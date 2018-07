Lenarda pārstāvji slēpuši basketbolistu no "Spurs" personāla

Lenarda un viņa pārstāvētās "Spurs" komandas, kur iepriekšējās divas sezonas spēlējis arī latvietis Dāvis Bertāns, attiecības nav tās labākās jau ilgu laiku. Sagaidāms, ka šajā starpsezonā basketbolists nonāks citā klubā.

Spēlētājs pagājušajā sezonā laukumā devās tikai deviņos mačos, jo cīnījās ar veselības likstām, taču šīs problēmas esot apšaubījis "Spurs" klubs, netieši norādot uz Lenarda nevēlēšanos doties laukumā.

Abu pušu attiecības kļuva saspīlētas, turklāt Lenards lielu daļu rehabilitācijas pavadīja Ņujorkā.

"Man to droši vien nevajadzētu teikt, bet es to darīšu, jo Kavai tāpat grasās atstāt "Spurs". Bija brīdis viņa rehabilitācijas procesā, kad viņu Ņujorkā devušies apciemot Sanantonio kluba cilvēki, tomēr, kad viņi ieradušies ēkā, Lenarda pārstāvji viņu aizveduši uz citu ēkas daļu. Līdz ar to "Spurs" pārstāvji nevarēja pat viņu redzēt vaigā," atklāja Raits.

Pēc neoficiālas informācijas Lenards jau ilgu laiku vēlas tikt aizmainīts no "Spurs".

Lenardam ar "Spurs" vēl ir spēkā esošs līgums uz nākamo sezonu ar paša spēlētāja iespēju to pagarināt vēl par vienu gadu.

Lenards iepriekšējos gados izveidojies par neapstrīdamu "Spurs" līderi. 2014.gadā Sanantonio klubs izcīnīja līdz šim savu pēdējo NBA čempiontitulu, un tieši Lenards tika nosaukts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. Savukārt pirms gada viņš bija viens no pretendentiem uz sezonas vērtīgākā spēlētāja balvu, bet vidēji mačā basketbolists iemeta 25,5 punktus.

Kā viena no galvenajām kārotājām uz Lenardu tiek minēta Losandželosas "Lakers", kas nesen nolīga superzvaigzni Lebronu Džeimu.

Iepriekš Ziemeļamerikas mediji tieši arī norādījuši basketbolista pārstāvju ietekmi, jo viņi vēlas Lenarda pārcelšanos uz lielāku pilsētu, kas dotu lielākus ienākumus arī no reklāmām.