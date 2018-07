Austrālijas un Filipīnu basketbola izlašu spēlētāji sarīko pēdējās desmitgades lielāko kautiņu

Kautiņš sākās trešās ceturtdaļas izskaņā, kad "Boomers" (Tā dēvē Austrālijas vīriešu basketbola izlasi, kura šādu nosaukumu ieguvusi pateicoties vīriešu kārtas ķengura apzīmejumam) aizsargs Kriss Goldings brutāli tika nogāzts uz arēnas grīdas.



Austrāliešu uzbrucējs Daniels Kikerts pēc tam ar elkoni iesita Filipīnas izlases spēlētājam, kā rezultātā mājinieku komandas spēlētāju rezervistu soliņš izskrēja laukumā un aizsāka masu kautiņu.

Dažu spēlētāju nesavaldības dēļ izcēlās masu kautiņš. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Sākotnēji filipīnieši vajāja Kikertu, kautiņā tika iesaistītas ar kājas un krēsli. Austrāliešu aizsargs Nātans Sobeis pakrita aiz groza zem krēsliem un viņam ar kulakiem virsū metās vairāki Filipīnas izlases spēlētāji.



Arī Goldingam uzbruka vairāki filipīnieši. Kautiņš ilga vairāk nekā minūti un tiesneši bija pilnībā zaudējuši kontroli.



NBA spēlētājs Toms Meikers arī mēģināja iespert Filipīnas izlases spēlētājiem, kuri no muguras uzbruka austrāliešiem.

Tiesneši ilgi vēroja video atkārtojumus, lai izlemtu par sodiem. Tikmēr Filipīnas izlases spēlētāji pozēja selfijiem, tādējādi parādot savu attieksmi un tīksmināšanos par savu absurdi vardarbīgo uzvedību.



Pēc ilgāka pārtraukuma FIBA amatpersonas un abu izlašu vadība iesaistījās diskusijā. Lieki piebilst, ka rezultāts tobrīd bija 79:48 Austrālijas izlases vadībā.



Spēle turpinājās pēc tam, kad no laukuma tika noraidīti deviņi Filipīnas izlases spēlētāji un četri Austrālijas.



Laukumā esošie trīs filipīniešu spēlētāji to pārvērta par farsu un nemitīgi pārkāpa noteikumus, lai viņus noraidītu no laukuma un spēle tiktu pārtraukta. Vardarbīgā mača galarezultāts liecināja par Austrālijas izlases uzvaru ar rezultātu 89:53.



Austrālijas un Filipīnu basketbolisti Pasaules kausa kvalifikācijas pirmo posmu noslēdza ar attiecīgi sešām un četrām uzvarām sešās spēlēs, abām iekļūstot nākamajā posmā.