Pauls Jonass paliek otrais aiz galvenā konkurenta Prado PČ MX2 kārtējā posma kvalifikācijā

Prado kvalifikācijā 12 apļus veica 25 minūtēs un 41,098 sekundēs, kamēr Jonass viņam zaudēja 5,379 sekundes.

Tikmēr gtrešais bija amerikānis Tomass Kovingtons ar "Husqvarna" braucamo.

Beļģijas Lielās balvas izcīņa norisināsies svētdien, dalībniekiem aizvadot divus braucienus.

Jau ziņots, ka Jonass iepriekšējā posmā, kas 22.jūlijā notika Čehijā, ieņēma ceturto vietu, zaudējot kopvērtējuma līdera godu.

Pēc 14 etapiem MX2 klasē vadībā atrodas Prado ar 595 punktiem, kamēr Jonass no viņa atpaliek par 11 punktiem. Savukārt trešais ar 454 punktiem ir dānis Tomass Kjērs Olsens.

Šosezon aizvadītajos 14 posmos Jonass izcīnījis piecas uzvaras.

Tikmēr prestižākajā MXGP klasē Beļģijas posma kvalifikācijā uzvarēja Jonasa komandas biedrs Džefrijs Herlingss no Nīderlandes, kurš aiz sevis atstāja citu "Red Bull KTM Factory Racing" braucēju Antonio Kairoli no Itālijas, bet trešais bija francūzis Romēns Fevrs, kurš brauc ar "Yamaha" motociklu.

MXGP sezonas kopvērtējumā līderis pēc 14 etapiem ar 633 punktiem ir Herlingss, kamēr otro vietu ar 603 punktiem ieņem Kairoli, bet trešais ar 479 punktiem ir Klēmāns Desaijs no Beļģijas, kurš sestdien kvalifikācijā bija 13.vietā.

Jonass pērn tika kronēts par pasaules čempionu MX2 klasē, veicot jaunu ierakstu Latvijas motokrosa vēsturē.

Pirms tam pasaules čempionātos motokrosā latvieši titulus bija izcīnījuši vien blakusvāģu sacensībās, kur savulaik dominēja Kristers Serģis un Artis Rasmanis, kuriem izdevās piecas reizes kāpt uz pjedestāla augstākā pakāpiena. Tāpat blakusvāģu sacensībās trīskārtējs planētas čempions ir kantētājs Kaspars Stupelis, bet reizi pie zelta tika arī Kaspars Liepiņš.

Par vicečempionu pērn kļuva Šveices motosportists Žeremijs Sīvers, bet trešais bija Olsens. Sīvers šajā sezonā startē jau prestižākajā MXGP klasē.

Jonass pērn triumfēja sešos posmos un bija labākais 14 braucienos. Pirms tam latvietis pasaules čempionātā bija spējis uzvarēt tikai vienā braucienā, kā arī ne reizi nebija triumfējis posma summā.

2015.gadā viņš bija pasaules vicečempions, bet aizpērn Jonass smadzeņu satricinājuma dēļ priekšlaicīgi noslēdza sezonu.

Neskatoties uz nestartēšanu vairākos sezonas beigu posmos, Latvijas motokrosists izcīnīja piekto vietu kopvērtējumā pasaules čempionātā MX2 klasē.

Šajā sezonā tiks aizvadīti 20 posmi.