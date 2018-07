Igauņu šķēpmetējs aizmet teju līdz 90 metriem un uzvar Dimanta līgas posmā

No pirmajiem trim mēģinājumiem latvietim tika ieskaitīts tikai otrais, kurā šķēps lidoja 78,96 metru tālumā.

Pēc pirmajām trim sērijām Štrobinders bija pēdējais no deviņiem sportistiem, sacensības turpinot pārējiem astoņiem šķēpmetējiem. Lai turpinātu sacensības, Štrobinderam bija jāmet tālāk par 80,40 metriem.

Uzvaru šķēpa mešanas sektorā svinēja Kirts, kurš pēdējā sērijā šķēpu meta 89,75 metru tālumā, par 1,02 metriem labojot sev piederošo Igaunijas rekordu. No Baltijas šķēpmetējiem jaunās konstrukcijas šķēpu tālāk metis tikai Vadims Vasiļevskis, kura 2007. gadā sasniegtie 90,73 metri ir Latvijas rekords.

Tikmēr otro vietu ar 88,58 metru tālu metienu izcīnīja vācietis Andreass Hofmans, bet trešais ar 85,31 metru bija čehs Jakubs Vadlejhs.

Tālāk sekoja Tomass Rēlers no Vācijas (85,19 metri), Nērajs Čopra no Indijas (83,32), Ahmeds Baders Magurs no Kataras (83,30), Kešorns Velkots no Trinidadas un Tobago (83,26) un Adrians Mardare no Moldovas (81,28).

Šogad Štrobindes šķēpu metis 84,80 metru tālumā, bet viņa personīgais rekords ir 85,07 metri.

Šosezon kopumā iecerēti 14 Dimanta līgas posmi.