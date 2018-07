Grīziņkalnā deviņi “dankeri” dosies cīņā par labākā titulu

Pasākuma tiešraide no 19:00 ŠEIT:

Pasaules ielu basketbolā ir tikai daži visiem zināmi turnīri. Viens no tiem ir Francijas galvaspilsētā Parīzē notiekošais “Quai54”. Aizvadītajās brīvdienās “Slam dunk” konkursā triumfēja francūzis Gajs Dipuī, kuram nebija daudz laika svinībām, jo viņam bija jālido uz Rīgu!

“Lielāko pārsteigumu sagaidu no francūža Gaja Dipuī, kurš pirms dažām dienām uzvarēja “Quai 54” konkursā. Arī pasaules vienam no labākajiem “dankeriem” šāds panākums ir ļoti nozīmīgs emocionāli, palielinot pārliecību par saviem spēkiem arī Grīziņkalnā,” komentē “Ghetto Kings of Air” organizators Renārs Zeltiņš.

Sesto reizi notiekošā “Ghetto Kings of Air” konkursa dalībnieku pulkā atgriezies divkārtējais sacensību uzvarētājs kanādietis Džastins Dārlingtons.

“Īpašs prieks, ka Rīgā atkal ieradies Džastins Dārlingtons. Turklāt kanādietis atlidojis kopā ar savu deviņus mēnešus veco dēlu. Laikā, kad Dārlingtons dankos, mazulis būs ratos turpat netālu. Džastins vienmēr bijis publikas mīlulis, bet jaunā tēta statuss noteikti vairos skatītāju atbalstu,” uzsver Zeltiņš.

Latvijas simtgades gadā vairāki tūkstoši skatītāju tribīnēs un daudzi tūkstoši basketbola līdzjutēju pie tiešraides ekrāniem noteikti vēlētos piedzīvot Kristapa Dārgā triumfa brīdi Grīziņkalnā.

“Pārsteigt noteikti varētu arī latvietis Kristaps Dārgais, kurš atgriezies ierindā pēc traumas. Dārgajam ir tik milzīga motivācija apliecināt sevi, ka viņš varētu būt arī finālistu pulkā. Kristaps ir labi sagatavojies konkursam, piedomājis arī pie taktiskajām viltībām, lai “izšautu” tieši īstajā brīdī un ar skatītāju atbalstu tribīnēs, iespējams, pat uzvarētu,” prognozē Zeltiņš.

Nešaubīgi, ka gandrīz jebkurā “Slam dunk” konkursā pasaulē milzīgās skatītāju intereses piesaistīšanai pietiktu ar šo trīs “D” – Dipuī, Dārlingtona un Dārgā – dalību, bet “Kings of Air” ir īpašs ar to, ka šajā konkursā ir milzīga konkurence, piespiežot “dankerus” jau pirmajā kārtā atklāt daudzas no savām labākajām sagatavēm.

“Par melno zirdziņu var nosaukt šā gada “Tinkoff Moscow Challenger” uzvarētāju krievu Juriju Smeļcovu, kurš pirmo reizi viesosies Latvijā. Smeļcovs var netikt tālāk par pirmo kārtu, bet tajā pašā laikā viņš var parūpēties arī par intrigu, nosakot fināla dalībniekus,” apstiprina Zeltiņš.

“Kings of Air” dalībnieku pulkā šogad arī amerikānis Džonatans Klārks, kurš savos priekšnesumos vienmēr izmanto arī akrobātikas elementus, Lietuvas un visas Baltijas viens no lielākajiem “dankeriem” Ģedimins Žitlinsks, ukrainis Vadims “Millers” Poddubčenko, otro gadu pēc kārtas atlases sacensībās uzvarējušais polis Pjotrs Grabovskis, kā arī fanātiskais “Slam dunk” kustības pārstāvis Renārs Bulduris.

Tik augsta līmeņa “dankeru” konkursā cīņā par uzvaru ir nozīmīgs katrs žūrijas piešķirtais punkts, tādēļ lidojošo atlētu sniegumu vērtēs tikai basketbola cilvēki. Žūriju veidos Latvijas valstsvienības basketbolisti Jānis Blūms, Aigars Šķēle un Dairis Bertāns, atzīmes izliekot kopā ar savulaik vienu no labākajiem “dankeriem” Aigaru Zeidaku un Latvijas izlases bijušo galveno treneri Igoru Miglinieku.

Ņemot vērā ierobežoto auto stāvvietu skaitu “Ghetto Games” sporta kompleksa apkārtnē, organizatori aicina pasākuma apmeklētājus ierasties uz velosipēdiem, jo tiks nodrošināta apsargāta riteņu novietne. Pasākuma apmeklētāju ērtībām būs pieejama arī papildus autostāvvieta būvniecības veikala “Būvniecības ABC” teritorijā līdz pat pasākuma beigām (ieeja no Ata ielas).