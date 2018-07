"Liverpool" paraksta ilgtermiņa līgumu ar Salāhu

Klubs neatklāj vienošanas detaļas, bet britu mediji vēsta, ka līgums noslēgts uz pieciem gadiem.

Pašlaik 26 gadus vecais Salāhs Liverpūles komandas rindas papildināja pirms gada, Anglijas klubam par to "AS Roma" samaksājot 42 miljonus eiro.

Pirms tam viņš divas sezonas pārstāvēja "AS Roma" komandu, pirmajā no tām atrodoties kā izīrētais spēlētājs no Londonas "Chelsea", bet otrajā esot jau Itālijas kluba īpašumā. Tāpat no "Chelsea" vienības, kuras rindās viņš bija no 2014.gada, Salāhs tika izīrēts arī Florences "Fiorentina" komandai.

Pirms pievienošanās Londonas klubam Salāhs divas sezonas pavadīja Šveices vienībā "Basel", bet profesionāļa gaitas ēģiptietis uzsāka savā dzimtenē "El Mokawloon" sastāvā.

Aizvadītajā sezonā Salāhs 52 spēlēs guva 44 vārtus, no kuriem 32 bija premjerlīgā, bet 11 - UEFA Čempionu līgā. Viņš aizveda "Liverpool" komandu līdz UEFA Čempionu līgas fināla, kurā guva traumu, turklāt Anglijas klubs titula mačā atzina Madrides "Real" pārākumu.

Salāhs aizvadītajā sezonā bija rezultatīvākais premjerlīgā, tiekot atzīts par labāko futbolistu spēlētāju asociācijas un žurnālistu vērtējumā. Tāpat viņš tika atzīts par labāko Āfrikas futbolistu BBC versijā.

Pasaules kausa finālturnīrā viņš laukumā bija divos mačos, gūstot vārtus pret Krievijas un Saūda Arābijas komandām. Tiesa, Ēģiptes izlase cieta trīs zaudējumus un neizkļuva no apakšgrupas.