Toms Skujiņš nostiprinās "Tour de France" kalnu karaļa kopvērtējuma vadībā

Par sestā etapa uzvarētāju, kurā dalībnieki veica 181 kilometru garu posmu ar vairākiem kāpumiem, kļuva īrs Denjels Martins ("UAE-Team Emirates"), kurš finišu sasniedza četrās stundās 13 minūtēs un 43 sekundēs.

Viņš par sekundi pārspēja francūzi Pjēru Latūru ("AG2R La Mondiale"), bet vēl divas sekundes viņam zaudēja spānis Alehandro Valverde ("Movistar"), kurš bija 14 sekotāju grupas galvgalī.

Tikmēr Skujiņš etapā ieņēma 96. vietu, uzvarētājam zaudējot četras minūtes un 34 sekundes. Tiesa, viņš līdzīgi kā dienu iepriekš, kad piedalījās galvenajā atrāvienā, bija aktīvs, nepilnus 20 kilometrus pirms finiša uzvarot vienā no kalnu starpfinišiem, par to nopelnot divus punktus kalnu karaļa ieskaitē.

Līdz ar to viņš saglabās kalnu karaļa līdera godu vismaz vēl nākamos trīs posmus, kuri notiks līdzenumā. Skujiņam cīņā par kalnu karaļa titulu ir seši punkti, bet par diviem punktiem atpaliek francūzis Silvēns Šavanels ("Direct Energie").

Jau ziņots, ka trešdien Skujiņš, piedaloties dienas atrāvienā, uzvarēja divos kalnu starpfinišos, tiekot pie kalnu karaļa kopvērtējuma līdera baltā ar sarkaniem punktiem rotātā krekliņa ("Polka dot").

Pēc sestā posma vadību kopvērtējumā saglabā BMC komandas braucējs Gregs van Avermēts no Beļģijas, kurš etapā palika 12. vietā. Viņš par trim sekundēm tagad apsteidz britu Tomasu Džeraintu no "Sky" komandas, bet piecas sekundes līderim zaudē komandas biedrs Tīdžejs van Garderens no ASV.

Savukārt Skujiņš kopvērtējumā šobrīd atrodas 115. pozīcijā, no līdera atpaliekot 21 minūti un piecas sekundes.

Pašlaik 27 gadus vecajam Skujiņam šis ir pirmais "Tour de France" karjerā. Pērn viņš piedzīvoja debiju lielajās tūrēs, "Vuelta a Espana" izcīnot 123. vietu kopvērtējumā. Savu labāko rezultātu latvietis sasniedza 18. posmā, kurā piedalījās atrāvienā un izcīnīja 17. vietu.

Skujiņš maijā izcīnīja uzvaru vienā no UCI Pasaules tūrē iekļautā Kalifornijas velobrauciena posmiem, triumfējot šo sacensību kalnu karaļa vērtējumā. Tāpat viņš janvāra beigās uzvarēja UCI pirmās kategorijas velobraucienā "Trofeo Lioseta Andratx", kas viņam bija vien otrās sacensības "Trek-Segafredo" komandā.

Skujiņš jūnijā tika kronēts par Latvijas čempionu individuālajā braucienā.

Šī gada "Tour de France" norisināsies līdz 29. jūlijam, riteņbraucējiem aizvadot 21. posmu.

Pērn "Tour de France" triumfēja brits Kristofers Frūms, izcīnot savu ceturto titulu un trešo pēc kārtas.