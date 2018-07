Jau septīto gadu GGFEST aicina uz Ventspili

Kā portālu Jauns.lv informēja rīkotāji, šogad GGFEST Ventspilī piedalīsies 1200 sportisti no 21 pasaules valsts, sacenšoties 16 dažādos sporta veidos.

Ventspils – ekstrēmo sporta veidu rezidence

Šogad "Ghetto Games" festivāls jau septīto reizi norisināsies Ventspilī, kas pamatoti izvēlēta par festivāla mājvietu. Ventspils ir viesmīlīga pilsēta ar sakārtotu vidi, kā arī atpūtas iespējām ikvienam – no mākslīgi uzbērta kalna un nepieradinātā veikparka Piedzīvojumu parkā līdz labiekārtotai Zilā karoga pludmalei un brīvpieejas sporta laukumiem.

Ventspils pilsētas pašvaldība atbalsta ekstrēmo sporta veidu attīstību - īpaši šīm sporta disciplīnām radīta mūsdienīga infrastruktūra Ventspilī, kā arī jau 7. gadu tiek finansēta Ghetto Games festivāla norise Ventspilī!

Labs noskaņojums – Tava ieejas biļete GGFEST

Ieejas biļešu cenas daudzos vasaras festivālos mērojamas desmitos, pat simtos eiro. Neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības vai iecienītās saldējuma garšas, GGFEST visiem apmeklētājiem pieejams bez maksas, kas ir liels retums šāda mēroga izklaides pasākumiem. Vienīgais nosacījums – līdzi jāņem labs noskaņojums, lai var tajā dalīties ar citiem festivāla apmeklētājiem, tādējādi vairojot GGFEST pozitīvo atmesfēru.

Festivāls visai ģimenei

GGFEST ir pasākums, kuru vislabāk izbaudīt ar ģimeni vai draugu lokā. Aizraujoši šovi un jautras aktivitātēs bērniem ir lielisks veids kā pavadīt laiku kopā ar savām atvasēm vai varbūt tieši otrādi – bērniem šī ir lieliska iespēja parādīt saviem vecākiem un vecvecākiem to, kas viņus patiesi aizrauj un liek sirdij pukstēt straujāk.

GGFEST – notikums, kur tiekas aktīva dzīvesveida cienītāji

"Ghetto Games" festivāla vērtības ir radošs un aktīvs dzīvesveids, kā arī pamatā visam - drosme darīt to, ko mīli. Šis pasākums ir lieliska iespēja smelties iedvesmu un nepieciešamo motivāciju sev un tuviniekiem, lai pievērstos aktīvam dzīvesveidam. Ja Tavam puisim vajag motivāciju nodzīt ziemas riepu, aicini viņu uz GGFEST, lai paskatās uz džekiem, kam šajā jautājumā nav problēmu. Pati arī vari paskatīties.

Kā tā? Vienlaikus ekstrēmākais un draudzīgākais festivāls

GGFEST ir viens no vadošajiem ekstrēmo sporta veidu festivāliem Eiropā, un šī pasākuma veiksmes stāsta pamatā ir viens ārkārtīgi svarīgs priekšnosacījums - draudzība. Šeit Latvijas labākie ekstrēmo sporta veidu meistari stājas pretī pasaulslaveniem ārzemju profesionāļiem un abu sejas rotā smaids un sapratne. Mērķis ir nevis pārspēt sāncensi, bet gan pārvarēt savas robežas un bailes. Par motivāciju kalpo spēcīgais publikas atbalsts. Veiksmes formula ir vienkārša - jo skaļāk publika gavilēs, jo dullākus trikus izpildīs drosmīgie sportisti.

Ievērojamākais basketbola notikums Latvijā

Gan "Ghetto Games" kustība, gan Ventspils pilsēta var lepoties ar dižām basketbola tradīcijām. Tikai likumsakarīgi, ka ievērojamākais basketbola notikums Latvijā šogad norisināsies tieši GGFEST ietvaros. Prestižajā “FIBA 3x3 Challenger Ventspils” tiksies spēcīgākās komandas no Serbijas, Slovēnijas, Krievijas, Slovākijas, Lietuvas, Gruzijas, Nīderlandes, Kosovas, Bosnijas un Hercogovinas.

GGFEST jau šovasar tas, kas olimpiskajās spēlēs 2020. gadā

Olimpisko spēļu programmā tikko iekļauti tādi sporta veidi kā skeitbords, BMX frīstails, 3x3 basketbols un SUP sērfošana. "Ghetto Games" kustība ir attīstījusi šos sporta veidus kopš saviem pirmsākumiem un Ventspilī būs skatāms tas, ko olimpiskajās spēlēs varēs redzēt vien pēc pāris gadiem. Ja tas neliek piecelties no krēsla pašiem rūdītākajiem sporta faniem, tad atliek mājās skatīties tiešraidi no pasākuma. Caur ekrānu gan būs grūtāk noķert Ventspils jeb vietējās Kalifornijas neatkārtojamo atmosfēru.