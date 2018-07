Pašlaik 33 gadus vecais Koreškovs hokeju profesionāli nespēlē kopš 2013./14.gada sezonas, kad aizvadīja dažas spēles Spānijā. Kopš tā laika viņš pārcēlās uz Ziemeļameriku, kur sākotnēji par skautu strādāja šī reģiona otrajā spēcīgākajā čempionātā - Ziemeļamerikas Hokeja līgas (NAHL), bet pēc tam viņš pārgāja līmeni augstāk, sākot darboties Savienoto Valstu hokeja līgas (USHL) komandā Čikāgas "Steel" un tur nostrādājot līdz iepriekšējās sezonas beigām.

Savukārt šovasar Koreškovu nolīgusi "Maple Leafs" komanda, bet kādreizējā Latvijas hokejista uzdevums būs vērtēt jaunos hokejistus, kuri vēl nav kļuvuši par profesionāļiem.

Savas spēlētāja karjeras laikā Koreškovs pats ir spēlējis Ziemeļamerikas junioru līgās, bet ar laiku viņš pārcēlās uz Latviju, pārstāvot "Latgali", "Liepājas metalurgu" un "Ozolnieki"/"Monarhs" komandu. Savukārt spēlētāja karjeras noslēgumā viņš uzspēlēja Francijā, Turcijā un Spānijā.

"Maple Leafs" komanda šobrīd tie uzskatīta par vienu no daudzsološākajām NHL, turklāt šovasar to papildināja viena no līgas zvaigznēm Džons Tavaress.