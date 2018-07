3x3 basketbola pasaules tūres kvalifikācijas posma organizēšanai Ventspilī piešķir 48 614 eiro

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) saņēmusi biedrības "Latvijas Basketbola savienība" (LBS) vēstuli ar lūgumu piešķirt valsts budžeta finansējumu 90 217 eiro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sacensību sarīkošanu.

Saskaņā ar LBS vēstulē norādīto sacensības ir daļa no biedrības "Ghetto Basket" ikgadēji rīkotā starptautiskā ielu sporta un kultūras festivāla "Ghetto Games festivāls Ventspilī". 2018.gadā rīkotā festivāla centrālais notikums būs 3x3 pasaules tūres kvalifikācijas posms "Ghetto Basket Ventspils Challenger", kas pulcēs 16 3x3 basketbola komandas no dažādām pasaules valstīm. Latvija šogad ir viena no 14 pasaules valstīm, kur notiks FIBA pārraudzībā esošās sacensības. Piedaloties pasaules tūres posmos (tostarp Ventspilī rīkotajās sacensībās), komandām ir iespēja krāt FIBA noteiktos reitinga punktus, pēc kā komandas tiek atlasītas dalībai 2020.gada vasaras Olimpiskajām spēlēm Tokijā. Ventspilī rīkotajām sacensībām FIBA ir noteikusi augstāku koeficientu, kas būtiski papildinātu Latvijas komandu kopējo punktu skaitu FIBA sistēmā un veidotu lielākas izredzes kvalificēties 2020.gada vasaras Olimpiskajām spēlēm Tokijā.

Jautājums par atbalstu sacensībām tika izskatīts Latvijas Nacionālās sporta padomē, lemjot, ka no valsts budžeta būtu līdzfinansējamas tikai tās izdevumu pozīcijas, kuras tiešā veidā ir saistītas ar iepriekšējos gados starptautiskā ielu sporta un kultūras festivālā "Ghetto Games" Ventspilī organizēto "Ghetto Basket" sacensību statusa paaugstināšanu līdz FIBA 3x3 Pasaules tūres kvalifikācijas posma statusam, tai skaitā FIBA licences izmaksas, tiesnešu atalgojums, apsardzes izmaksas, naudas balvas, tribīņu nomas izmaksas, komandu sporta formu iegādes izmaksas, viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumu izmaksas dalībniekiem, kā arī medicīniskā personāla izmaksas, kas kopumā veido līdzfinansējumu līdz 48 614 eiro.

IZM rīcībā nav nepieciešamo līdzekļu 48 614 eiro apmērā, kas būtu novirzāmi sacensību organizēšanas atbalstam. Visi finanšu līdzekļi 2018.gadam valsts budžeta programmā "Sports", no kuras varētu segt sacensību organizēšanas izdevumus, ir sadalīti un attiecīgi ir noslēgti līgumi par valsts budžeta finanšu līdzekļu (dotācijas) piešķiršanu.

Saskaņā ar kārtību, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus", līdzekļus no minētās budžeta programmas piešķir valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem. Līdzekļu piešķiršanu valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem paredz arī likums par budžetu un finanšu vadību.

Izvērtējot LBS finanšu pieprasījumu par atbalstu sacensībām, IZM ieskatā to var klasificēt kā valstiski īpaši nozīmīgu pasākumu, jo, izmantojot sacensībām FIBA noteikto augstāko koeficientu, Latvijas 3x3 basketbola komandām ir iespēja papildināt reitinga punktus FIBA rangā un palielināt izredzes kvalificēties dalībai 2020.gada vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā, tomēr galīgo lēmumu par to var pieņemt tikai Ministru kabinets. Tāpat ir norādāms, ka LBS ir valstiski nozīmīga sporta organizācija, kura nodrošina tai kā atzītajai sporta federācijai Sporta likumā noteikto uzdevumu izpildi.

Ievērojot minēto, IZM ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kas paredz uzdevumu Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt IZM 48 614 eiro pārskaitīšanai LBS, lai segtu ar sacensību organizēšanu saistītās izmaksas.

FIBA 3x3 pasaules tūres kvalifikācijas posms "Ghetto Basket Ventspils Challenger" Ventspilī notiks no 27.jūlija līdz 29.jūlijam.