Svētdien gūtais panākums Hamiltonam ļāvis pārņemt arī pasaules čempionāta kopvērtējuma vadību.

Iepriekšējās sezonas čempions Hamiltons līdz ar to tika pie pirmā panākuma šajā sezonā, turklāt arī "Mercedes" komandai tā bija pirmā uzvara. Tikmēr otrajā vietā palika soms Kimi Reikenens no "Ferrari", bet goda pjedestālu noslēdza "Force India" pilots Serhio Peress no Meksikas.

Savukārt ceturtajā pozīcijā ierindojās "Ferrari" pilots Sebastjans Fetels, kurš sacensību beigās centās izraut uzvaru, bet pēc neapdomīga manevra noslīdēja uz ceturto pozīciju, un viņu vēl apsteidza Peress.

Sestdienas kvalifikācijā uzvaru izcīnīja Fetels, kurš līdz ar to šīs sacensības sāka no pirmās vietas, bet viņam uzreiz pēc starta sekoja Hamiltons un Botass.

Tiesa, sacensību sākumā francūža Estebana Okona ("Force India") un krieva Sergeja Sirotkina ("Williams") avāriju dēļ trasē devās drošības auto, bet pēc tam ilgu laiku vadībā bija Fetels, tomēr viņš sacīkšu laikā veica divus boksu apmeklējumus, kamēr Botass tikai vienu, un tieši tas somam ļāva pārņemt vadību.

Atrodoties 40.aplī, lielu neveiksmi piedzīvoja abi "Red Bull" piloti, nīderlandietis Makss Verstapens un austrālietis Daniels Rikjardo, kurš, cenšoties apdzīt, ietriecās savā komandas biedrā no aizmugures. Līdz ar to abi izstājās no sacensībām.

Četrus apļus pirms finiša, kad trasi pameta drošības auto, apdzīšanas manevru veica otrajā vietā esošais Fetels, taču tas nebija veiksmīgs un rezultātā Botass saglabāja pirmo pozīciju. Tikmēr vācietis atslīdēja uz ceturto pozīciju, turklāt ātri vien viņu apdzina Peress.

Tomēr līdera Botasa formulai trīs apļus pirms beigām pārplīsa riepa, kā rezultātā viņš zaudēja savu pozīciju, un vadībā izvirzījās Hamiltons, kurš arī izcīnīja uzvaru. Tikmēr viņa komandas biedrs izstājās no sacensībām, kas uz goda pjedestāla ļāva kāpt Reikenenam un Peresam, bet ceturtais bija Fetels.

Piektajā vietā sacīkstes noslēdza "Renault" braucējs Karlo Sainss no Spānijas, Sestajā vietā ierindojās F-1 debitants Čārlzs Leklērs no Monako ("Sauber'), kurš izcīnīja savus pirmos punktus karjerā, bet septītais bija pieredzējušais "McLaren" braucējs Fernando Alonso no Spānijas.

Astotajā pozīcijā sacīkstes noslēdza kanādietis Lenss Strols no "Williams", bet cits "McLaren" braucējs, beļģis Stofels Vandorns finišēja devītais. Labāko desmitnieku noslēdza "Toro Roso" braucējs Brendons Hārtlijs no Jaunzēlandes.

Kopvērtējumā pēc četriem posmiem līderpozīcijā ar 70 punktiem atrodas Hamiltons, tālāk ar 66 punktiem seko Fetels, bet trešais ar 48 punktiem ir Reikenens. Tikmēr ceturto vietu ar 40 punktiem ieņem Botass, bet piekto vietu ar 37 punktiem ieņem Rikjardo.

Savukārt konstruktoru kausā vadībā ar 114 punktiem ir "Ferrari", bet "Mercedes" ar 110 punktiem ir otrā. Trešajā pozīcijā ar 55 punktiem ierindojas "Red Bull".

Jaunajā F-1 sezonā braucējiem ir jāveic 21 posms. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, no kalendāra ir izņemts Malaizijas etaps, taču sacīkstes atgriezīsies Francijā un Vācijā. Francijas "Grand Prix" norisināsies slavenajā Pola Rikāra trasē, bet Vācijā sportisti par godalgām cīnīsies Hokenheimā.

Pagājušajā sezonā kopvērtējumā triumfēja Hamiltons, kurš izcīnīja savu ceturto titulu karjerā, bet komandu vērtējumā "Mercedes" palika nepārspēta ceturto gadu pēc kārtas.