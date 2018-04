Draudzenes dzīvoklī pēkšņi mirusi 15 gadus vecā Krievijas snovborda cerība

Очень хорошее завершение сезона💥 BA🥉 SS🥈 на финале кубка России🙌🏻 очень крутой и насыщенный выдался сезон!Спасибо всем моим самым лучшим за поддержку♥️ заключительный трюк этого сезона смотрите в конце(cab 720) хоть и не уехала , но попробовала🤘🏻ну... а теперь я откладываю сноуборд и уже совсем скоро , а именно 30 апреля я еду в вейк-кэмп от @wakeexperience вместе с @mirboards.ru 🔥

A post shared by Даша Гумен (@daria_gumen) on Apr 14, 2018 at 10:23am PDT