Gulbis pirmdien Vimbldonas ceturtās kārtas jeb astotdaļfināla mačā ar rezultātu 6-4, 6-7 (5:7), 6-7 (10:12), 1-6 piedzīvoja neveiksmi pret japāni Kei Nišikori, cīņas laikā iedzīvojoties savainojumā, jo trešajā setā neveiksmīgi nokrita un satraumēja ceļgalu.

"Domāju, savainota ir mana ceļgala saite, bet vispirms man ir nepieciešams aprunāties ar ārstiem. Būs vajadzīga ārstēšanās vairāku nedēļu garumā," preses konferencē teica Gulbis. "Jā, es apsvēru domu izstāties no mača, bet fizioterapeits teica, ka es reāli pasliktināt situāciju vairs nevaru. Viņš "noteipoja" ceļgalu, lai es justos drošāk. Negribēju izstāties."

Gulbis atzina, ka viņam vajadzēja uzvarēt otro setu, bet, lai to paveiktu, bija jāspēlē agresīvāk.

"Ja man būtu izdevies jau otrā seta ievadā lauzt Nišikori servi, varbūt cīņa būtu izvērtusies citādāka. Varbūt viņš pat iedomātos izstāties, ņemot vērā, ka viņam arī bija veselības likstas," norādīja latvietis.

Otrajā setā Nišikori pieprasīja medicīnisko pārtraukumu, jo arī bija iedzīvojies traumā, turklāt sportists vairs tik labi neservēja.

"Redzēju, ka Kei otrajā setā vairs neservē tik labi, tāpēc pats sev uzliku spiedienu, ka man vajadzētu lauzt viņa servi pēc iespējas ātrāk. Nišikori ir cīnītājs, ko viņš arī pierādīja. Man nepaveicās trešajā setā, bet otrajā viņš atradu veidu, kā uzvarēt, kas šajā spēlē arī bija galvenā atslēga," izteicās Gulbis. "Fiziski jūtos ļoti labi, taču man tagad jātiek galā ar savainojumu."

Gulbis uzsvēra, ka traumas gūšanas brīdī viņš ceļgalā jutis klikšķi, kas nozīmējot saišu pārraušanu.

"Žēl, ka tagad esmu iedzīvojies traumā, jo pretējā gadījumā es nemaz neņemtu pārtraukumu, bet turpinātu trenēties un spēlēt citos turnīros, tomēr šobrīd šie plāni ir apšaubāmi," ar nožēlu sacīja Gulbis. "Esmu ieguvis ATP ranga punktus. Pārvarēju kvalifikāciju un sasniedzu ceturto kārtu tik lielā turnīrā kā Vimbldona. Pieveicu pasaules trešo numuru un pierādīju sev, ka varu uzvarēt tik augsta līmeņa tenisistus. Tā ir tā labā lieta."

Par kvalifikācijas pārvarēšanu un astotdaļfināla sasniegšanu Gulbis nopelnījis uzreiz 205 ATP ranga punktus, kas no pasaules ranga 138.vietas ļaus veikt aptuveni 30 pozīciju kāpumu un teju atgriezties labāko simtā.

"Es zinu, ka es varu [sasniegt labus rezultātus]. Man jābūt spējīgam pavadīt laiku treniņos. Ja es to varu izdarīt, rezultātam vajadzētu būt. Tā tas jau bijis arī iepriekš. Tagad man jāsaved kārtībā kāja un jāstrādā tālāk. Tas viss nāk tikai no treniņiem, nevis sazin no kurienes," pauda Gulbis, neslēpjot vilšanos par šādu Vimbldonas čempionāta noslēgšanos.

Astotdaļfināla sasniegšana Vimbldonas čempionātā ir Gulbja līdz šim lielākais panākums šajā turnīrā.