““Kings Of Air” šajā gadā ir “Ghetto Games” komandas dāvana Latvijas tautai simtgadē. Mums tas ir unikāls piedzīvojums, jo vienuviet pulcējas ne tikai labākie pasaules dankeri, bet tiek pārstāvētas arī pasaules lielākās valstis - Amerika, Kanāda, Krievija, Francija, kā arī Lietuva un Latvija. Šis pasākums noteikti ir viens no gaidītākajiem sezonā visiem “Ghetto Games” sekotājiem un draugiem - līdzīgi kā starptautiskais “GG FEST” festivāls. Protams, der atcerēties to, ka vietu skaits ir ierobežots, tādēļ gaidot pasākumu, mums ir izdevies palielināt vietu skaitu divas reizes. Šobrīd Grīziņkalna kolizejā ir aptuveni 2000 sēdvietas un 1500 stāvvietas. Mēs būsim priecīgi redzēt mūsu draugus šajā pasākumā, lai kopā piedzīvoto vēl nepiedzīvoto. Būs nereāli! “ aicina “Ghetto Games” līderis Raimonds Elbakjans.

(Foto: Publicitātes)

“Patiess prieks, ka Samsung Galaxy S9+ ir galvenais “operators” pasākumā, kas saved kopā tik dinamiskus cilvēkus! Spītējot laikapstākļiem, ar šī viedtālruņa īpaši palēninātā video režīmu iespējams notvert un saredzēt pat vissīkākās nianses teju jebkādā apgaismojumā,” stāsta Samsung Electronics Baltics pārstāve Līga Bite.



Pasākumu, kā ierasts, vadīs ”Ghetto Games” leģendārais tandēms - Raimonds Elbakjans un Renārs Zeltiņš.

Šī gada vēsturiskajā cīņā par gaisa karaļa titulu dosies:

1. Amerikas danku šova "The Dunk King" otrās sezonas uzvarētājs, viens no pasaules labākajiem dankeriem no Parīzes - Gajs Dipui (Guy Dupuy);

2. ”Ghetto Kings of Air” atgriezīsies mūsu pašu Kristaps Dārgais, kurš atguvis sportisko formu pēc pērn piedzīvotās traumas;

3. Kaimiņvalsts Lietuvas labākais dankeris, pagājušā gada diennakts basketbola turnīra “Krastu Mačs” slam-dunk konkursa uzvarētājs - Gediminas Žitlinskas;

4. Dankeris, kurš 2016.agadā uzvarēja Nike slam-dunk konkursu - Maiks Purdī (Mike Purdie) no ASV;

5. Viens no atlētiskākajiem dankeriem pasaulē, kurš savos danku mēģinājumos izmanto akrobātiku un virtuozitāti - Džonatans Klarks (Jonathan J Clark) no Amerikas;

6. Pirmo reizi Latvijā viesosies prestižā 3x3 basketbola turnīra “Moscow Open 2018” slam-dunk konkursa uzvarētājs no Krievijas - Jurijs Smeļcovs!

7. Un divkārtējais “Ghetto Kings of Air” konkursa uzvarētājs no Kanādas - Džastins Dārlingtons (Justin Darlington).

(Foto: Publicitātes)

Astotais dankeris tiks izvēlēts no 7. jūlijā Liepājā notiekošās atlases, kas paredzēta 3x3 basketbola turnīra “Ghetto Basket Liepājā” ietvaros. Atlase notiks pl.19.00 stāvlaukumā pie koncertzāles “Lielais Dzintars”.

Ņemot vērā ierobežoto auto stāvvietu skaitu “Ghetto Games” sporta kompleksa apkārtnē, aicinām pasākuma apmeklētājus ierasties izmantojot velosipēdus, jo organizatori nodrošinās apsargātu riteņu novietne. Pasākuma apmeklētāju ērtībām būs pieejama arī papildu auto stāvvieta būvniecības veikala “Būvniecības ABC” teritorijā līdz pasākuma beigām (ieeja no Ata ielas).