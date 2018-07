Sevastova pēc uzvaras Bukarestē atgriežas pasaules ranga divdesmitniekā; Gulbim neliels kritums

Sevastova svētdien uzvarēja Bukarestes WTA "International" turnīrā, nopelnot 280 ranga punktus, kas viņai no 22. pozīcijas palīdzējis pakāpties uz 20. vietu.

Sevastova jau kopš pagājušā gada maija regulāri atrodas pasaules ranga pirmā divdesmitnieka robežās.

Tikmēr Ostapenko saglabājusi savu 11. pozīciju. Viņa vēl maija beigās bija pasaules ranga piektā rakete (Latvijas rekords), tomēr tenisistei neizdevās aizstāvēt Francijas atklātā čempionāta uzvarētājas godu, tāpēc viņa zaudēja vietu planētas pirmajā desmitniekā un atkāpās uz 12. vietu, bet pēc Vimbldonas čempionāta pusfināla sasniegšanas vienu pozīciju atguva.

Viņa starp pirmajām desmit tenisistēm bija kopš pagājušā gada septembra.

Savukārt Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča jaunākajā WTA rangā saglabājusi 277. pozīciju, bet 17 gadus vecā Daniela Vismane ieņem 687. pozīciju, zaudēdama trīs vietas. Vismane sestdien triumfēja ITF 15 000 sērijas turnīrā Pērnavā un nākamajā nedēļā veiks kāpumu rangā.

Tikmēr Alise Čerņecka par piecām vietām atkāpusies uz 1011. pozīciju, bet Irina Ļapustina ir 1137. pozīcijā, atgūstot divas vietas.

Savukārt pasaules ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līderpozīcijā kārtējo nedēļu atrodas Francijas atklātā čempionāta uzvarētāja, rumāniete Simona Halepa, pirmās raketes godā atgriežoties februāra beigās. Viņa no pirmās vietas atkāpās pēc Austrālijas atklātā čempionāta fināla, kurā piekāpās Dānijas pārstāvei Karolīnai Vozņackai, kura uz četrām nedēļām kļuva par ranga līderi, bet šobrīd joprojām atrodama otrajā pozīcijā.

Pirms tam Halepa planētas pirmā rakete bija kopš pagājušā gada 8.oktobra, šajā pozīcijā noturoties 16 nedēļas.

Savukārt trešo vietu ieņem Sloeina Stīvensa no ASV, kamēr ceturtā ir Vimbldonas čempionātā uzvarētāja Angelika Kerbere. Piektā un sestā joprojām ir attiecīgi ukrainiete Jeļina Svitoļina un francūziete Karolīna Garsija, kamēr septīto vietu ieņem spāniete Garvinje Mugurusa. Savukārt astotajā un devītajā vietā ir čehietes Petra Kvitova un Karolīna Plīškova, bet pirmo desmitnieku noslēdz vāciete Jūlija Gērgesa.

Ostapenko no pirmā desmitnieka atpaliek par 193 punktiem.

Tikmēr titulētā Serēna Viljamsa, kura Vimbldonā sasniedza finālu, ir atrodama jau 27. pozīcijā.

Šīs sezonas griezumā, sportistēm cīnoties par vietu WTA sezonas noslēguma turnīrā, Ostapenko ar 2139 punktiem ir 12. vietā, kamēr Sevastova pacēlusies uz 19. pozīciju. Pārliecinoša līdere ar 5415 punktiem ir Halepa. WTA finālturnīrā iekļūs sezonas astoņas labākās tenisistes.

Aizvadītajā nedēļā notika divi WTA "Itnernational" turnīri. Bukarestē uzvaru svinēja Sevastova, bet Gštādē triumfēja francūziete Alizē Kornē, kura rangā no 48. vietas pacēlusies uz 34. pozīciju.

Šonedēļ WTA tūrē notiks divi turnīri Maskavā un Naņčanā.

WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabā 41. pozīciju. Februārī viņa sasniedza 32. vietu, atkārtojot karjeras rekordu, jo duetā ar kanādieti Gabrielu Dabrovski triumfēja Dohas WTA "Premier" turnīrā.

