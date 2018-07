Bertāns runā par Latvijas izredzēm spēlēt Pasaules kausā

Jau ziņoja, ka Latvijas valstsvienība ir sasniegusi 2019. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otro posmu, kur notiks izšķirošās cīņas par dalību finālturnīrā.

Vēl jūnijā komanda pēc izbraukuma uzvarām pār Zviedriju un Ukrainu nodrošināja sev labāku bilanci otrajā posmā, kas ļauj cerīgi skatīties uz iespējām iegūt ceļazīmi uz Pasaules kausu, kur Latvija vēl nav spēlējusi.

"Šajās divās spēlēs paveicām labu darbu, jo guvām uzvaras un otro posmu varēsim sākt jau ar četriem panākumiem. Nekad nevar zināt, kas tevi sagaidīs izbraukumā. Vienmēr ir jāspēlē labi, it sevišķi aizsardzībā, un tieši to mēs paveicām," sarunā ar Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) pārstāvjiem sacīja Bertāns. "Šajos mačos abos laukuma galos darbojāmies kā īsta komanda. Esam ļoti apmierināti ar to, kā nospēlējām. Tagad jau jākoncentrējas otrajam posmam un ceļazīmes izcīnīšanai. Vēl ir daudz maču, lai nokļūtu uz Pasaules kausu Ķīnā."

Otrajā posmā, ņemot līdzi arī visu iepriekšējo spēļu rezultātus, Latvija spēkosies ar Spāniju, Slovēniju un Melnkalni.

Latvijas izlase otro posmu atklās 14.septembrī, kad uzņems Slovēniju.

"Ir lieliski otro kārtu sākt savā laukumā, jo mums būs atbalsts no visas valsts. Spēlējot mājās, ir jūtama liela enerģija un milzīgs atbalsts, kas basketbolistiem ļoti daudz palīdz. Mēs Latvijā jūtam mīlestību un augošo kaisli pret basketbolu un izlasi. Kā profesionālam spēlētājam un šī sporta veida mīļotājam ir jauki redzēt, kāda atmosfēra valda ap basketbolu. Esmu priecīgs un lepns būt daļa no šī lieliskā laika, un ar līdzjutēju atbalstu varam doties pretī kam lielākam," pārliecināts ir Bertāns.

Pēc mača ar slovēņiem Latvija 17.septembrī izbraukumā tiksies ar spēcīgo Spāniju.

"Otrajā posmā mums pretī stāsies spēcīgas komandas. Spānija, piemēram, jau pēdējā desmitgadē, iespējams, ir labākā izlase Eiropā, kamēr Slovēnija ir pašreizējā Eiropas čempione. Būtu naivi domāt, ka arī pārējās komandas necīnīsies par ceļazīmi. Ar šo izspēles sistēmu un "logiem" jebkura komanda var cīnīties par iekļūšanu Pasaules kausā," uzskata Bertāns. "Mēs gribam turpināt sacensties augstākajā līmenī un nostādīt Latvijas izlasi blakus pasaules labākajām komandām. Tāpēc mums ir jākvalificējas nākamā gada Pasaules kausam."

"Šajā fāzē spēlē tikai labākās komandas. Katrai no tām ir tiesības būt ambiciozai un domāt par Pasaules kausu," norādīja latvietis.

Bertāns nupat uz diviem gadiem pagarināja līgumu ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Sanantonio "Spurs", bet viņš intervijā sacīja, ka viņam ir liels lepnums pārstāvēt Latvijas izlasi.

"Sportistam tas ir ļoti īpaši - sacensties starptautiskā līmenī un vilkt savas nacionālās komandas formastērpu. Es vienmēr to esmu ļoti gribējis. Jau pāris gadus izlašu līmenī esmu spēlējis un ceru, ka varēšu to darīt arī turpmāk," pauda Bertāns.

Ņemot vērā pirmā posma rezultātus, šobrīd otrajā posmā Spānija ar sešām uzvarām sešās spēlēs ir pirmajā vietā, kamēr ar četriem panākumiem seko Turcija un Latvija. Melnkalnei un Ukrainai ir trīs uzvaras, kamēr Slovēnijai ir divi panākumi.

Pasaules kausa izcīņa nākamgad notiks Ķīnā.