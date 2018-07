Darījumā tika iesaistītas trīs komandas, tostarp Filadelfijas "76ers", kas no "Hawks" iegūs uzbrucēju Maiku Muskalu, bet "Thunder" no Filadelfijas saņems Džastinu Andersonu un francūzi Timotē Luvavu-Kabarro, kā arī no Atlantas iegūs 2022.gada NBA drafta pirmās kārtas izvēli.

Paredzams, ka Entonijs nepaliks Atlantas komandā, bet kļūs par brīvo aģentu, jo "Hawks" izpirks viņa 27,9 ASV dolāru (24 miljonus eiro) vērto viena gada līgumu.

Interesi par 34 gadus veco uzbrucēju, kurš NBA aizvadījis 15 sezonas, desmit reizes piedaloties Visu zvaigžņu spēlē, izrāda Hjūstonas "Rockets", taču Entonija ievērojamais līgums bija šķērslis, lai šī vienība viņu iemainītu. Savukārt kā brīvais aģents Entonijs var noslēgt mazāku līgumu.

Trīskārtējais olimpiskais čempions Entonijs "Thunder" komandai pievienojās pirms aizvadītās sezonas, bet pirms tam viņš sešas ar pusi sezonas nospēlēja Ņujorkas "Knicks" komandā, tostarp divus gadus kopā ar latviešu zvaigzni Kristapu Porziņģi.

NBA karjeru Entonijs sāka 2003.gadā Denveras "Nuggets" rindās, šajā komandā aizvadot septiņas ar pusi sezonas.

Entonijs NBA regulārajā čempionātā aizvadījis 1054 spēles, vidēji mačā gūstot 24,1 punktu. Savukārt aizvadītajā sezonā viņš 78 mačos izcēlās ar 16,2 punktiem spēlē, kas bija sezonas sliktākais rādītājs viņa karjerā.

Tikmēr saspēles vadītājs Šrēders NBA nospēlējis četras sezonas, visas "Hawks" komandā, kurā viņš aizvadītajā sezonā ar 19,4 punktiem spēlē bija rezultatīvākais.