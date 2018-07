Svarcēlājs Suharevs pārliecinoši triumfē pasaules U-20 čempionātā

Latvijas sportists svara kategorijā līdz 77 kilogramiem summā pacēla 336 (156+180) kilogramus, tuvāko sekotāju pārspējot par desmit kilogramiem.

Suharevs šajās sacensībās Latvijai izcīnīja jau otro zelta medaļu, jo pirmdien dāmām svarā līdz 58 kilogramiem triumfēja Rebeka Koha.

Raušanas sacensības Suharevs sāka ar paceltiem 148 kilogramiem, kam sekoja veiksmīgi mēģinājumi arī ar 152 un 156 kilogramus smagiem stieņiem. Savukārt grūšanā viņš vispirms pievarēja 175, tad pacēla 180 kilogramus, jau tobrīd nodrošinot uzvaru summā, savukārt pēdējā mēģinājumā 185 kilogramu smagu stieni Latvijas sportists virs galvas nenoturēja.

Tiesa, ar to tāpat pietika uzvarai, jo otrais ar 326 (149+177) kilogramiem palika Hoseins Soltani no Irānas, bet bronzas medaļu ieguva Rafiks Harutjunjans no Armēnijas, kurš pacēla 324 (145+179) kilogramus.

Suharevs ieguva arī abas mazās zelta medaļas, jo bija labākais gan raušanā, gan grūšanā.

Šogad martā Suharevs bija ceturtais Eiropas čempionātā pieaugušajiem, kur viņš pacēla 337 kilogramus, labojot savu personīgo rekordu.

Tāpat Suharevs pērn tika kronēts par Eiropas junioru čempionu, bet planētas meistarsacīkstēs šajā vecuma grupā bija ceturtais.

Jau ziņots, ka Koha pirmdien svara kategorijā līdz 58 kilogramiem summā pacēla 219 kilogramus, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs starp pārējām sportistēm.

Raušanā Koha pacēla 99 kilogramus, bet grūšana sasniedza 120 kilogramus.

Koha arī pagājušajā gadā kļuva par U-20 pasaules čempioni.

Kohai ir ļoti daudz medaļu jaunatnes un junioru vecumā, taču šogad martā viņa pirmo reizi triumfēja Eiropas čempionātā pieaugušo konkurencē. Tāpat viņa 2017.gadā izcīnīja pasaules čempionāta bronzu, bet 2016.gada Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs palika ceturtajā vietā.

Pasaules junioru čempionātā Uzbekistānā no Latvijas startēs arī Armands Mežinskis kategorijā līdz 85 kilogramiem.