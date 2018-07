Kapteinis paliek komandā: Mareks Mejeris arī nākamsezon spēlēs "vefiņā"

Pašlaik 26 gadus vecais Mejeris līdz ar to aizvadīs savu piekto sezonu "VEF Rīga" sastāvā. Iepriekšējās četrās sezonās ar rīdziniekiem viņš divreiz kļuvis par Latvijas čempionu, divreiz palīdzējis sasniegt VTB Vienotās līgas izslēgšanas spēles, kā arī divreiz ticis atzīts par Latvijas līgas finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. Mejeris ir arī regulārs Latvijas valstsvienības dalībnieks vairāku gadu garumā.

"Vēlos pateikties "VEF Rīga" par aizvadītajām sezonām un uzticību, kā arī par iespēju vēl sezonu pārstāvēt Rīgas komandu," kluba mājaslapā citēts Mejeris. "Pēc pagājušās sezonas ir nepabeigta darba sajūta un tagad ir iespēja to labot. Šajā klubā ir spēcīga organizācija ar ļoti profesionālu attieksmi. Nešaubos, ka gaidāmā sezona būs aizraujoša un baudāma."

Pagājušajā sezonā 27 spēlēs VTB Vienotajā līgā Mejeris vidēji 28,3 spēlētajās minūtēs sakrāja 9,9 punktus, 5,6 atlēkušās bumbas un 2,1 rezultatīvu piespēli un 0,8 blokus. "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL) 27 spēlēs Mejeris vidēji 24 minūtēs savāca 10,5 punktus, sešas atlēkušās bumbas, 1,9 rezultatīvas piespēles un vienu bloķētu pretinieku metienu.

Savukārt 25 gadus vecais Zeks pirms trīs gadiem noslēdza karjeru Laseilas Universitātes basketbola komandā Filadelfijā, ar kuru sacentās Atlantic-10 konferencē. Otrajā gadā ar savu koledžas komandu Zeks sasniedza NCAA pirmās divīzijas 16 labāko komandu skaitu. Pēc koledžas absolvēšanas 2015.gadā Zeks piedalījās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Vasaras līgā Lasvegasā, spēlējot Filadelfijas "76ers".

Savu profesionāļa karjeru amerikāņu basketbolists sāka Latvijā, pārstāvot Liepājas vienību, kurā tolaik viņš bija komandas biedrs esošajam "VEF Rīga" centram Klāvam Čavaram.

Pirms divām sezonām Zeks pārcēlās uz Bulgārijas komandu Sofijas "Lukoil Academic", ar kuru sacentās arī FIBA Eiropas kausā un sezonas izskaņā kļuva par Bulgārijas čempionu. Pagājušajā sezonā amerikānis spēlēja Polijas komandā Sopotas "Trefl", kuras sastāvā piedalījās 30 spēlēs, vidēji mačā 25 laukumā spēlētajās minūtēs savācot 12 punktus, 8,2 atlēkušās bumbas, 2,1 rezultatīvu piespēli un 0,9 bloķētus pretinieku metienus.

"Mejeris pēdējos gados bijis viens no mūsu atslēgas spēlētājiem un iemesls, kāpēc vairākas no iepriekšējām sezonām bijušas tik veiksmīgas," citēts vienības galvenais treneris Jānis Gailītis "Neskatoties uz to, ka viņam bija trauma pagājušās sezonas izskaņā, esam vienojušies par sadarbības turpināšanu un esam pilnībā pārliecināti, ka nākamā sezona Mejerim individuāli būs visspēcīgākā un viņš parādīs vislabāko sniegumu savā karjerā, jo viņa briedums, apņemšanās un vēlme sevi parādīt ir nebijušos augstumos."

"Stīvs Zeks ir spēlētājs, kurš jau spēlējis Latvijas basketbolā. Viņam ir labs balanss starp jaunību un pieredzi, tāpat viņš ir arī vispusīgs spēlētājs, ko parādīja iepriekšējās divās sezonās," noteica Gailītis. "Stīvs spēj gūt punktus, vākt bumbas, atdot piespēles, darboties aizsardzībā, viņš ir enerģisks un arī viens no spēlētājiem, kurš ir labs komandas biedrs. Gan Mareks, gan Stīvs būs starp mūsu atslēgas spēlētājiem gaidāmajai sezonai."