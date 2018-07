Latvijas tenisistei šī spēle neizdevās, jo pirmajā setā viņai bija tkai viena breika iespēja, kas palika neizmantota, bet otrajā setā viņa nokļuva iedzinējos ar 1-5, pēc tam gan vienu breiku atspēlējot, bet no neveiksmes izglābties nespējot.

Ostapenko, kura šobrīd ir pasaules ranga 12.vietā, un ar tādu pat numuru bija izlikta sacensībās, pirmo reizi sasniedza Vimbldonas čempionāta pusfinālu, bet "Grand Slam" turnīrā labāko četriniekā vienspēlēs viņa tika otro reizi karjerā, jo pērn triumfēja Francijas atklātajā čempionātā.

Tikmēr Kerbere otro reizi karjerā sasniedza Vimbldonas čempionāta finālu, jo 2016.gadā viņa zaudēja šo sacensību izšķirošajā cīņā, savukārt 2012.gadā apstājās pusfinālā. Tāpat vāciete, kura pasaules rangā ir desmitajā vietā, bet turnīrā izlikta ar 11.numuru, 2016.gadā triumfēja Austrālijas un ASV atklātajos čempionātos. Tieši tad viņa arī kļuva par planētas pirmo raketi, ar nelieliem pārtraukumiem šajā pozīcijā esot 34 nedēļas.

Ostapenko, par pusfināla sasniegšanu nopelnīja 780 WTA ranga punktus, kas viņai ļaus nākamajā rangā pirmdien pakāpties pozīciju augstāk. Tāpat viņa nopelnīja 562 000 sterliņu mārciņu (635 929 eiro) lielu naudas balvu.

Kerbere finālā tiksies ar titulētās amerikānietes Serēnas Viljamsas un citas vācietes Jūlijas Gērgesas mača uzvarētāju.

Jau mača pirmajā geimā, kurā servēja Ostapenko, viņai nācās atspēlēt breikbumbu, kas tāpat kā piektajā geimā, kad Kerberei bija vēl viena breika iespēja, Latvijas tenisistei izdevās. Savukārt sestajā geimā jau Ostapenko bija vienas uzvarētas izspēles attālumā no breika, taču vāciete to atspēlēja.

Izšķirošais pirmajā setā bija septītais geims, kurā Kerbere beidzot spēja izmantot breikbumbu, pēc tam panākot arī 5-3 savā labā. Vēl reizi viņa Ostapenko servi lauza devītajā geimā, izmantojot pirmo setbumbu.

Ostapenko pirmajā setā neveicās ar pirmo servi, to izpildot ar 50% precizitāti, tāpat pieļaujot arī divas dubultkļūdas.

Savukārt otrā seta sākums Latvijas tenisistei bija vēl neveiksmīgāks, jo viņa nokļuva iedzinējos ar 0-3, pēc tam sestajā geimā vēl reizi zaudējot savu servi, nonākot bezdibeņa malā ar 1-5. Tiesa, tad Ostapenko spēja nedaudz saņemties, jo nākamajā geimā ar trešo breikbumbu, pa vidu atspēlējot arī vienu mačbumbu, spēja starpību samazināt, pēc tam panākot arī 3-5.

Arī devītajā geimā Ostapenko bija iespēja nobreikot Kerberi, kas ļautu atgriezties mačā, tomēr vāciete beigas nospēlēja bez kļūdām, ar otro mačbumbu panākot uzvaru mačā.

Jāpiebilst, ka līdz šai spēlei šī gada Vimbldonas turnīrā Ostapenko nebija zaudējusi nevienā setā.

24 Foto Aļona Ostapenko Vimbldonas trešās kārtas mačā tiekas ar Vitāliju Djatčenko +20

Abas tenisistes savā starpā līdz šim nebija tikušās.