Tikmēr Sevastova zaudējusi trīs vietas un ir 166.pozīcijā, kamēr deviņas vietas aiz viņas ir Marcinkēviča, kura piedzīvojusi sešu vietu kāpumu. Vismane rangā ir 1161.vietā, bet Ļapustina ir 1214.pozīcijā.

Savukārt Latvijas vadošais vīru tenisists Ernests Gulbis jaunākajā pasaules rangā, kas publicēts pirmdien, zaudējis piecas vietas un nu ieņem 114. pozīciju.

Aizvadītajā nedēļā Gulbis turnīros nespēlēja, bet pirms tam viņš apstājās Vimbldonas čempionāta ceturtajā kārtā jeb astotdaļfinālā. Par šo turnīru Gulbis kopumā nopelnīja 205 ATP ranga punktus, jo viņš pārvarēja arī Vimbldonas kvalifikāciju.

Kas līdzīgs latvietim padevās arī Francijas atklātajā čempionātā, kur viņš pārvarēja atlasi un aizkļuva līdz pamatturnīra otrajai kārtai. Šī gada sākumā Gulbis izkrita no pasaules ranga labāko divsimtnieka, tomēr kopš tā laika pakāpeniski savas pozīcijas uzlabojis. Vēl pērn viņš atkrita pat līdz pasaules ranga sestajam simtam, uz brīdi zaudējot Latvijas pirmās raketes godu.

Tikmēr Latvijas tenisa otrā rakete Mārtiņš Podžus ATP rangā atguvis trīs vietas un šobrīd ieņem 600. vietu, bet valsts trešā rakete Artūrs Lazdiņš par četrām pozīcijām atkāpies uz 1238. vietu. Savukārt pērn uz brīdi Gulbim valsts pirmās raketes godu atņēmušais Miķelis Lībietis, kurš novembrī guva smagu Ahileja cīpslas traumu, ar Krišjāni Stabiņu ieņem dalītu 1604. pozīciju.

Starp latviešu sportistiem vēl dalītā 1701. vietā ir Roberts Grīnvalds un Jānis Podžus, bet Mārtiņš Rocēns ierindojas 1890. pozīcijā.

Tikmēr pasaules ranga desmitnieka apakšgalā notikusi neliela izmaiņa. Līderpozīciju saglabājis Francijas atklātajā čempionātā uzvarējušais Rafaels Nadals, kurš Vimbldonā tika līdz pusfinālam, bet viņam joprojām seko titulētais šveicietis Rodžers Federers. Viņam prestižajā turnīrā negaidīti nācās piedzīvot zaudējumu ceturtdaļfinālā.

Savukārt trešais rangā ir Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs, kuram seko argentīnietis Huans Martins del Potro, bet piektais ir Dienvidāfrikas Republikas pārstāvis Kevins Andersons, kurš Vimbldonā pieveica Federeru un sasniedza arī finālu. Sestais joprojām ir bulgārs Grigors Dimitrovs, aiz kura seko horvāts Marins Čiličs.

Astotais, veicot vienas vietas kāpumu, ir austrietis Dominiks Tīms, kurš uz devīto pozīciju atbīdījis amerikāni Džonu Isneru. Tikmēr pirmo desmitnieku noslēdz Vimbldonas čempions Novaks Džokovičs no Serbijas.

Aizvadītajā nedēļā norisinājās trīs "ATP World Tour 250" sērijas turnīri Ņūportā, Bostadē un Umagā. Ņūportā uzvaru svinēja mājinieks Stīvs Džonsons, kurš no ranga 48. pozīcijas pakāpies uz 34. vietu, Bostadē triumfēja itālis Fabio Fonjīni, kurš no 15. vietas pacēlies uz 14. pozīciju, bet Umagā triumfēja viņa tautietis Marko Čekinato, kuram kāpums no 27. uz 22. vietu.

Dubultspēļu rangā Lībietis saglabājis 239. pozīciju, bet Mārtiņš Podžus ir 1164. vietā, kamēr Mikus Losbergs atrodas 1534. vietā, veicot attiecīgi astoņu un sešu vietu kāpumu.