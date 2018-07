Jonass gatavs cīnīties pret labākajiem: "Par 90% esmu pārliecināts, ka nākamajā sezonā startēšu MXGP"

Jau ziņots, ka Jonass pagājušajā nedēļas nogalē Čehijā izcīnīja ceturto vietu sezonas 14. posmā un kopvērtējumā zaudēja līdera godu.

"Pēdējais posms pavisam noteikti neizdevās tā kā gribēju," pastāstīja Jonass. "Trase bija tiešām patīkama, turklāt treniņos un kvalifikācijā jutos ļoti labi un bija labs ātrums. Sajūtas bija lieliskas, bet kvalifikācijā pirmajā līkumā nācās "saķerties" ar citiem braucējiem, tādēļ bija jācīnās no aizmugures. Līdz ar to netiku arī pie tik labas starta vietas. Abos finālbraucienos neizdevās paņemt labus startus - cīnoties no aizmugures braukšanas ritms nebija tik labs un sajūtas kopumā vairs nebija tik patīkamas kā sestdien."

Latvijas motobraucējs noteica, ka ar rezultātu nebija apmierināts. "Rezultāts nebija tik labs kā varēja vēlēties. Pēc sacensībāsm visi komandā sanācām kopā un izrunājām, pie kā piestrādāt un izdarījām secinājumus. Vēl ir divas nedēļas līdz nākamajam posmam, un ir laiks, lai varētu vēl pielikt pie tām lietām, kas līdz šim nebija izdevušās."

Šobrīd sacensību vadībā ir Jonasa komandas biedrs Horhe Prado no Spānijas, bet Latvijas sportists pēdējo panākumu guva devītajā posmā Lielbritānijā jūnija sākumā.

"Pēdējo uzvaru izcīnīju Lielbritānijā, un šobrīd tiešām ir pagājis ilgs laiks kopš izcīnīju panākumu posmā," turpināja Jonass. "Sezonas sākums bija lielisks, taču vēlāk rezultāti gāja augšā un lejā. Ir bijušās dažādas ķibelītes, tādēļ rezultāti nav bijuši tik labi kā vēlētos. Centīšos turpmākajā laikā izcīnīt uzvaru kādā no posmiem, lai varētu uzlabot situāciju turnīra tabulā."

Latvijas sportists noteica, ka neizjūt spiedienu no malas, ņemot vērā, ka ir pašreizējais čempions. "Pats sev necenšos uzlikt papildus slogu un no apkārtējiem spiedienu nejūtu, bet zemapziņā noteikti ir nosēdies tas, ka gribās nosargāt čempiona titulu. Pirms sezonas man daudzi teica, ka aizsargāt titulu ir daudz grūtāk nekā izcīnīt un šobrīd es viņiem noteikti varu piekrist."

Jonass arī izteicās, ka viņa komandas biedrs Prado šogad ir manāmi uzlabojis savu sniegumu. "Prado ir ļoti labs braucējs un šogad ir daudz pielicis fiziski. Šobrīd viņš ir teicamā formā un brauc ļoti labi. Var redzēt, ka viņš ziemā ir labi pastrādājis un spēris vienu soli uz priekšu. Lai arī abi cīnāmies par titulu, savstarpējo konfliktu mums nav. Nedaudz satiekamies un parunājam, bet neesam arī labākie draugi. Esam komandas biedri un attiecības mums nemaz nevar būt arī pārāk tuvas, jo abi vēlamies triumfēt sacensībās."

Tāpat Latvijas motosportists izteicās, ka komandā pret visiem braucējiem attieksme ir vienāda un par to nevarot sūdzēties.

"Nākamgad plānoju pāriet uz MXGP un šobrīd jau norit sarunas ar komandu. Pagaidām par 90% esmu pārliecināts, ka nākamajā sezonā startēšu MXGP," savus nākamās sezonas plānus raksturoja Jonass.

Šīs sezonas 14 posmos Jonass izcīnījis piecas uzvaras. Iepriekšējā etapā Čehijā viņš bija ceturtais, bet vēl pirms tam Indonēzijā ierindojās otrajā pozīcijā.

Jonass pērn tika kronēts par pasaules čempionu MX2 klasē, veicot jaunu ierakstu Latvijas motokrosa vēsturē.

Šajā sezonā tiks aizvadīti 20 posmi.