14. jūlijā Jelgavā tiks izcīnīta ceļazīme uz FIBA 3x3 basketbola Pasaules tūres kvalifikācijas posmu

Sestdien, 14. jūlijā Jelgavā, Zemgales Olimpiskā centra stāvvietā notiks “Ghetto Basket” turnīrs, kura Pro grupas uzvarētājs saņems ceļazīmi uz “Ghetto Basket Ventspils Challenger”. Vēl sešās citās grupās Jelgavā sacentīsies arī amatieri, sievietes un dažāda vecuma jaunieši.

“Ghetto Basket” turnīra īpašajā atklāšanas spēlē tiksies jelgavnieku veidotās komandas. BK “Jelgava” pārstāvēs valdes locekļi Dins Ušvils un Arvils Roze kopā ar pilsētas basketbola leģendu Jāni Bacānu, kurš joprojām aktīvi spēlē maksibasketbola čempionātā. Otru trio veidos Jelgavas BJSS pārstāvji - direktors Jānis Leitis un treneris Andis Anškins, kā arī Jelgavas Domes deputāts un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītājs Mintauts Buškevics.

Jaunā olimpiskā sporta veida 3x3 basketbola kalendārs šovasar papildināts ar Latvijā vēl nebijuša līmeņa sacensībām – 28. un 29. jūlijā notiekošo “Ghetto Basket Ventspils Challenger”. 16 komandas divu dienu turnīrā sacentīsies par iespēju piedalīties FIBA 3x3 Pasaules tūres posmā Lozannā (Šveice) 24. un 25. augustā.

Pirmie divi kvalifikācijas turnīri uz Ventspils “Challenger” jau aizvadīti. 26. maijā Ogrē uzvarēja Krievijas kvartets “Piter”, bet 7. jūlijā Liepājā pirmo vietu izcīnīja Latvijas 3x3 basketbola izlases bāzes komanda “Ghetto Basket”. FIBA 3x3 basketbola Pasaules tūres “Satellite” kategorijas turnīri notiks arī 21. jūlijā Krāslavā un 22. jūlijā Cēsīs.

Pro grupas komandām obligāta (!) pieteikšanās līdz konkrētā turnīra iepriekšējās dienas pusnaktij FIBA 3x3 basketbola sacensību vietnē. Laicīgi to izdarījušas divas Lietuvas komandas (“JUZ” un “AEKK”), “Ghetto Basket” viena no līdervienībām “Kraslava Basketbola”, kā arī Jelgavas kvarters “Valauto”.

Brīvdabas 3x3 basketbola sezona Jelgavā tika atklāta 26. maijā, kad pilsētas svētku turnīrā startēja 18 komandas. Vīriešu grupā par čempioniem kļuva “Seskis” – Marts Ozolinkevičs, Artūrs Dreimanis, Mārtiņš Jakušonoks un Toms Bitītis. Šai komandai būs iespēja startēt arī 14. jūlija “Ghetto Basket” Pro grupas ieskaitē, jo nolikums nosaka, ka Amatieru grupā nedrīkst startēt basketbolisti, kuri pēdējās desmit sezonās devušies laukumā Latvijas Basketbola līgas pirmās divīzijas spēlē vai arī pēdējās trijās sezonās pārstāvējuši kādu LBL2 klubu.

“Ghetto Basket” Jelgavā spēles notiks ne tikai Pro grupā un Amatieru grupā vīriešiem, bet vēl piecās grupās –Sievietes, U16 zēni (2002. g. dz. un jaunāki), U16 meitenes (2002. g. dz. un jaunākas), U14 grupa (2004. g. dz. un jaunāki) un U12 grupā (2006. g. dz. un jaunāki).

“Ghetto Basket” spēles Jelgavā notiks uz Lielās ielas posmā no Pasta līdz Uzvaras ielai. Jelgavniekiem un pilsētas viesiem jāņem vērā, ka šis ielas posms būs slēgts autotransporta kustībai no 29. jūnija plkst. 16:00 līdz 1. jūlija plkst. 9:00.

Komandu pieteikšanās 14. jūlijā no plkst. 11:00 līdz plkst. 12:00, bet uzreiz pēc tam spēļu sākums. Dalības maksa Pro un Amatieru grupā noteikta desmit eiro no komandas, bet sieviešu un jauniešu grupās – seši eiro no vienības.

Dalībniekiem, kuri ir sasnieguši 13 gadu vecumu, jābūt paša izveidotam spēlētāja profilam FIBA 3x3 basketbola sacensību sistēmā. Komandu iepriekšējā reģistrācija (līdz 13. jūlija plkst. 23:59) turnīram FIBA sistēmā nodrošina tās izlikšanu apakšgrupā atbilstoši FIBA 3x3 basketbola pasaules rangam.

Tiešā saite uz reģistrāciju Jelgavas turnīram: