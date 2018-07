Pamatlaiks šai spēlei Maskavā noslēdzās ar neizšķirtu 1:1 (1:1), bet pagarinājumā vārti netika gūti, kamēr "pendelēs" krievi guva panākumu ar 4:3.

Spānijas valstsvienība spēles ievadā izvirzījās vadībā pēc tam, kad bumbu savos vārtos raidīja pieredzējušais krievu futbolists Sergejs Ignaševičs, bet neilgi pirms lielā pārtraukuma neizšķirtu ar 11 metru soda sitienu panāca Artjoms Dzjuba.

Jau spēles ievadā Spānijas valstsvienība cīņas grožus ņēma savās rokās un kontrolēja bumbu, cenšoties uzlauzt krievu aizsardzību. Krievijas izlase šajā mačā izteikti spēlēja no aizsardzības, cerot uz titulēto pretinieku kļūdām un iespējām aizskriet pretuzbrukumā. Spāņi vadībā izvirzījās jau spēles 12.minūtē, kad centrējuma laikā pēc asas cīņas soda laukumā bumbu savos vārtos neveikli raidīja Ignaševičs.

Pēc rezultāta atklāšanas spēles gaita gan būtiski nemainījās, jo Spānija turpināja kontrolēt spēles gaitu, turklāt krieviem nekādi neizdevās izveidot vērā ņemamus pretuzbrukumus. Kopumā gan sniegums abu izlašu izpildījumā bija diezgan pieticīgs, jo vārtu gūšanas iespēju tikpat kā nebija. Pirmā puslaika pašās beigās Krievija gan izlīdzināja rezultātu, jo savā soda laukumā ar roku nospēlēja spāņu aizsargs Žerārs Pikē, tādējādi uz Spānijas valstsvienības vārtiem tika nozīmēts 11 metru sitiens, to 41.minūtē realizējot Dzjubam.

Līdz ar to pirmais puslaiks noslēdzās ar neizšķirtu 1:1.

Otrajā puslaikā spēles gaita nemainījās, jo Spānijas futbolisti dominēja bumbas kontrolē, tomēr viņiem nekādi neizdevās saasināt situāciju pie krievu vārtiem. Tikmēr Krievijas valstsvienībai vien retu reizi izdevās aizskriet pretuzbrukumā, taču nekas bīstams netika izveidots.

Pamatlaikam tuvojoties izskaņai, Spānijas futbolisti centās radīt arvien lielāku spiedienu uz Krievijas vārtiem, turklāt mājinieku spēlētāji jau sāka izskatīties krietni paguruši. Piecas minūtes līdz pamatlaika beigām krievus no vārtu zaudējuma glāba vārtsargs Igors Akinfejevs, kurš atsita Andresa Injestas un Jago Aspasa raidījumus.

Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 1:1, līdz ar to pirmo reizi šajā Pasaules kausā tika aizvadīts pagarinājums. Turklāt pirmo reizi turnīra vēsturē komandas varēja veikt arī ceturto spēlētāju maiņu. Papildlaikā Spānijas valstsvienība turpināja izdarīt spiedienu uz krievu vārtiem, tomēr droši krievu vārtos turpināja spēlēt vārtsargs Akinfejevs.

Pagarinājuma beigās abas komandas pēdējiem spēkiem centās iekarot vārtus, vairāk iespēju gan bija Spānijai, tomēr Krievijas valstsvienība pacietīgi spēlēja aizsardzībā. Vēl papildlaika kompensācijas laikā tālsitienu izmēģināja uz maiņu nākušais Rodrigo, tomēr viņa sitienu Akinfejevs atvairīja.

Līdz ar to arī pagarinājums noslēdzās bez gūtiem vārtiem, tāpēc uzvarētāja noskaidrošanai bija nepieciešama 11 metru sitienu sērija.

Kā pirmais "pendeli" izpildīja Injesta, kurš pārliecinoši savu iespēju arī izmantoja, bet pēc tam krieviem precīzs bija arī Fjodors Smolovs. Otrajā sērijā spānis Žerārs Pikē arī bija nekļūdīgs, tāpat kā Ignaševičs. Spānijas izlasei trešo sitienu izpildīja Koke, kura raidījumu atvairīja Akinfejevs, bet pēc tam krievus jau vadībā izvirzīja Aleksandrs Golovins.

Svarīgajā ceturtajā sērijā Spānijas izlases kapteinis Serhio Ramoss savu iespēju izmantoja, bet ar to pašu atbildēja Čeriševs. Piektajā sērijā spāņiem sitienu izpildīja Jako Aspass, kura sitiens bija nesekmīgs, tādējādi Pasaules kausa ceturtdaļfinālā sensacionāli iekļuva Krievija.

Vēlāk plkst.21 astotdaļfināla maču Ņižņijnovgorodā aizvadīs Dānija un Horvātija. Maču tiešraidē translēs Latvijas Televīzijas (LTV) 7.kanāls. Tieši ar kādu no šīm komandām ceturtdaļfinālā tiksies Krievija.

Aģentūra LETA jau informēja, ka Pasaules kausa ceturtdaļfinālā sestdien kā pirmās iekļuva Urugvaja, kas ar 2:1 apspēlēja Eiropas čempioni Portugāli, un Francija, kas ar 4:3 uzveica Argentīnu.

Līdz ar to šī brīža planētas labākie futbolisti Lionels Mesi no Argentīnas un portugālis Krištianu Ronaldu no turnīra ir izstājušies.

