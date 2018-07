Sebastjans Fetels uzvar F-1 Lielbritānijā - viņam jau 51.uzvara karjerā

Fetelam šī bija 51.uzvara karjerā, turklāt šo braucienu pabeidza teju visi vadošie braucēji, izņemot Nīderlandes pilotu Maksu Verstapenu no "Red Bull", kurš aizvadītajā Austrijas "Grand Prix" izcīnīja pirmo vietu.

Otrais finišu sasniedza "Mercedes" britu pilots Lūiss Hamiltons, bet trešais bija Fetela pieredzējušais somu komandas biedrs Kimi Reikenens.

Jau pašā brauciena sākumā notika avārija, kā rezultātā Hamiltons, kurš startēja no "pole position", nokrita uz 17.vietu. Pēc desmit aizvadītiem apļiem gan Hamiltons jau bija pakāpies uz sesto pozīciju.

Dažādu problēmu dēļ no sacensībām izstājās "Toro Roso" braucējs Brendons Hārtlijs no Jaunzēlandes, F-1 debitants Čārlzs Leklērs no Monako ("Sauber'), kā arī viņa komandas biedrs Markuss Ēriksons no Zviedrijas.

Vēlāk 46.aplī avarēja Verstapens, bet vēl sacensības nepabeidza "Haas" komandas braucējs - francūzis Romēns Grožāns un spānis Karloss Sainss juniors no "Renault".

Savukārt Hamiltons spēja aizcīnīties līdz otrajai vietai, kamēr trešajā vietā palika Reikenens. Uzreiz aiz pirmā trijnieka bija "Mercedes" pilots Valteri Botass no Somijas, austrālietis Daniels Rikjardo no "Red Bull" un vācietis Niko Hilkenbergs no "Renault".

Jau ziņots, ka Hamiltons sestdien izcīnīja uzvaru kvalifikācijā.

Pirms tam notika treniņbraucienu trešā sesija, kurā ātrākais bija Hamiltons, kurš pārspēja Reikenenu. Piektdien pirmajās sesijās ātrākie bija Hamiltons un Fetels.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc desmit posmiem līderim Fetelam ir 171 punkts, kamēr 163 punkti ir Hamiltonam. Trešais ar 116 punktiem ir Reikenens, bet viņam ar 106 un 104 punktiem seko attiecīgi Rikjardo un Botass. Sestais ar 93 punktiem savukārt ir Verstapens.

Konstruktoru kausa kopvērtējumā vadībā ar 287 punktiem ir "Ferrari", kamēr 20 punktus atpaliek "Mercedes", bet trešā ar 199 punktiem ir "Red Bull".

Šajā F-1 sezonā braucējiem ir jāveic 21 posms. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, no kalendāra ir izņemts Malaizijas etaps, taču sacīkstes atgriezušās Francijā un Vācijā.

Pagājušajā sezonā kopvērtējumā triumfēja Hamiltons, kurš izcīnīja savu ceturto titulu karjerā, bet komandu vērtējumā "Mercedes" palika nepārspēta ceturto gadu pēc kārtas.