālam. Mačs ar Turciju bija lūzuma punkts. Var teikt, ka bijām mēslos līdz ausīm, bet izlīdām ārā un te nu mēs esam," teica Šnipke.

Apakšgrupu spēles un astotdaļfinālu latvieši aizvadīja Ventspilī, bet noslēdzošos trīs izslēgšanas turnīra mačus - "Arēnā Rīga".

""Arēnā Rīga" bija daudz skatītāju. Visu cieņu, bija ļoti patīkami spēlēt tādā atmosfēra. Arī Ventspilī atmosfērai nebija ne vainas, tur arī bija liels skatītāju atbalsts," pateicīgs ir Šnipke.

Līdz ar iekļūšanu pusfinālā Latvijas U-18 basketbolisti nodrošināja ceļazīmi uz nākamā gada U-19 Pasaules kausa izcīņu. Vēl divus gadus šī gadagājuma basketbolisti varēs spēlēt arī Eiropas U-20 čempionātā.

"Pasaules kauss būs liels izaicinājums un jauna pieredze, arī tajā cīnīsimies. Vispirms gan jāizcīna vieta komandā un jātrenējas. Daudz kas var mainīties, jo komandā ir tikai 12 vietas," secināja Šnipke.

Medaļas jaunatnes čempionātos gan negarantē, ka visi izlases dalībnieki nākotnē būs profesionāli basketbolisti, bet Šnipkem ir nopietni plāni attiecībā uz viņa turpmāko karjeru.

"Man ir liels sapnis spēlēt Eirolīgā, uz to arī nopietni eju. Ar tādu mērķi centīšos veidot savu karjeru," atklāja Šnipke, kurš nākamajā sezonā spēlēs, visticamāk, "Latvijas Universitātes" komandā.

2000./2001.gadā dzimušie basketbolisti sasniedza labāko rezultātu Latvijas U-18 izlašu vēsturē, jo iepriekš divas reizes tika izcīnītas bronzas medaļas, bet vēl divas reizes jaunieši palika ceturtajā vietā. Tāpat Latvijas U-18 izlase trešo reizi nodrošinājusi ceļazīmi uz Pasaules kausa izcīņu U-19 komandām. Pirmo reizi Pasaules kausā Latvija spēlēja 1999.gadā, kad ieņēma devīto vietu, bet 2011.gadā, kad turnīrs notika Latvijā, tā ieņēma desmito pozīciju.