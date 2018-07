Latvijas čempioni basketbolā BK "Ventspils" uzzinājuši savus pretiniekus Eiropā

Trešdien notikušajā izlozē ventspilniekiem A apakšgrupā tika ielozētā Bandirmas "Banvit" no Turcijas, Avelīno "Sidigas" no Itālijas, Ludvigsburgas "MHP Riesen" no Vācijas, "Le Mans" no Francijas un Vloclavekas "Anwil" no Polijas, bet vēl divas komandas pievienosies pēc kvalifikācijas trim kārtām.

Zīmīgi, ka pie "Anwil" komandas stūres savulaik strādājis "Ventspils" vienības galvenais treneris Roberts Štelmahers. "Anwil" aizvadītajā sezonā tika kronēta par Polijas čempioni, izcīnot savu otro titulu vēsturē.

Tāpat arī "Le Mans" aizvadītajā sezonā triumfēja savas valsts čempionātā, kur izcīnījusi piecus titulus.

Ar Ludvigsburgas basketbolistiem "Ventspils" tikās arī iepriekšējās sezonas apakšgrupu turnīrā, ciešot divus zaudējumus. "MHP Riesen" vēlāk aizkļuva līdz finālčetrinieka turnīram, kurā ieņēma ceturto vietu, bet Vācijas čempionātā Ludvigsburgas komanda apstājās pusfinālā.

Savukārt "Banvit" aizvadītajā sezonā aizkļuva līdz spēcīgā Turcijas čempionāta pusfinālam, bet FIBA Čempionu līgā apstājās ceturtdaļfinālā. Bandirmas vienībā spēlēs viens no aizvadītās sezonas "VEF Rīga" vadošajiem basketbolistiem Alekss Peress.

Tikmēr "Sidigas" ir aizvadītās sezonas FIBA Eiropas kausa vicečempione. Avelīno vienība aizvadītajā sezonā izcīnīja Itālijas kausu basketbolā, bet šīs valsts čempionātā apstājās ceturtdaļfinālā.

FIBA Čempionu līgā nākamajā sezonā startēs arī Latvijas izlases bijušā galvenā trenera Ainara Bagatska vadītā Bambergas "Brose", kas C apakšgrupā spēkosies ar Nimburkas ČEZ no Čehijas, iepriekšējās sezonas čempioni Atēnu AEK no Grieķijas, "Eskišehir" no Turcijas, Fuenlavradas "Montakit" no Spānijas, Jeruzalemes "Hapoel" no Izraēlas, "JDA Dijon" no Francijas un vienu kvalifikācijas veiksminieci.

Savukārt B apakšgrupā cīnīsies aizvadītās sezonas FIBA Eiropas kausa čempione Venēcijas "Umana Reyer" no Itālijas, Saloniku PAOK no Grieķijas, Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, Bonnas "Telekom Baskets" no Vācijas, Holonas "Hapoel Unet" no Izraēlas, "Opava" no Čehijas un divas kvalifikāciju pārvarējušās komandas.

Tikmēr D apakšgrupā spēkosies Klaipēdas "Neptūnas" no Lietuvas, Stambulas "Bešiktaš Sompo Japan" no Turcijas, Strasbūras SIG no Francijas, "Oostende" no Beļģijas, Patras "Promitheas" no Grieķijas, Ļubļanas "Petrol Olimpija" no Slovēnijas, Bolonjas "Segafredo Virtus" no Itālijas un viena kvalifikācijas veiksminiece.

Pamatturnīrā piedalīsies 32 komandas, kas būs sadalītas četrās grupās pa astoņām katrā. Apakšgrupā tiks aizvadīts divu apļu turnīrs, pirmo četru vietu ieguvējām iekļūstot astotdaļfinālā, bet piekto un sesto pozīciju guvušajām komandām sezonu turpinot FIBA Eiropas kausā.

Pamatturnīrā vieta garantēta 26 komandām, kurām pievienosies sešas trīs kvalifikācijas kārtas pārvarējušās vienības.

Regulārais čempionāts sāksies 9.novembrī un noslēgsies 6.februārī.

"Ventspils" iepriekšējā sezonā apakšgrupā ieņēma piekto vietu un sezonu turpināja FIBA Eiropas kausā, kur apstājās astotdaļfinālā. Savukārt FIBA Čempionu līgas pirmajā sezonā Kurzemes klubs iekļuva izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā, kurā cieta zaudējumu.

Aizvadītajā sezonā FIBA Čempionu līgā triumfēja Atēnu AEK, kas uzvarēja savā laukumā notikušajā finālčetrinieka turnīrā.