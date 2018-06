Francijas izlases sastāvā spilgtu maču aizvadīja talantīgais Kilians Mbapē, kurš nopelnīja 11 metru sitienu un guva divus vārtus. Uzvarētājiem pa vieniem vārtiem guva Antuāns Grīzmans un Benžamēns Pavārs. Savukārt Argentīnas sastāvā ar vārtu guvumiem izcēlās Gabriels Merkado, Anhels di Marija un Serhio Agvero.

Francijas izlases rindās 19 gadus vecais Mbapē mača ievadā ielauzās pretinieku soda laukumā, kur pret viņu noteikumus pārkāpa Markoss Roho. Tiesnesis piešķīra 11 metru sitienu, kuru 13.minūtē realizēja Grīzmans. Pirmā puslaika izskaņā gan rezultātu ar skaistu sitienu izdevās izlīdzināt di Marijam, kurš bumbu tīklā sita 41.minūtē.

Otrajā puslaikā argentīniešiem izdevās panākt pārsvaru, kad 48.minūtē Merkado pielaboja Lionela Mesi sitienu pa vārtiem. Tomēr Francija uzsāka pakaļdzīšanos un 57.minūtē ar skaistu sitienu izcēlās Pavārs, kurš izlīdzināja rezultātu.

Spēles 64.minūtē Francija atguva pārsvaru pēc Mbapē sitiena no tuvas distances, bet talantīgais Parīzes "Saint-Germain" futbolists 68.minūtē izmantoja argentīniešu nesaprašanos aizsardzībā un guva savus otros vārtus mačā.

Spēles turpinājumā Argentīnas sastāvā vienus vārtus atspēlēja uz maiņu nākušais Agvero, tomēr tas notika par vēlu, jo Agvero vārtus guva otrajā kompensācijas laika minūtē. Rezultāts vēstīja 4:3 Francijas labā, Didjē Dešāna vadītajai izlasei iekļūstot ceturtdaļfinālā.

Sestdien plkst.21 nākamo astotdaļfināla cīņu aizvadīs Portugāles un Urugvajas valstsvienības.

Francijas futbolisti C apakšgrupā izcīnīja pirmo vietu. Vispirms tika gūtas uzvaras 2:1 pār Austrālija un 1:0 pār Peru, bet apakšgrupu turnīra noslēgumā tika nospēlēts neizšķirti 0:0 ar Dāniju.

Savukārt Argentīna astotdaļfinālā iekļuva caur adatas aci, ieņemot otro vietu D apakšgrupā. Turnīru iepriekšējā čempionāta fināliste iesāka ar neizšķirti 1:1 ar Islandi, kam sekoja smags zaudējums 0:3 Horvātijai. Tiesa, pēdējā mačā tika izcīnīta uzvara 2:1 pār Nigēriju, kas ļāva iekļūt izslēgšanas turnīrā, jo islandieši zaudēja horvātiem

Francija piedalās savā 15. Pasaules kausa finālturnīrā, lielāko sasniegumu gūstot 1998.gadā savās mājās, kad pirmo un līdz šim vienīgo reizi kļuva par pasaules čempioni. Tāpat 2006.gadā Francija spēlēja Pasaules kausa finālā, kurā gan zaudēja, bet 1958. un 1986.gadā palika trešajā vietā. Pirms četriem gadiem Francijas izlase aizkļuva līdz sacensību ceturtdaļfinālam, kurā ar 0:1 zaudēja nākamajai čempionei Vācijai. Komandas galvenais treneris ir Didjē Dešāns.

Savukārt Argentīnai šis ir 17. Pasaules kausa finālturnīrs. Argentīnieši 1978. un 1986.gadā kļuva par pasaules čempioniem, bet vēl trīs reizes ieņēma otro vietu. Arī pirms četriem gadiem notikušajā turnīrā Argentīna aizkļuva līdz finālam, taču papildlaikā zaudēja Vācijai, kas šajā turnīrā jau nolika čempiones pilnvaras. Tāpat iepriekšējos trīs Pasaules kausa finālturnīros Argentīna ikreiz sasniegusi vismaz ceturtdaļfinālu. Izlasi vada Horhe Sampaoli.

