Ķēniņš apstiprina, ka pamet "Lions" un atklāj, kur spēlēs nākamajā sezonā

Jau vēstīts, ka "Lions" piektdien viesos NLA finālsērijas izšķirošajā - septītajā - spēlē ar 2:0 uzvarēja Elvja Merzļikina pārstāvēto "Lugano" komandu, sērijā triumfējot ar 4-3. Ķēniņš piektdienm raidīja ripu tukšos pretinieku vārtos, iemetot šīs sērijas pēdējo ripu.

Savukārt pēc mača komandas ģērbtuvē, Ķēniņš intervijā atzina, ka nākamajā sezonā spēlēs "Lausanne" komandā.

Vēlāk Ķēniņa pāreju uz "Lausanne" vienību apstiprināja arī pats klubs, norādot, ka vienošanās panākta uz trim sezonām.

"Ronalds ir emocionāls spēlētājs, kurš spēlē ar lielu intensitāti un atdevi. Viņš spēj sevi parādīt visās spēlēs situācijās, spēj uzņemties atbildību, ko pierādīja arī izslēgšanas spēlēs Cīrihes komandas rindās," latvieti raksturoja "Lausanne" komandas sporta direktors jans Alstons.

Tiek uzsvērts, ka piecās sezonās, ko Ķēniņš aizvadījis NLA čempionātā, viņš nospēlējis 285 mačus, kuros guvis 37 vārtus un atdevis 75 rezultatīvas piespēles.

Par to, ka Ķēniņš varētu pārcelties uz šo vienību, tika ziņots vēl pērn oktobrī, taču tad informācija neguva oficiālu apstiprinājumu.

Ķēniņš izslēgšanas turnīrā 18 spēlēs guva piecus vārtus un veica sešas rezultatīvas piespēles, būdams starp komandas rezultatīvākajiem spēlētājiem. Savukārt regulārajā čempionātā viņam neklājās tik labi, jo uzbrucējs 40 mačos guva vienus vārtus un veica deviņas rezultatīvas piespēles.

Savukārt Merzļikins 18 "play-off" mačos ielaida vidēji 2,17 ripas, atvairot 93,45% metienu, abos rādītājos esot izslēgšanas spēļu labākais vārtsargs.

Sērijas pirmajā mačā "Lions" viesos uzvarēja ar 1:0, bet otrajā duelī Cīrihes komanda savā laukumā pagarinājumā bija pārāka ar 5:4, sērijā panākot 2-0. Otrajā mačā Ķēniņš atzīmējās ar vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, lai gan sākotnēji viņam bija piešķirtas pat trīs rezultatīvas piespēles.

Savukārt trešajā mačā "Lugano" mājās revanšējās ar 3:0, ceturtajā duelī Cīrihē "Lions" bija pārāka papildlaikā ar 3:2, bet tad Lugāno vienība svinēja divas uzvaras ar 4:0 un 3:2, panākot izšķirošo maču.

"Lions" klubs par Šveices čempionu kļuvis deviņas reizes, iepriekšējo reizi to paveicos 2014. gadā, bet 2012. gadā komanda kopā ar Ķēniņu to paveica, kad to trenēja Bobs Hārtlijs, kurš pašlaik vada Latvijas valstsvienību. Tikmēr "Lugano" par Šveices čempioni kļuvusi septiņas reizes, bet pēdējo reizi tas notika tālajā 2006. gadā.

Pateicoties iekļūšanai Šveices čempionāta finālā, "Lugano" un "Lions" komandas nodrošinājušas iespēju nākamsezon sacensties Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgā.

"Lugano" regulārajā čempionātā ieņēma ceturto vietu, bet "Lions" bija septītā. Tikmēr devītajā vietā bija vārtsarga Ivara Punnenova pārstāvētā Langnau "Tigers", kam sezonas beigās pievienojās uzbrucējs Tomas Andersons, latviešu pārstāvētajai komandai piedaloties vājāko komandu turnīrā, kurā tika saglabāta vieta NLA.