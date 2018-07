"VEF Rīga" pievienojas saspēles vadītājs Lūks un fiziskās sagatavotības treneris Ernšteins; uz "Ventspili" pārceļas Antrops

Pašlaik 23 gadus vecais Lūks gaidāmajā sezonā debitēs profesionālajā basketbolā, jo iepriekšējos četrus gadus viņš pārstāvēja Belmontas Universitātes basketbola komandu Nacionālās koledžu asociācijas (NCAA) pirmajā divīzijā.

Pagājušajā sezonā 33 spēlēs Lūkam vidēji mačā 32,8 minūtēs 9,2 punkti (trīspunktniekos 41,4% precizitāte), 7,5 rezultatīvas piespēles un 2,9 atlēkušās bumbas. Gan 2017., gan 2018.gadā basketbolists tika iekļauts savas skolas pārstāvētās konferences labāko spēlētāju izlasē.

"Pēc dažu sezonu pārtraukuma mums atkal ir spēlētājs, kurš nesen kā noslēdzis koledžas karjeru un sāks profesionāļa gaitas," komandas ziņojumā citēts "VEF Rīga" galvenais treneris Jānis Gailītis. "Lūks ir inteliģents basketbolists, un viņš ir komandas spēlētājs, kurš zina, kā piespēlēt un gūt punktus. Viņš savas līdzšinējās karjeras laikā parādījis līdera īpašības. Svarīgs būs viņa adaptācijas process Eiropas un vispār profesionālajā basketbolā. Ostins var izveidoties par vienu no mūsu galvenajiem spēles veidotājiem."

"Liels prieks, ka Latvijā ir izvēlējies atgriezties Ernšteins, kuram būs iespēja ikdienā strādāt pašmāju klubā ar latviešu spēlētājiem," Gailītis komentēja fiziskās sagatavotības trenera pievienošanos klubam. "Oskars ir augstākās klases speciālists, kurš darbojies pie izcilākajiem Eiropas treneriem. Tas ir liels ieguvums visiem mūsu spēlētājiem, un esam pārliecināti, ka mums būs ļoti veiksmīga sadarbība."

Savukārt pats Ernšteins pauda prieku par pievienošanos "VEF Rīga". "Tā ir vadošā komanda Latvijā un konkurētspējīga dalībniece VTB Vienotajā līgā. Vēlos palīdzēt gan Latvijas basketbolam, gan "VEF Rīga" klubam sasniegt visaugstākos mērķus visās sacensībās, kurās startēsim. Vairākus gadus esmu strādājis ārzemēs, tāpēc liels prieks atgriezties Latvijā. Daudzus šīs komandas spēlētājus jau zinu, jo esam kopā strādājuši Latvijas valstsvienībā un dažādās nometnēs, arī ar komandas treneriem esmu bijis zināms ilgus gadus. Esmu pārliecināts, ka mums būs ļoti laba sadarbība un ieguvēji būs gan spēlētāji, gan treneri, gan visa komanda jebkurā līmenī."

Ernšteins uz pastāvīgu darbu Latvijā atgriežas pēc vairāk kā desmit gadu pauzes. Prombūtnes laikā viņš ieguva plašu pieredzi un zināšanas ārzemēs. Treneris pēc vidusskolas pabeigšanas devās uz ASV, kur spēlēja Andersonas Universitātes basketbola komandā, kas sacentās NCAA otrajā divīzijā, kā arī minētajā skolā apguva kinezioloģijas novirzienu. Savās basketbolista gaitās viņš spēlējis arī Latvijas Basketbola līgā (LBL), kā arī 2009. gadā bija Latvijas studentu izlases sastāvā startam pasaules Universiādē.

Savu profesionāļa karjeru fiziskās sagatavotības trenera lomā Ernšteins uzsāka 2012.gadā darbā ar Ukrainas klubu Kijevas "Budiveļņik", kur pavadīja divas sezonas, šajā laikā gatavojot komandu debijai Eirolīgā un arī spēlēm Eiropas kausā. Pēc tam viņš pārcēlās uz VTB Vienotās līgas komandu "Ņižņij Novgorod", kura arī tieši tolaik aizvadīja savu pirmo Eirolīgas sezonu. Vēlāk Ernšteins devās uz Turcijas klubu Stambulas "Dariššafaka", ar kuru arī piedalījās Eirolīgā.

Treneris vairāku gadu garumā strādājis ar Latvijas valstsvienību, kā arī palīdzējis dažādām Latvijas jauniešu izlasēm. Arī pašreiz Ernšteins ir Latvijas valstsvienības personāla sastāvā kā fiziskās sagatavotības treneris.

Savukārt Latvijas čempione basketbolā "Ventspils" pastiprinājusi sastāvu ar latviešu aizsargu Jāni Antropu, informē komanda.

Līgums ar 27 gadus veco basketbolistu noslēgts uz vienu sezonu ar iespēju pagarināt uz vēl vienu.

Aizvadītajā sezonā Antrops pārstāvēja savas dzimtās Ogres pilsētas klubu, "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL) kopumā 35 spēlēs vidēji iemetot 9,7 punktus un izcīnot 3,9 atlēkušās bumbas.

Iepriekš basketbolists spēlējis arī biznesa augstskolas "Turība", "Liepāja"/"Triobet" un "Jēkabpils" komandās, kā arī ticis iekļauts dažāda vecuma Latvijas jauniešu izlasēs.

"Antrops ir ļoti enerģisks un aktīvs spēlētājs, par kuru esmu dzirdējis tikai tās labākās atsauksmes. Domāju, ka viņš būs labs komandas biedrs. Viņš meklē iespējas pilnveidoties basketbolā, un Ventspilī šāda iespēja tiks Jānim piedāvāta, gan spēlējot vietējā čempionātā, gan arī Eiropas mačos," klubs citē galvenā trenera Roberta Štelmahera teikto.

"Ventspils" komandu arī nākamajā sezonā vadīs Štelmahers, bet viņam asistēs Gints Fogels, Akselis Vairogs un Kaspars Rūmnieks. Šobrīd spēkā esoši līgumi uz gaidāmo sezonu ir Entonijam Bīnam, Ingum Jakovičam, Mārim Gulbim, Robertam Freimanim, Kristapam Ķilpam, Artūram Grīnbergam un Laurim Blauam.

"Ventspils" aizvadītajā sezonā finālsērijā ar 4-2 pārspēja "VEF Rīga" vienību, nodrošinot desmito Latvijas čempiontitulu.

Ventspilnieki trešo sezonu pēc kārtas spēlēs arī Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas apakšgrupā. Komandai A apakšgrupā tika ielozētā Bandirmas "Banvit" no Turcijas, Avelīno "Sidigas" no Itālijas, Ludvigsburgas "MHP Riesen" no Vācijas, "Le Mans" no Francijas un Vloclavekas "Anwil" no Polijas, bet vēl divas vienības pievienosies pēc trim kvalifikācijas kārtām.