Jau ziņots, ka Krievija turnīra ievadā ar 5:0 sagrāva Saūda Arābiju, bet pēc tam ar 3:1 guva virsroku pār Ēģipti. Grupas pēdējā mačā mājiniece ar 0:3 zaudēja Urugvajai, taču tik un tā pirmo reizi vēsturē kvalificējās Pasaules kausa astotdaļfinālam.

Pasaules kausa finālturnīra saimniece Krievija šāda līmeņa turnīrā startē ceturto reizi, taču pirms tam ne reizi nebija iekļuvusi izslēgšanas turnīrā, 1994., 2002. un 2014.gadā dalību noslēdzot jau pēc apakšgrupu cīņām. Pirms četriem gadiem Krievija palika bez uzvarām, divus mačos noslēdzot neizšķirti, taču ar to bija maz astotdaļfināla sasniegšanai, tomēr tagad mājinieki galvenā trenera Staņislava Čerčesova vadībā izcīnījuši divas uzvaras un iekļuvuši izslēgšanas turnīrā.

Savukārt Spānija turnīru sāka ar neizšķirtu 3:3 pret Portugāli, turpināja ar minimālu uzvaru 1:0 pret Irānu, bet trešajā grupas spēlē cīnījās neizšķirti 1:1 pret Maroku.

Spānijas izlase tikai dienu pirms Pasaules kausa finālturnīra sākuma negaidīti no izlases galvenā trenera amata atstādināja Hulenu Lopetegi, bet viņa vietā tika iecelts valstsvienības sporta direktors Fernando Jerro.

Spānija iepriekš piedalījusies 14 Pasaules kausa finālturnīros, šajās sacensībās startējot ikreiz kopš 1978.gada. Lielākais panākums gūts 2010.gadā, kļūstot par pasaules čempioniem, bet pirms četriem gadiem nespējot izkļūt no apakšgrupas. Sešas reizes bijusi labāko astotniekā.

Pasaules kausa finālturnīrs pirmo reizi notiek Krievijā, bet kopumā tas norisinās jau 21.reizi.

Sacensībās piedalās 32 komandas, kuras priekšsacīkstēs salozētas astoņās grupās. Katras grupas divas labākās komandas iekļuva izslēgšanas spēļu stadijā, kas sāksies no astotdaļfināla.

Vislielākā pārstāvniecība jeb 14 izlases ir no Eiropas, kamēr no Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas sacensībās piedalās pa piecām vienībām. Tikmēr no Ziemeļamerikas finālturnīrā startē trīs valstu izlases.

Sacensības risināsies viena mēneša garumā, finālam norisinoties 15.jūlijā Maskavā.

Finālturnīrā tiks sadalīts iespaidīgs naudas balvu fonds, komandām sadalot 352 miljonus eiro, uzvarētājiem iegūstot 33 miljonus eiro lielu prēmiju.

Šis Pasaules kauss paliks vēsturē arī kā pirmais, kurā tiek izmantota Video tiesneša sistēma jeb VAR. Šāds jaunievedums tika ieviests, lai noteiktu, vai bijis vārtu guvums, 11 metru soda sitiens, noraidījums no laukuma, vai arī kļūdains spriedums par spēlētāja identitāti kādā no tiesneša lēmumiem.

Pasaules kausa finālturnīrs Krievijā notiek 11 pilsētās, cīņas aizvadot 12 stadionos.

Uz finālturnīru ir devušies pārsvarā visi vadošie planētas futbolisti. Sacensībās savas valstis pārstāvēs šī brīža trīs lielākās zvaigznes pasaules futbolā - Neimars (Brazīlija), Krištianu Ronaldu (Portugāle) un Lionels Mesi (Argentīna).

Tituliem bagātā komanda Pasaules kausa izcīņu vēsturē ir Brazīlija, kas prestižajā turnīrā kopumā triumfējusi piecas reizes. Tikmēr ar četriem tituliem seko Vācija un Itālija, kas šim turnīram nemaz nekvalificējās. Vēl divus titulus ir izcīnījusi Argentīna un Urugvaja.

Pašreizējā Pasaules kausa īpašniece ir Vācija, kamēr Brazīlija pēdējo reizi sacensībās uzvarēja 2002.gadā.

Pasaules kausa visu laiku labākais vārtu guvējs ir vācietis Miroslavs Kloze, kurš izcēlies ar 16 vārtu guvumiem, bet slavenā brazīlieša Ronaldu kontā ir 15 precīzi sitieni.

Tikmēr vienīgais futbolists, kurš savas karjeras laikā ir izcīnījis trīs Pasaules kausus, ir leģendārais brazīlietis Pele. Līdz šim nevienam citam spēlētajam neko līdzīgu nav izdevies atkārtot. Starp šī brīža aktīvajiem spēlētājiem neviens nav ieguvis vairāk par vienu trofeju.

Krievijas izlases sastāvs: Igors Akinfejevs, Māriu Fernāndešs, Iļja Kutepovs, Jurijs Žirkovs (Vladimirs Granats, 46.min.), Dalers Kuzjajevs (Aleksandrs Jerokins, 97.min.), Sergejs Ignaševičs, Fjodors Kudrjašovs, Romāns Zobņins, Aleksandrs Samedovs (Deniss Čeriševs, 61.min.), Artjoms Dzjuba (Fjodors Smolovs, 65.min.), Aleksandrs Golovins.

Spānijas izlases sastāvs: Davids de Hea, Žerārs Pikē, Načo (Dani Karvahals, 70.min.), Serhio Ramoss, Koke, Serhio Busketss, Žordi Alva, Djegu Kosta (Jago Aspass, 80.min.), Marko Asensio (Rodrigo, 104.min.), Davids Silva (Andress Injesta, 67.min.), Isko.