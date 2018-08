Latvijas U-18 basketbolistu treneris Visockis-Rubenis: "Ceru, ka finālā varēsim savu stāstu izstāstīt līdz galam"

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas U-18 jauniešu basketbola izlase sestdien Rīgā Eiropas čempionāta pusfināla spēlē ar izcilu komandas līdera Artūra Žagara sniegumu pārspēja Krievijas vienaudžus, pirmos reizi komandas vēsturē sasniedzot šo sacensību finālu.

Latvijas U-18 basketbolisti "Arēnā Rīga" grūtā spēlē svinēja uzvaru ar rezultātu 91:80 (22:28, 20:15, 23:18, 26:19), bet Žagars guva 35 punktus.

"Visiem ceļš ir bijis smags, jau no U-14 laikiem. Bija ļoti daudz brīžu, kuru dēļ arī es varēju te vairs nesēdēt. Varēju izlemt beigt savu karjeru. Katram spēlētājam arī ir savs stāsts. Ceru, ka šodien ir tikai komats, un mēs rītdien varēsim izstāstīt savu stāstu līdz galam," pēc spēles žurnālistiem sacīja treneris.

Latvijas izlase spēli sāka labi, iegūstot deviņu punktu pārsvaru, taču pēc tam nokļuva iedzinējos ar 11 punktiem. Tas gan mājiniekus neapturēja un pēc puslaika viņi zaudēja vairs ar punktu, bet otrajā puslaikā Žagara iedvesmoti, guva uzvaru.

Visockis-Rubenis gan uzsvēra, ka šādās spēlēs uzvar tikai un vienīgi komandā kopā.

"Uzskatu, ka šādas spēles nevar vinnēt viens pats, ir jābūt vairākiem līderiem, kuri padara labākus arī citus. Domāju, ka Hlebovickim, Šteinbergam un Mežulim, kuri nespēlēja, kādā veidā pat bija visgrūtāk, jo viņiem jāiztur spriedze uz soliņa un jādzen džeki uz priekšu," bilda treneris.

"Pašā spēles sākumā bijām gatavi tam, kā viņi (Krievija) spēlēs. Bija arī piešauti grozi, bet nebijām gatavi, ka viņu garie spēlētāji tik daudz metīs tālmetienus. Līdz ar to sāka nestrādāt mūsu "pick'n'roll" aizsardzība, un Krievijas izlase aizgāja priekšā, ceturtdaļā sametot 28 punktus. Mums bija plāns C - zonas aizsardzība, pret kuru krievu komandas spēlē ļoti slikti. Plāns B bija mainīties pie "pick'n'roll" aizsardzības. Uzreiz izmēģinājām plānu C, pēc tam miksējām ar plānu B, kas nobremzēja viņu taktiskos gājienus. Atgriezāmies spēlē un bijām agresīvi uzbrukumā," uzvaras atslēgu skaidroja Visockis-Rubenis.

"Pirmajā puslaikā iemetām 42 punktus, kas ir pietiekoši normāli. Mums vajadzēja sakārtot taktiskās lietas aizsardzībā. Jau nesākoties puslaika pārtraukumam, bijām sakārtojuši idejas. Viņu snaiperis [Aleksandrs Jeršovs] beigās neiemta nevienu tālmetienu. Tāpat ļoti labi spēlētāji nolasīja Ņikitu Mihailovski, kuram visi metieni nāca smagi. Negaidījām, ka Aleksandrs Šaškovs sametīs 24 punktus. Viņiem katrā spēlē bija citādāks sākuma piecinieks. Briesmas varēja nākt no jebkuras puses," norādīja treneris.

"Pirms mača teicu komandai, ka neviens vēl savu labāko spēli nav nospēlējis. Tas darbs, ko Žagars paveic laukumā, ne vienmēr atspoguļojas punktus. To ne vienmēr var redzēt statistikas rādītājos. Viņam nācās uzņemties līdera lomu, viņš to izdarīja. Katram ir sava diena un ērtākais pretinieks," sprieda U-18 izlases vadītājs.

Līdz Eiropas čempionu titulam latviešiem palikusi vairs tikai viena uzvara. Svētdien "Arēnā Rīga" mājinieki tiksies ar vienaudžiem no Francijas vai Serbijas.

"Vēl nezinu, ko komandai teikšu pirms fināla. To iedvesmu sajūtu pirms katras spēles iekšēji. Saklausīšu to un teikšu saviem spēlētājiem," piebilda Visockis-Rubenis, kurš norādīja, ka arī treneru korpusā, tāpat kā komandā, katram ir sava loma.

"Ar [Ainaru] Bagatstki sastrādājāmies jau vīriešu izlasē. Viņš tāpat kā jebkurš treneris dod savas idejas un ieteikumus.

Katram trenerim ir sava loma iedalīta, tāpat kā spēlētājiem. Arī sastāvu atlasījām tā, lai katram spēlētājam ir skaidra loma, kas jādara," par vienu no saviem palīgiem Bagatski, kurš ilgus gadus bija Latvijas nacionālās izlases vadītājs, sacīja Visockis-Rubenis.

Latvijas U-18 izlases basketbolisti piekto reizi spēlēja Eiropas čempionāta pusfinālā, bet pirmo reizi sasniedza finālu. Viņi līdz ar to atkārtoja Latvijas U-20 izlases 2013.gadā sasniegto panākumu, kas arī tika finālā, tur gan zaudējot.