Ostapenko pirmajā kārtā ar 6-3, 7-6 (7:5) uzvarēja Lielbritānijas sportisti Ketiju Dannu, kura rangā ir 212.pozīcijā, otrās kārtas duelī viņa ar rezultātu 6-1, 6-3 pārspēja Kirstenu Flipkensu no Beļģijas, kura ir planētas 45.rakete, bet trešajā kārtā Ostapenko ar rezultātu 6-0, 6-4 pārspēja Krievijas sportisti Vitāliju Djatčenko, kura rangā atrodas 132.pozīcijā. Pirmdien ceturtās kārtas mačā Latvijas tenisiste ar rezultātu 7-6 (7:4), 6-0 pārspēja Baltkrievijas sportisti Aļaksandru Sasnoviču, kura ir ranga 50.numurs, bet otrdien ceturtdaļfinālā ar rezultātu 7-5, 6-4 uzvarēja planētas 33.raketi Dominiku Cibulkovu no Slovākijas.

60 Foto Aļona Ostapenko Vimbldonas turnīra astotdaļfinālā spēkojas ar Baltkrievijas sportisti Aļaksandru Sasnoviču +56

Tikmēr Kerbere turnīru sāka ar uzvaru 7-5, 6-3 pret pieredzējušo krievieti Veru Zvonarjovu, kura ir planētas 142.rakete. Tad sekoja grūta uzvara 3-6, 6-2, 6-4 pret Klēru Liu no ASV, kura rangā ir 237.vietā, bet trešajā kārtā ar 6-2, 6-4 tika uzveikta japāniete Naomi Osaka, kura rangā atrodama 18.vietā. Savukārt astotdaļfinālā Kerbere ar 6-3, 7-6 (7:5) uzvarēja šveicieti Belindu Benčiču, kas ir ranga 56.rakete, bet ceturtdaļfinālā ar 6-3, 7-5 tika uzvarēta talantīgā Krievijas tenisiste Darja Kasatkina, kura rangā ir 14.pozīcijā.

Kerbere karjeras laikā ir izcīnījusi 11 WTA turnīru uzvarētājas titulus, no tiem pēdējo šī gada sākumā Sidnejā. Pēc tam viņa Austrālijas čempionātā tika arī līdz pusfinālam. Tāpat viņa turpinājumā spēlēja arī Dubaijas un Īstbornas turnīru pusfinālos, kur gan cieta zaudējumus. Vāciete ir 2016.gada Riodežaneiro olimpisko spēļu vicečempione, finālā zaudējot Puertoriko tenisistei Monikai Pudžai.

Ostapenko Vimbldonas čempionātā līdz šim labākais sniegums padevās pērn, kad viņa, izcīnot četras uzvaras, sasniedza ceturtdaļfinālu, kurā piekāpās slavenajai amerikānietei Venusai Viljamsai, bet iepriekš viņa tikai reizi bija pārvarējusi pirmo kārtu. Vēl 2014.gadā Latvijas tenisiste triumfēja Vimbldonas čempionāta junioru turnīrā.

Zīmīgi, ka pērn Ostapenko līdz ceturtdaļfinālam aizspēlējās neilgi pēc tam, kad bija uzvarējusi Francijas atklātajā čempionātā. Tiesa, šogad viņa titulu neaizstāvēja, ciešot zaudējumu jau pirmajā kārtā.

Ostapenko pirms trim nedēļām piedalījās Īstbornas WTA "Premier" sērijas turnīrā, kas tenisistiem ierasti kalpo kā pēdējā sagatavošanās pirms Vimbldonas. Šajā turnīrā viņa aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam.

Kā vēstīts, turnīra pirmajā kārtā apstājās Latvijas otrā rakete Anastasija Sevastova. Viņa piedzīvoja neveiksmi arī dubultspēļu sacensību pirmajā mačā.

Turpretim Latvijas vīru tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis aizcīnījās līdz ceturtajai kārtai, kur gan viņš piedzīvoja zaudējumu.

Savukārt Ostapenko pagājušās nedēļas nogalē atkārtoja savu karjeras labāko rezultātu dubultspēļu turnīrā, aizkļūstot līdz sacensību trešajai kārtai. Latvijas tenisiste to paveica ar savu pārinieci Kristīnu Makheilu no ASV. Pēc tam viņas gan no trešās kārtas dueļa atteicās.

Prestižais Vimbldonas tenisa turnīrs noslēgsies šajā nedēļas nogalē.