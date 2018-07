Eirolīgas nākamās sezonas kalendārā nav iekļauti pārtraukumi Pasaules kausa kvalifikācijas mačiem

Eirolīgas nākamajai sezonai starts tiks dots oktobra vidū, bet izlašu spēlēm novembrī/decembrī un februāri nav atvēlēti pārtraukumi.

2019.gada Pasaules kausa (PK) kvalifikācijas otrā posma spēles norisināsies trīs logos: no 13. līdz 17. septembrim, no 29. novembra līdz 3. decembrim un no 21. līdz 25. februārim.

Latvija 14.septembrī savā laukumā uzņems Slovēniju, savukārt nākamais mačs 17.septembrī būs izbraukumā pret Spāniju. Otrajā logā 29. novembrī Latvija spēlēs Rīgā ar Melnkalni, bet 2.decembrī izbraukumā tiksies Slovēnijā, kamēr trešajā logā 22. februārī Rīgā būs duelis ar Spāniju, bet 25. februārī cīņa izbraukumā Melnkalnē.

ULEB Eirolīgas komandu sastāvos no Latvijas izlases basketbolistiem nākamajā sezonā būs Dairis Bertāns, Žanis Peiners, Rolands Šmits, Anžejs Pasečņiks, Jānis Strēlnieks, Jānis Timma un, iespējams, arī Rinalds Mālmanis.

Zīmīgi, ka Eirolīgas rīkotāji kalendāru sastādījuši tā, ka otrajā logā paralēli izlašu dueļiem savā starpā spēkosies arī šo valstu komandas. Piemēram, 29.novembrī Pasaules kausa kvalifikācijas maču aizvadīs Turcija un Spānija, tajā pašā dienā spēkojoties šo valstu komandām Stambulas "Dariššafaka" un Grankanārijas "Herbalife", bet nākamajā dienā notiekot vēl diviem derbijiem starp turku un spāņu vienībām. Tāpat 29.novembrī paredzēts Lietuvas un Itālijas izlašu mačs, bet tajā pat dienā kalendārā iekļauts Kauņas "Žalgiris" un Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" duelis.

Jau ilgu laiku starp Starptautisko Basketbola federāciju (FIBA) un Eiropas Basketbola līgu savienību (ULEB) ir strīds, turklāt ar pērno gadu stājās spēkā būtiskas izmaiņas nacionālo izlašu kalendāros. Tā rezultātā sezonas laikā tika aizvadītas 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēles, tomēr to norisei nepieciešami pārtraukumi nacionālajos klubu čempionātos un Eirokausu turnīros, bet kontinenta spēcīgākais klubu turnīrs ULEB Eirolīga savā kalendārā "logus" neiekļāva.