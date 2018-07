Vēlāk par darījumu paziņoja arī "Juventus", ziņojot, ka par Ronaldu samaksās 112 miljonus eiro, šo summu "Real" saņemot divos maksājumos divu gadu laikā. Tāpat Turīnas klubs vēsta, ka ar Ronaldu noslēgts līgums uz četriem gadiem, katrā no tiem portugāli, pēc mediju ziņām, saņemot 30 miljonus eiro lielu atalgojumu.

Līdz ar to Ronaldu kļuvis par trešo visu laiku dārgāk pārdoto futbolistu pasaulē. Pērn Francijas klubs Parīzes "Saint-Germain" (PSG) par 222 miljoniem eiro no spāņu kluba "Barcelona" nopirka brazīlieti Neimaru. Tāpat PSG šosezon būs jāsamaksā 180 miljoni eiro par francūzi Kilianu Mbapē, kurš komandai jau iepriekšējā sezonā uz īres tiesībām pievienojās no citas Francijas komandas "Monaco".

Par "Juventus" un "Real" vienošanos pirmie ziņoja mediji, itāļu laikrakstam "Gazzetta dello Sport" vēstot, ka "Juventus" slaveno portugāli nopirkusi par 105 miljoniem eiro. Savukārt neilgi pēc tam par darījumu oficiāli paziņoja "Real" komanda.

"Real" norāda, ka darījums noticis pēc Ronaldu lūguma, bet pats futbolists norādījis, ka ir gatavs jauniem izaicinājumiem karjerā.

Par iespējamo Ronaldu pārcelšanos uz "Juventus" tika ziņots jau iepriekš, abām pusēm otrdien panākot vienošanos par darījuma finansiālo pusi.

Ronaldu Madrides "Real" pievienojās 2009.gadā, pārnākot no Mančestras "United" komandas. Viņš Madridē kļuva par kluba leģendu un visu laiku rezultatīvāko spēlētāju, "Real" kreklā izceļoties 450 reizes.

Viņš ar "Real" četras reizes uzvarēja UEFA Čempionu līgā, tostarp pēdējās trīs sezonas, kā arī divas reizes kļuva par Spānijas čempionu.

Tikmēr "Juventus" ir pēdējo septiņus sezonu Itālijas čempione.

Ronaldu piecas reizes ir atzīts par pasaules labāko gada futbolistu. Viņš palīdzēja Portugālei 2016.gadā kļūt par Eiropas čempioni, bet šī gada Pasaules kausa finālturnīrā Portugāle izstājās astotdaļfinālā, ar 1:2 zaudējot Urugvajai. Ronaldu četros mačos guva četrus vārtus.