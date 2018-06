Urugvajas sastāvā abus vārtus guva Edinsons Kavani, bet portugāļiem vienīgo precīzo sitienu izpildīja Pepe.

Spēles ievadā jau septītajā minūtē vadību ieguva Urugvaja, kuras sastāvā bumbu pēc Luisa Svaresa centrējuma ar galvu vārtos raidīja Kavani.

Pirmajā puslaikā neviena no komandām vārtus vairs neguva, bet portugāļiem otrā puslaika sākumā izdevās atgūt līdzsvaru uz tablo. Urugvajiešu soda laukumā neviena nepiesegts atradās centra aizsargs Pepe, kurš bumbu 55.minūtē tīklā sita ar galvu.

Tomēr Urugvaja atkal atguva pārsvaru, kad ar skaistu sitienu vienā pieskārienā vārtsargu Ruī Patrīsiu pārspēja Kavani.

Turpinājumā gan Kavani iedzīvojās savainojumā, uzbrucējam tiekot nomainītam. Tas gan neliedza Urugvajai izcīnīt uzvaru spēlē un iekļūt ceturtdaļfinālā.

Urugvaja A apakšgrupā palika nepārspēta, izcīnot pirmo vietu. Turnīra ievadā urugvajieši ar vienādiem rezultātiem 1:0 uzvarēja Ēģipti un Saūda Arābiju, kam sekoja pārliecinošs panākums 3:0 pār Krieviju. Urugvajiešiem ar diviem gūtiem vārtiem atzīmējies izlases spožākā zvaigzne Luiss Svaress, kamēr vārtos nepārspēts palicis Fernando Muslera.

Tikmēr 2016.gada Eiropas čempione Portugāle finālturnīra B apakšgrupā ieņēma otro vietu, arī ar grūtībām iekļūstot astotdaļfinālā. Portugāļi turnīru sāka ar neizšķirtu 3:3 pret Spāniju, kam sekoja 1:0 uzvara pār Maroku un vēl viens neizšķirts 1:1 pret Irānu. Portugāļu spožākā zvaigzne Krištianu Ronaldu guvis četrus no pieciem komandas vārtiem un ieņem dalītu otro vietu turnīra labāko snaiperu sarakstā.

Portugāle septīto reizi piedalās Pasaules kausa finālturnīrā, labāko sasniegumu gūstot 1966.gadā, kad izcīnīja trešo vietu. Tāpat 2006.gadā portugāļi palika ceturtie, bet iepriekšējās planētas meistarsacīkstēs 2014.gadā neizkļuva no apakšgrupas. Krievijā Portugālei ir piektais Pasaules kausa finālturnīrs pēc kārtas.

Fernandu Santuša vadītā Portugāle Pasaules kausa kvalifikācijā spēlēja vienā grupā ar Latviju, izcīnot uzvaras ar 4:1 un 3:0.

Urugvaja, kas ir divkārtējā čempione, startē savā 13.finālturnīrā. Urugvajieši triumfēja pirmajā Pasaules kausa finālturnīrā, kas 1930.gadā norisinājās viņu mājās, otrreiz trofeju virs galvas paceļots 1950.gadā Brazīlijā. Urugvaja piedalījusies iepriekšējos divos turnīros, 2010.gadā izcīnot augsto ceturto vietu, bet pirms četriem gadiem apstājoties astotdaļfinālā. Urugvaja tikai trīs reizes nav pārvarējusi grupu turnīru fāzi.

Pasaules kausa finālturnīrs pirmo reizi notiek Krievijā, bet kopumā tas norisinās jau 21.reizi.

Sacensībās piedalās 32 komandas, kuras priekšsacīkstēs salozētas astoņās grupās. Katras grupas divas labākās komandas iekļuva izslēgšanas spēļu stadijā, kas sāksies no astotdaļfināla.

Vislielākā pārstāvniecība jeb 14 izlases ir no Eiropas, kamēr no Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas sacensībās piedalās pa piecām vienībām. Tikmēr no Ziemeļamerikas finālturnīrā startē trīs valstu izlases.

Sacensības risināsies viena mēneša garumā, finālam norisinoties 15.jūlijā Maskavā.

Finālturnīrā tiks sadalīts iespaidīgs naudas balvu fonds, komandām sadalot 352 miljonus eiro, uzvarētājiem iegūstot 33 miljonus eiro lielu prēmiju.

Šis Pasaules kauss paliks vēsturē arī kā pirmais, kurā tiek izmantota Video tiesneša sistēma jeb VAR. Šāds jaunievedums tika ieviests, lai noteiktu, vai bijis vārtu guvums, 11 metru soda sitiens, noraidījums no laukuma, vai arī kļūdains spriedums par spēlētāja identitāti kādā no tiesneša lēmumiem.

Pasaules kausa finālturnīrs Krievijā notiek 11 pilsētās, cīņas aizvadot 12 stadionos.

Uz finālturnīru ir devušies pārsvarā visi vadošie planētas futbolisti. Sacensībās savas valstis pārstāvēs šī brīža trīs lielākās zvaigznes pasaules futbolā - Neimars (Brazīlija), Krištianu Ronaldu (Portugāle) un Lionels Mesi (Argentīna).

Tituliem bagātā komanda Pasaules kausa izcīņu vēsturē ir Brazīlija, kas prestižajā turnīrā kopumā triumfējusi piecas reizes. Tikmēr ar četriem tituliem seko Vācija un Itālija, kas šim turnīram nemaz nekvalificējās. Vēl divus titulus ir izcīnījusi Argentīna un Urugvaja.

Pašreizējā Pasaules kausa īpašniece ir Vācija, kamēr Brazīlija pēdējo reizi sacensībās uzvarēja 2002.gadā.

Pasaules kausa visu laiku labākais vārtu guvējs ir vācietis Miroslavs Kloze, kurš izcēlies ar 16 vārtu guvumiem, bet slavenā brazīlieša Ronaldu kontā ir 15 precīzi sitieni.

Tikmēr vienīgais futbolists, kurš savas karjeras laikā ir izcīnījis trīs Pasaules kausus, ir leģendārais brazīlietis Pele. Līdz šim nevienam citam spēlētajam neko līdzīgu nav izdevies atkārtot. Starp šī brīža aktīvajiem spēlētājiem neviens nav ieguvis vairāk par vienu trofeju.

Portugāles izlases sastāvs: Ruī Patrīsiu, Rikārdu Pereira, Žuzē Fonte, Pepe, Rafaels Gerreiru, Žuāu Māriu (Manuēls Fernandēšs, 85.min.), Viljams Karvaļu, Adrjēns Silva (Rikardu Kvarežma, 65.min.), Gonsālu Gedešs (Andrē Silva, 74.min.), Krištianu Ronaldu, Bernardu Silva.

Urugvajas izlases sastāvs: Fernando Muslera, Djego Godins, Hosē Marija Himeness, Martins Saseress, Djego Laksalts, Rodrigo Bentankurs (Kristians Rodrigess, 63.min.), Naitans Nandess (Karloss Sančess, 81.min.), Matiass Vesino, Lukass Torreira, Edinsons Kavani (Kristians Stuani, 74.min.), Luiss Svaress.