Pasaules kausa finālturnīrs pirmo reizi notiek Krievijā, bet kopumā tas norisinās jau 21.reizi.

Sacensībās piedalās 32 komandas, kuras priekšsacīkstēs salozētas astoņās grupās. Katras grupas divas labākās komandas iekļuva izslēgšanas spēļu stadijā, kas sāksies no astotdaļfināla.

Vislielākā pārstāvniecība jeb 14 izlases ir no Eiropas, kamēr no Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas sacensībās piedalās pa piecām vienībām. Tikmēr no Ziemeļamerikas finālturnīrā startē trīs valstu izlases.

Sacensības risināsies viena mēneša garumā, finālam norisinoties 15.jūlijā Maskavā.

Finālturnīrā tiks sadalīts iespaidīgs naudas balvu fonds, komandām sadalot 352 miljonus eiro, uzvarētājiem iegūstot 33 miljonus eiro lielu prēmiju.

Šis Pasaules kauss paliks vēsturē arī kā pirmais, kurā tiek izmantota Video tiesneša sistēma jeb VAR. Šāds jaunievedums tika ieviests, lai noteiktu, vai bijis vārtu guvums, 11 metru soda sitiens, noraidījums no laukuma, vai arī kļūdains spriedums par spēlētāja identitāti kādā no tiesneša lēmumiem.

Pasaules kausa finālturnīrs Krievijā notiek 11 pilsētās, cīņas aizvadot 12 stadionos.

Uz finālturnīru ir devušies pārsvarā visi vadošie planētas futbolisti. Sacensībās savas valstis pārstāvēs šī brīža trīs lielākās zvaigznes pasaules futbolā - Neimars (Brazīlija), Krištianu Ronaldu (Portugāle) un Lionels Mesi (Argentīna).

Tituliem bagātā komanda Pasaules kausa izcīņu vēsturē ir Brazīlija, kas prestižajā turnīrā kopumā triumfējusi piecas reizes. Tikmēr ar četriem tituliem seko Vācija un Itālija, kas šim turnīram nemaz nekvalificējās. Vēl divus titulus ir izcīnījusi Argentīna un Urugvaja.

Pašreizējā Pasaules kausa īpašniece ir Vācija, kamēr Brazīlija pēdējo reizi sacensībās uzvarēja 2002.gadā.

Pasaules kausa visu laiku labākais vārtu guvējs ir vācietis Miroslavs Kloze, kurš izcēlies ar 16 vārtu guvumiem, bet slavenā brazīlieša Ronaldu kontā ir 15 precīzi sitieni.

Tikmēr vienīgais futbolists, kurš savas karjeras laikā ir izcīnījis trīs Pasaules kausus, ir leģendārais brazīlietis Pele. Līdz šim nevienam citam spēlētajam neko līdzīgu nav izdevies atkārtot. Starp šī brīža aktīvajiem spēlētājiem neviens nav ieguvis vairāk par vienu trofeju.

Francijas izlases sastāvs: Igo Lorī, Benžamēns Pavārs, Rafaels Varāns, Samiels Umtiti, Liks Ernandess, Pols Pogbā, N'Golo Kantē, Blēzs Matuidī (Klorentēns Toliso 75.min.), Antuāns Grīzmans (Nabils Fekirs, 83.min.), Olivjē Žirū, Kilians Mbapē (Florians Tovēns, 89.min.).

Argentīnas izlases sastāvs: Franko Armani, Markoss Roho (Federiko Facio, 46.min.), Gabriels Merkado, Nikolass Taglafiko, Evers Banega, Anhels di Marija, Kristians Pavons (Maksimiliāno Meca, 75.min.), Lionels Mesi, Havjers Maskerano, Enso Peress (Serhio Agvero, 66.min.), Nikolass Otamendi.