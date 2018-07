Pirmās kārtas mačā Gulbis ar 4-6, 6-3, 7-6 (7:3), 3-6, 6-4 uzvarēja britu Džeju Klārku. Turpinājumā latvietis tiksies ar turnīra 22.numuru Damiru Džumhuru no Bosnijas un Hercegovinas (pasaules 23.numurs), kurš pirmās kārtas cīņā ar 6-3, 6-2, 6-4 uzvarēja vācieti Maksimilianu Martereru (ATP 48.).

Par iekļūšanu pamatturnīra otrajā kārtā Gulbis nopelnījis 45 ATP ranga punktus. Tāpat 25 punkti viņam pienākas par Vimbldonas kvalifikācijas pārvarēšanu.

"Grand Slam" debitants Klārks savā pirmajā geimā nobreikoja Gulbi un pēcāk izvirzījās vadībā ar 2-0. Abi sportisti pirmā seta turpinājumā apmainījās ar uzvarētiem geimiem, panākumu pirmajā mača nogrieznī ar 6-4 izcīnot Klārkam.

Gulbis savu pretinieku pirmajā setā ne reizi nenobreikoja.

Otrajā setā Gulbis spēlēja pārliecinoši, ne reizi nezaudējot savu servi. Savukārt ceturtajā geimā viņš nobreikoja Klārku un panāca svarīgu pārsvaru 3-1. Sekoja uzvara nākamajā geimā un pārsvars netika zaudēts, kas ļāva Gulbim uzvarēt setā.

Abi tenisisti aizvadīja ļoti līdzvērtīgu trešo setu, nevienam netiekot pat pie breika iespējas. Līdz ar to sets tika izšķirts taibreikā. Tajā labāk veicās Gulbim, kurš no 2:2 panāca 5:2, pārsvaru nosargājot un uzvarot ar 7:3.

Ceturtais sets Gulbim gan nebija veiksmīgs. Lai arī sākumā tenisisti cīnījās līdzīgi, piektajā geimā Klārks pirmo reizi kopš pirmā seta lauza pretinieka servi. Tiesa, savos serves geimos neveiksmīgi vairāk nospēlēja latvietis, turklāt vēlreiz sāncensis breiku ieguva devītajā geimā, ceturtajā setā uzvarot ar 6-3.

Šī dueļa uzvarētājs tādējādi tika noskaidrots izšķirošajā - piektajā - setā. Jau tā pirmajā geimā Gulbis tika pie vienas breikbumbas, ko gan Klārks atspēlēja. Pēc tam latvietis pie vēl vienas breika iespējas tika svarīgajā devītajā geimā, turklāt to viņš arī izmantoja. Līdz ar to latvietis nākamajā geimā servēja par uzvaru šajā spēlē, taču to viņš sāka ar dubultkļūdu. Pēc tam Gulbis saņēmās, trīs reizes pēc kārtas izpildot "eisus" un arī gūstot uzvaru šajā mačā.

Latvijas vīriešu tenisa pirmā rakete Gulbis ATP rangā ieņem 138.vietu un iepriekš viņš pārvarēja Vimbldonas kvalifikāciju, kamēr mājinieks Klārks ir planētas 218.rakete, bet dalībai šajā turnīrā bija saņēmis rīkotāju piešķirto ielūgumu jeb "wild card".

Abiem tenisistiem šī bija pirmā savstarpējā tikšanās reize.

Pašlaik 19 gadus vecais Klārks līdz šim ne reizi nebija spēlējis "Grand Slam" turnīru pamatsacensībās. Pasaules ranga rekords britam ir 218.vieta, ko viņš sasniedza šonedēļ.

Tikmēr Gulbis, kurš atkopies no pāris gadus ilgušajām veselības likstām, Vimbldonas čempionātā līdz šim ne reizi nav ticis tālāk par trešo kārtu, šādus rezultātus uzrādot 2013. un 2017.gadā. Šogad viņš veiksmīgi pārvarēja visas trīs šī turnīra kvalifikācijas kārtas, tādējādi viņš Vimbldonas čempionāta pamatsacensībās piedalās jau 11.reizi.

Tieši tādā pašā veidā latvietis kvalificējās nesenajam Francijas atklātajam čempionātam.

Latvijas dāmu tenisa otrā rakete Anastasija Sevastova, kura bija izlikta ar 21.numuru un WTA rangā ieņem to pašu vietu, pirmdien Vimbldonas turnīra pirmajā kārtā ar 1-6, 6-2, 4-6 cieta zaudējumu itālietei Kamilai Džordži, kura rangā atrodas 52.pozīcijā.

Savukārt otrdien Vimbldonas čempionātu sāks arī Latvijas dāmu pirmā rakete Aļona Ostapenko, kura pievakarē tiksies ar Lielbritānijas sportisti Ketiju Dannu.

Vimbldonas čempionāts ilgs no 2. līdz 15.jūlijam.