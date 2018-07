Toms Skujiņš "Tour de France" posmā augstajā 5.vietā

Svētdien dalībnieki veica smagu 181 kilometru posmu, kurā bija pa vienam pirmās, otrās un trešās kategorijas kāpumam.

Uzvaru braucienā svinēja dānis Magnuss Korts-Nīlsens no "Astana" vienības. Viņš distanci veica četrās stundās, 25 minūtēs un 52 sekundēs. Savukārt Skujiņš, kurš braucienu pabeidza piektajā vietā, no uzvarētāja atpalika 34 sekundes.

Neskatoties uz augstvērtīgo rezultātu, Skujiņš neuzrādīja labāko rezultātu savā komandā, jo trešais finišēja viņa komandas biedrs nīderlandietis Bauke Mollema, kurš uzvarētājam zaudēja divas sekundes.

Skujiņš piedalījās dienas galvenajā atrāvienā, kurā viņš brauca kopā ar 28 citiem sportistiem. Latvijas riteņbraucējs arī mēģināja atrauties no pārējiem, taču viņam tas neizdevās.

Tapat Skujiņš šajā 15.posmā sakrāja divus kalnu karaļa punktus, ko viņš nopelnīja par trešo pozīciju otrajā kategorizētajā kāpumā.

Kopvērtējuma līderis joprojām ir brits Džeraints Tomass no "Sky", kurš šoreiz finišēja 34.vietā. Otrajā vietā ir viņa tautietis un komandas biedrs Kristofers Frūms, bet trešais ir "Sunweb" braucējs Toms Dumulēns no Nīderlandes. Frūms no līdera atpaliek vienu minūti un 39 sekundes, bet Dumulēns vienu minūti un 50 sekundes.

Tikmēr Skujiņš kopvērtējumā pakāpies par 18 vietām, šobrīd ieņemot 71.pozīciju. Viņš līderim zaudē vienu stundu, 29 minūtes un 12 sekundes.

Jau ziņots, ka Skujiņš otrdien zaudēja līdera godu kalnu karaļa ieskaitē, kurā tagad pirmais ir Žiljēns Alafilips no "Quick-Step Floors" ar 92 punktiem. Savukārt latvietis ar astoņiem punktiem ieņem 24.pozīciju.

Skujiņš par kalnu karaļa kopvērtējuma līderi kļuva pēc piektā posma, nākamajos četros, kuros gan nebija lielu kalnu, vadību nosargājot.

Pašlaik 27 gadus vecajam Skujiņam šis ir pirmais "Tour de France" karjerā. Pērn viņš piedzīvoja debiju lielajās tūrēs, "Vuelta a Espana" izcīnot 123.vietu kopvērtējumā. Savu labāko rezultātu latvietis sasniedza 18.posmā, kurā piedalījās atrāvienā un izcīnīja 17.vietu.

Skujiņš maijā izcīnīja uzvaru vienā no UCI Pasaules tūrē iekļautā Kalifornijas velobrauciena posmiem, triumfējot šo sacensību kalnu karaļa vērtējumā. Tāpat viņš janvāra beigās uzvarēja UCI pirmās kategorijas velobraucienā "Trofeo Lioseta Andratx", kas viņam bija vien otrās sacensības "Trek-Segafredo" komandā.

Skujiņš jūnijā tika kronēts par Latvijas čempionu individuālajā braucienā.

Šī gada "Tour de France" norisināsies līdz 29.jūlijam, riteņbraucējiem aizvadot 21 posmu.

Pērn "Tour de France" triumfēja brits Kristofers Frūms, izcīnot savu ceturto titulu un trešo pēc kārtas.