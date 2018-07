U-17 meiteņu treneris Mājenieks ieskicē problēmas Latvijas basketbolā

Jau ziņots, ka Latvijas U-17 meiteņu basketbola izlase svētdien Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā cīņā par septīto vietu Pasaules kausā ar rezultātu 57:75 (14:21, 11:24, 15:12, 17:18) piekāpās Japānas vienaudzēm, tādējādi turnīru noslēdzot astotajā vietā.

"Agri no rīta patrenējāmies, meitenes pamodās un spēles kvalitāte nebija slikta. Mana vaina, ka pārāk ilgi aizsardzībā sedzām cilvēks-cilvēku. Otrajā ceturtdaļā japānietes atrada mūsu vājāko vietu un to veiksmīgi izmantoja, panākot lielu pārsvaru. Otrajā puslaikā mūsu zona strādāja un spēle izlīdzinājās, diemžēl nespējām būtiski samazināt rezultāta starpību. Jāmācās ātrāk pieņemt lēmumus uzbrukumā, jo Laura Meldere bieži piesaistīja divas un pat trīs pretspēlētājas, bet nepratām pietiekami ātri atrast brīvos cilvēkus, un to izmantot," Latvijas Basketbola savienība (LBS) citē Mājeneka teikto.

Viņaprāt, astotā vieta atbilst komandas reālajai varēšanai pasaules labāko komandu turnīrā.

"Ar lielas veiksmes palīdzību varējām būt kādu vietu augstāk, ja nepaveiktos - vienu vai divas vietas zemāk. Lai cīnītos par medaļām, stipri jāuzlabo fiziskā sagatavotība," atzīmē Mājenieks.

Tehniski un taktiski Latvijas meitenes neatpaliekot no labākajām vienaudzēm, taču bieži nespēj likt lietā visu potenciālu, jo pretinieces viņas nomācot ar fizisko spēku.

"Tas jāņem vērā visai jaunatnes basketbola sistēmai, kurā, manuprāt, vajadzīga nopietna akcentu maiņa. Ja ķermenis ir gatavs, tehniku un taktiku uztrenēt ir daudz vieglāk," skaidro treneris.

Viņš ir pateicīgas Latvijas izlases basketbolistēm par izturību un cīņassparu.

"Ceru, ka Pasaules kausa pieredze viņas motivēs pilnveidoties un nepadoties. Kļūdas basketbola laukumā ir saprotams un piedodams, bet es kā treneris nespēju saprast un piedot divas lietas - ja nekas netiek darīts, lai pamanītos trūkumus novēstu un laukumā pēc neveiksmīgām darbībām parādās padošanās pazīmes. To centos meitenēm likt saprast gan treniņos, gan spēlēs," stāsta Mājenieks.

Latvijas izlase tiesības spēlēt Pasaules kausa izcīņā U-17 vecuma grupā ieguva pērn, izcīnot ceturto vietu Eiropas U-16 čempionātā.

U-17 Pasaules kausa izcīņā Latvijas bija pārstāvēta arī 2016.gadā, kad komanda ierindojās desmitajā vietā.